Valladolid calienta motores para una nueva edición de Pingüinos: habrá un homenaje a los moteros valencianos

Valladolid comienza a calentar motores para una nueva edición de Pingüinos, que tendrá lugar del 9 al 12 de enero, en la Hípica Militar. El objetivo es el de igualar y superar la cifra de 38.550 moteros participantes de 2024.

Este viernes, 13 de diciembre, se han alcanzado las 8.000 preinscripciones, con lo que el coordinador general del Club Turismoto, José Manuel Navas, aventuró que va a ser "una cita maravillosa".

Así lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa de presentación. Además, la actividad no solo se congregará en la capital sino que se ampliará por los municipios como Mojados, Aldeamayor de San Martín y Esguevillas de Esgueva.

Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León El pingüino más madrugador: kilómetros de pasión por las dos ruedas

Comenzará el jueves 9 de enero con la apertura de inscripciones y con la organización de visitas a la provincia. Por la mañana, los asistentes podrán conocer el 'Museo de la Moto Clásica' en Esguevillas de Esgueva.

Por la tarde, tendrán lugar la inauguración de la Exposición Fotográfica 'Historia de Pingüinos' en Aldeamayor de San Martín.

El viernes 10 se realizará una excursión turística a Mojados, donde tendrá lugar una exhibición FMX Free Style a cargo de los mejores pilotos internacionales de esta disciplina como Maikel Melero, José Mincha y Francis Costelo y Narcis Roca.

Una jornada que terminará con la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero y la actuación de 'Los del Lío'. La programación del 11 comenzará con el desayuno en el recinto y continuará con dos actividades principales de la concentración.

A partir de las 12:00 horas tendrá lugar el desfile de banderas y la posterior Exhibición FMX Free Style y a las 20:00 horas se llevará a cabo el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos.

La noche del sábado contará con la actuación de 'Hijos del Tercer Acorde' y 'Seguridad Social' y la quema de la falla de Pingüinos 2025.

Actividades y música

Como antesala al inicio de ‘Pingüinos 2025’, el martes 7 de enero se inaugurará la exposición de motocicletas clásicas en el Centro Comercial Vallsur, que podrá disfrutarse hasta el día 18 del mismo mes y, dentro del programa ‘Acercando Pingüinos a Valladolid’, se llevará a cabo una visita al Colegio Lestonnac, el miércoles 8 de enero, y otra al Colegio Ave María, el jueves día 9.

El ‘Escenario Pingüinos’ acogerá todos los días actuaciones musicales en directo de la mano de ‘Who is in da house’ y ‘Aviones Plateados’ durante el jueves; Rock and Roll Circus y ‘Los del Lío’, el viernes, e ‘Hijos del Tercer Acorde’ y ‘Seguridad Social’ en la jornada del sábado.

Además, gracias a la colaboración entre el Club Turismoto, la Concejalía de Turismo, Eventos y Maca Ciudad e Impulsa Igualdad se habilitará un espacio reservado junto al escenario para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de todos los espectáculos.

Pingüinos de Oro

El domingo 12 de enero tendrá lugar la entrega de premios ‘Pingüinos de Oro 2025’ y ‘Concentración Pingüinos 2025’ y durante clausura se sortearán una moto y diferentes regalos entre todos los inscritos.

Los ‘Pingüinos de Oro’ de la 42ª edición recaerán en la Campeona de España y del Mundo de Enduro, Mirella Badía, y en los voluntarios motoristas valencianos que han estado ayudando a los afectados por la DANA.