Irene Carvajal: "Trabajamos para que el pacto PP-Vox en Valladolid se cumpla"

Irene Carvajal Crusat abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Es Navidad, pero el trabajo para la primer teniente de Alcalde, concejala de Educación y Cultura y portavoz y presidenta del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid no para.

Charlamos con ella después de esa ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox en Burgos con la polémica por las partidas a las ONG y esa apuesta de Vox por no fomentar la inmigración ilegal.

Ahora le toca a Valladolid votar los presupuestos y son muchos los que se preguntan si en la ciudad del Pisuerga pasará o no lo mismo. Las conversaciones entre ambas formaciones en el Ayuntamiento de la capital ya han arrancado. En diciembre, podían ser una realidad.

“Partimos de la premisa que me da el alcalde: que los presupuestos son los mismos existentes en el año anterior y en ellos no había ayuda a ninguna ONG que traiga inmigrantes ilegales a territorio español”, afirma Carvajal.

Eso, tras ese primer encuentro que apunta a que en Valladolid no ocurrirá como en Burgos con las cuentas de 2025 salvo que Santiago Abascal, el presidente nacional del partido, apriete el botón.

P.- Más de un año y medio después de que se fraguara ese pacto de Gobierno entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿Cómo está Irene Carvajal?

R.- Estoy sorprendida por la violencia de la oposición en el trato. No vine para esto. Vine para con construir un Valladolid mejor. El escuchar las diferentes opciones ayuda a hacer una verdad mejor. Ellos no quieren eso. Han venido a insultar, agredir y a ser violentos. Una violencia inusitada frente a funcionarios de este ayuntamiento. En mis comisiones y consejos rectores tengo que pedir que se respete a mis funcionarios. No he vivido nunca esto en el ámbito laboral. Me parece que el que tiene estas actitudes no se merece estar aquí como representante de los ciudadanos de Valladolid.

P.- ¿De qué está más orgullosa en este tiempo?

R.- De la primera actuación que tuve como alcalde en funciones en la gestión del primer momento de la explosión de la calle Goya. Se gestionó con una gran profesionalidad, única en este Ayuntamiento. Me ayudó mucho el hecho de haber sido juez de guardia, de instrucción, donde gestionábamos grandes dramas humanos.

P.- Fue un día muy complicado.

R.- Arbitramos una primera red de ayuda para esos primeros momentos que fue un ejemplo de buena gestión. Después, Servicios Sociales y Urbanismo han sido los que han asumido esa gestión, pero ese primer momento fue mío. Gestioné que esas personas que se habían quedado sin habitación fueran a diferentes hoteles esa misma noche. Llamé personalmente a algún hotel y quiero agradecer al sector la sensibilidad que tuvieron ese día.

P.- ¿Realizó más gestiones?

R.- Gestioné que esas viviendas de VIVA que estuvieran vacías pudieran ser usadas por estas familias y que los seguros se hicieran cargo. Estuve hasta que se localizó el cadáver de la mujer a altas horas de la madrugada. A las 6 de la mañana volví a casa y comencé de nuevo a trabajar. Cité a todos los grupos de la oposición. Solo vino Jonathan Racionero por el Grupo Municipal de Toma la Palabra. Del PSOE no vino nadie, estaban de vacaciones. Les di la oportunidad de teleconectarse y no lo hicieron.

P.- ¿Cree que se ha mejorado con este Equipo de Gobierno, en relación al de izquierdas que gobernó durante 8 años?

R.- Creo que sí que se ha mejorado. Se está gestionando bien.

P.- ¿En qué?

R.- Puedo poner el ejemplo de mi concejalía. Hemos incrementado el número de visitantes y espectadores de los espacios municipales, expositivos y de artes escénicas. Cuidamos al talento local y que los artistas vengan en condiciones laborales dignas. Eso se ha hecho con esta concejal a cargo. La situación heredada del PSOE era nefasta. Con nuestra programación, los datos objetivos de espectadores y visitantes cantan con 200x100 de incremento en algunos espacios.

P.- ¿Cómo está la situación en su partido a nivel provincial? ¿Cómo ve la labor de Alberto Toquero, al frente de Seguridad, y de Víctor Martín, al frente de Comercios, los otros dos concejales de Vox?

R.- Víctor está haciendo una gran labor con una herencia terrorífica. El ejemplo de su excelente labor es que, tras ocho años sin poder arrendarse el espacio del restaurante del Mercado del Val, se ha conseguido una concesión de 30 años. Este un gran ejemplo de la gran labor que está haciendo con una labor nefasta de Mercados del equipo anterior.

P.- ¿Cómo está el pacto de Gobierno en Valladolid, entre PP y Vox?

R.- El pacto de gobierno sigue funcionando. Tenemos un pacto de gobierno con unas cuestiones muy concretas y se está cumpliendo, como no puede ser de otra manera.

P.- Muchos dicen que se encuentran un poco a la sombra de los “populares”.

R.- Entiendo que el Partido Popular, con arreglo a lo que digo de que estamos haciendo una gestión fantástica en la ciudad que los ciudadanos valoran, al PP como PP no le interesa porque supone hacerles sombra. Todo lo que supone hacerles sombra, les molesta. Como equipo de gobierno, a ellos les beneficia. Cuanto mejor lo hagamos, más probabilidades tendremos de seguir creciendo en la ciudad que es de lo que se trata.

Irene Carvajal durante su entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Y cómo es la relación con Jesús Julio Carnero?

R.- Es correcta. En un matrimonio, ninguna de las partes tiene, en ocasiones, visiones unívocas. A una parte del matrimonio le gusta ir al teatro y a otra al cine o leer. A una salir y a otra no. Eso no significa que haya una crisis existencial en el matrimonio, sino que hay disparidad de criterios. No puede ser de otra manera porque representamos idearios políticos diferentes. Eso no significa que haya una crisis en ese pacto de gobierno y en ese matrimonio. Ambas partes entendemos que lo importante es la familia y seguir trabajando por ella, que en este caso son los vallisoletanos.

P.- En el último pleno la izquierda se lanzó en busca de romper ese pacto llevando mociones en materias de violencia de género y con la polémica de las ONG. ¿Cómo lo vivió?

R.- El pleno lo viví como todos. Con una agresividad y violencia donde la izquierda no viene a presentar mociones que construyan ciudad, que es el acuerdo que hay en las juntas de portavoces. Vinieron con mociones agresivas para intentar romper el pacto de gobierno.

P.- ¿Cómo vivió las mociones de la violencia de género?

R.- Demostré que son totalmente incultos y que no comprenden de lo que va esa materia. Ese día no se celebraba la eliminación de la violencia de género. Según el ordenamiento jurídico español se celebraba el ‘Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer’. Esa violencia también la realizan otras mujeres como puede ser la mutilación genital femenina, o la trata de seres, donde las cabezas de esas mafias son mujeres. Este fin de semana han venido a Valladolid expertos y expertas de primer orden en materia de criminología y en esas mesas redondas y debates se ha puesto sobre la mesa lo que dije en la moción y vengo defendiendo. La violencia que se comete contra la mujer es multifactorial y se debe a motivos de odio, como la violencia que ejerce sobre mí en todos los plenos Pedro Herrero haciéndome el saludo nacionalsocialista o llamándome asesina. Por motivos culturales y étnicos como la mutilación femenina anteriormente mencionada, o los matrimonios forzosos. Por adicciones o por trastornos, por ejemplo. Mientras no entremos a valorar todas esas causas, no pondremos soluciones.

P.- Una lacra que aumenta sus cifras.

R.- La violencia de género y la violencia sobre las mujeres se está incrementando exponencialmente. En 2023 se incrementaron en un 14% las agresiones sexuales frente a las mujeres. En algo estamos fallando. Vox planteó un registro público de agresores sexuales para saber si en tu edificio vives al lado de un agresor sexual, como pasa en muchos países europeos. Queremos que se haga en España también. Además, la prisión permanente revisable para delitos contra mujeres especialmente graves. Esas son las enmiendas que presentamos en el pleno. Hice saber a la oposición que desconocen la materia y no tienen ni idea de lo que están hablando. Solamente hacen soflamas políticas sin contenido de ningún tipo.

P.- El PP rechazó dos enmiendas de Vox y apoyó una moción del PSOE para adherirse a la declaración de la FEMP contra la violencia de género. ¿Les molestó?

R.- No me molestó porque la declaración institucional de la FEMP procede del Partido Popular. Les hice ver, el año pasado, que su moción era parcial y sectaria. Este año la han modificado e incluido otra violencia que se comete sobre las mujeres. Pero, siguen incidiendo en el mismo error: en que la causa de la violencia que se comete sobre las mujeres es única, el machismo, y no es así.

P.- El PSOE también presentó otra moción sobre las ONG. El PP propuso una enmienda de sustitución y votaron a favor.

R.- Se sustituía que en esta ciudad trabajan un montón de ONG que ayudan a todos los sectores vulnerables. Lo que el PSOE pretendía era hacer una carambola política que les salió mal. Y desconocer que hay organizaciones como la Asociación Camino, que cuidan a sus enfermos de daño cerebral. Esto hay que ponerlo en valor. Como también el trabajo de las Hermanas Adoratrices que cuidan a las mujeres que están en la calle prostituyéndose y también son organizaciones del tercer sector. Por eso apoyamos esa enmienda de sustitución y la moción de la izquierda fue un auténtico fracaso. Una soflama política. No les importa nada el tercer sector. Solo venían a hacer eso, soflamas políticas y a destruir el pacto de gobierno.

P.- El PP, que maneja el área con Rodrigo Nieto a la cabeza, ha asegurado que seguirán con las ayudas a estas organizaciones. ¿Lo apoyan?

R.- Seguimos diciendo lo mismo. Nosotros vamos a trabajar porque el pacto PP-Vox en Valladolid se cumpla. Aquí no es cuestión de nombre y apellido. Es cuestión de qué proyecto se está llevando a cabo. ¿Hay un proyecto en Valladolid, a través de cualquier ONG, que se dedica a traer inmigrantes ilegales? Le digo que no lo hay. Como no lo hay, lo que se va a valorar en los nuevos presupuestos es el hecho de seguir trabajando y ver los convenios nominativos y a qué proyectos van dirigidas las distintas partidas.

El proyecto para Haití que ha tenido una Dana. El dinero, desde Cruz Roja de Valencia, que hemos enviado para ayudar a los afectados por la Dana de Valencia. Vox no está en contra de eso.

P.- Vox está en contra de esa inmigración ilegal.

R.- Estamos en contra de que este Gobierno de la nación aliente una inmigración ilegal y desordenada porque no se dignifica a las personas. Se está colaborando con tratas de mafias de personas. No lo digo yo. La Europol dice que, fichados por tráfico de personas, también están fichados por tráfico de seres humanos. En el año 2016, que es el último dato de Europol, en la Unión Europea desaparecieron 10.000 menores no acompañados que han acabado en redes de explotación sexual o laboral.

P.- ¿Qué es lo que pide Vox en Valladolid con respecto a las ONG?

R.- Queremos seguir apoyando a Red Madre. A la que, por parte del equipo de gobierno anterior no se le daba apenas partida económica. 900 euros. Es una entidad que cuida de aquellas madres que deciden voluntariamente seguir con su embarazado y son cuidadas porque están en riesgo de exclusión social. Le puedo asegurar que de esas madres hay muchas inmigrantes y nosotros valoramos y apoyamos la ampliación de la entrega de capital para esas madres.

P.- El tema de las ONG provocó la ruptura del pacto de Gobierno PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos. ¿Puede ocurrir lo mismo en Valladolid?

R.- Nosotros vamos a valorar los proyectos. Los que no caben, como línea roja, son aquellos que sean traer inmigrantes ilegales a España. Ese es el límite de nuestro partido y nosotros valoraremos proyecto por proyecto. A todas las ONG les está prohibido preguntar a las diferentes personas si son inmigrantes ilegales. Las personas que vienen a los cursos de alfabetización que se dan por parte de entidades sociales en Valladolid, la totalidad de esos inmigrantes son legales, los ilegales no piden ayuda por el miedo a ser expulsados.

P.- ¿Cuál sería la propuesta que seduciría a Vox para votar a favor de los presupuestos en Valladolid en lo que a las ayudas a las ONG se refiere?

R.- Queremos implementar esas ayudas a entidades del tercer sector que han sido desconocidas, no apoyadas o perjudicadas por el equipo de gobierno anterior. Una de ellas era el ejemplo de Red Madre.

P.- García-Gallardo aseguraba en la junta de portavoces del jueves que la posición del partido es “única, a nivel nacional” y que “solo vamos a participar de gobiernos que en el ámbito de sus competencias hagan lo posible para frenar la inmigración y legal y masiva”, ¿Cómo lo ve?

R.- Dentro de las competencias municipales no está frenar una inmigración ilegal. Eso le corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Subdelegación del Gobierno con los expedientes de expulsión. El Gobierno de la nación tiene que ejecutarlo, a través de los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros).

P.- ¿Cómo van esos presupuestos? ¿Ya ha recibido el borrador?

R.- Este lunes nos sentamos el alcalde y yo con varios concejales. Estábamos los tres de Vox, Jesús Julio Carnero, Francisco Blanco y Rodrigo Nieto. Vamos a tener un gran borrador con los grandes números. A lo largo de esta semana nos darán los presupuestos en su totalidad y empezaremos a trabajar sobre ellos. Partimos de la premisa que me da el alcalde: que los presupuestos son los mismos existentes en el año anterior y en ellos no había ayuda a ninguna ONG que traiga inmigrantes ilegales a territorio español.

P.- Esa es la premisa para apoyar los presupuestos.

R.- Es una de ellas, como cumplir el pacto de gobierno. Hay otras cuestiones que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos y es lo que tenemos que implementar.

P.- Si el alcalde le dijo que no había partidas para ONG que traigan inmigrantes ilegales, no habrá problema para sacar adelante los presupuestos.

R.- Hasta que no tenga los presupuestos y hagamos ese chequeo, yo creo en la palabra del alcalde, con la persona que comparto equipo de gobierno y ese matrimonio que conformamos. La prudencia y la responsabilidad me dicen que tengo que revisar todo, creyendo en su palabra, como creo, porque no tengo argumentos ni datos para no creerles. Tengo que ver esos números y si se cumple el pacto, tan importante, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es en lo que nos tenemos que centrar.

Irene Carvajal, teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid

P.- Va a hacer un análisis exhaustivo

R.- No solo nos centraremos en las partidas para el tercer sector. Son unos presupuestos para Valladolid y los vallisoletanos que salen de sus impuestos. A ellos nos debemos y tenemos que revisar. Buscamos implementar esa calidad de vida en la ciudad.

P.- La reunión del lunes, entonces, ¿bien?

R.- Es una reunión como la que tantas veces tenemos, dentro de la cordialidad y la profesionalidad y la intención de que un proyecto común de derechas salga adelante. Tenemos claro PP y Vox que la vuelta del socialismo y el comunismo a esta ciudad no la podemos permitir. Tenemos un Gobierno de la nación totalmente corrupto, con un presidente acorralado y con ministros, familiares y altos cargos acorralados. Además de con una gestión de la Dana en Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía negligente. El socialismo y comunismo es pernicioso para los españoles. Tenemos que trabajar por conseguir que Valladolid siga gobernado por un equipo de gobierno de derechas.

P.- A día de hoy y por lo que intuyo, tras esta primera reunión, parece que el acuerdo PP-Vox de presupuestos está más cerca de un sí que de un no.

R.- Lo que he aprendido es que en política las cosas pueden cambiar en un minuto. Valladolid puede estar tranquila. Se está haciendo una gestión muy buena, con una herencia devastadora. Estamos trabajando mucho y bien por salir del hoyo en el que el anterior equipo de gobierno nos metió.

P.- ¿Si Abascal les dice desde Madrid que no se apoye a ese presupuesto y opte por una ruptura de gobierno PP – Vox en Valladolid? ¿Lo acatarían?

R.- Como dice Jesús Julio Carnero, todos tenemos que oír a nuestros mayores. Ellos son, en este caso, la disciplina del partido, de la que nadie se puede sustraer, como tampoco lo hace el PSOE. Cuando a Pedro Herrero, dentro de dos años, le digan que tiene que irse a la calle porque tienen a otro u otra candidata, se tendrá que marchar.

P.- ¿Cómo vivió la salida del Gobierno regional de Vox?

R.- Con preocupación y tristeza. Desde las consejerías de Vox se hizo un trabajo extraordinario cuyos frutos se están recogiendo ahora. En Agricultura había un equipo muy consolidado, en colaboración con otras Comunidades y se estaba haciendo un gran trabajo también en la Unión Europea. Están recogiendo los frutos otros, pero quiero felicitar a las tres consejerías por la gran labor que hicieron. Demostramos que Vox no se aferra a los sillones.

P.- ¿Habrá presupuestos en Valladolid? ¿Cuándo se aprobarían?

R.- No hay una fecha. El calendario es que, si todo va bien, y una vez revisada toda la documentación, sea a finales de diciembre. Somos muy trabajadores, no nos duele dedicar 12 o 14 horas. Nos llevamos trabajo de vacaciones. Intentaré, por todos los medios posibles, revisar todos los presupuestos para que estén a finales de mes aprobados. Si no llegamos, no pasa nada, se pueden aprobar en enero o febrero. La voluntad es que todo vaya sobre ruedas. Haré todo el esfuerzo posible para que todo vaya dentro del plazo posible y se aprueben los presupuestos siempre que sean consensuados con PP y Vox.

P.- ¿Continuará el pacto de gobierno Vox-PP en Valladolid? ¿Acabarán la legislatura juntos?

R.- El PP tiene que decidir si quiere seguir con nosotros, gobernando en la ciudad. Nosotros, a nivel regional, no rompimos el pacto. Los que traicionaron el pacto fueron los votantes del PP. A Feijóo se le infló la boca de hablar de la inmigración ilegal. Es él el que tiene que explicar a los votantes por qué cambia de opinión en los diferentes territorios.