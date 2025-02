Carnero: "El Ministerio confunde la necesidad esencial de Valladolid, que es la desaparición de la cicatriz ferroviaria"

Para el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, "confunde la necesidad esencial de la ciudad". Y es que el regidor incide en que "no es otra que la desaparición de la cicatriz ferroviaria".

Así lo ha expresado en la tribuna que publica este jueves en EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, dedicada exclusivamente al 'Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande', presentado a bombo y platillo por Puente el pasado lunes.

Un proyecto que, según se ha podido saber a posteriori por los informes de Adif, comprometería un hipotético soterramiento futuro, el proyecto primordial del mandato de Carnero como alcalde.

El regidor pucelano ha recordado cómo esta semana una amiga cercana le ha comentado que la futura estación le parecía "un cúmulo". Un término que ha sorprendido a Carnero, que repreguntó al respecto, y al que ha convencido la respuesta.

De esta manera, compara el proyecto de la estación de trenes con un "algodón de ázucar", apariencia que parece emular la 'piel téxtil' que envuelve a la infraestructura.

Por supuesto, el dardo no podía faltar y también puntualiza la aclaración del Ministerio, a quien apunta que "faltaría más" que esta piel no estuviera avalada por los ingenieros, "no vaya a ser que alguna persona no versada en los métodos de corte y confección del Ministerio confunda la gimnasia con la magnesia", ironiza Carnero.

Aprovechando esto, es aquí donde el regidor recalca que en este asunto "hay bastante confusión". Subraya que el Ministerio "estaría obligado a responder", en el marco de sus competencias, a la "necesidad esencial", esa famosa "cicatriz ferroviaria" que apuesta por derruir con el soterramiento.

Carnero lamenta la "barrera social, económica y cultural para el tercio de la población que vive segregada en el otro lado del pasadizo ferroviario" y plantea la hipótesis sobre si no hubiera sido "más beneficioso" empezar por responder soterrando la vía y destinando a esto el "montante meteórico con el que se ha presupuestado la estación".

En este sentido, critica la "doctrina sanchista" sobre que "el dinero público no es de nadie", algo que ejemplifica con la cifra que costará la remodelación de la estación, que calcula que la obra tendrá un precio cercano a los 253 millones de euros.

Es más, recuerda que el propio Ministerio cifraba en 70 millones el coste promedio para construir una nueva estación urbana, premisa que no se cumple en este caso en el que se "cuadriplicará sobradamente ese cociente".

"Con 250 millones de euros se podrían soterrar algunos kilómetros de vía en Valladolid, equiparando en igualdad de derechos y oportunidades a los ciudadanos de ambos lados del muro divisorio", aclara.

Para zanjar el asunto, Carnero tirando de metáfora y compara aquel algodón de azúcar, en el que los niños veían una "golosina infinita que pronto se diluía pringando manos, cara y vestimenta".

"Tal vez le esté sucediendo una descomposición similar al 'Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande'", apunta el alcalde, que censura los "detalles" que se van conociendo por "fascículos" a través de la prensa.

"Y es que eso de 'la piel textil que convertirá la estación en un icono' recordaba demasiado a lo del lobo con piel de oveja del que nos advertía el evangelista (Mateo, 7:15). Otro embeleco fallido de los sastres curtidores del Ministerio para tratar de frenar el soterramiento, derecho irrenunciable de los vallisoletanos", sentencia.