VÍDEO | Así se elaboran las mejores tapas de España y del mundo: bocados deliciosos con sabores tradicionales

Los ganadores del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y del VIII Campeonato Mundial han dado a conocer este jueves sus elaboraciones. Y los deliciosos pinchos llenos de sabor que les han llevado a lo más alto.

Teo Rodríguez, una cara conocida de la gastronomía pucelana, se ha alzado con el título de campeón del mundo gracias al 'Pucela Roll'. Una espiral de hojaldre rellena de guiso de lechazo con kare raisu, demi glase en su cocción y pistachos.

Con este ya conquistó el provincial, nacional y ahora también el mundial. En este sentido, ha recodado que la emoción que sintió cuando ganó el primero fue por la "antesala de las muchas cosas que podían pasar".

Miriam Chacón ICAL El restaurante vallisoletano Trasto se alza como ganador del Campeonato Mundial de Tapas

Y ha asegurado que su objetivo durante todo este tiempo era "defender el nombre" de su ciudad "al máximo". Por otro lado, ha recordado que es un premio de todo el equipo que trabaja cada día con él.

En cuanto al cambio que puede sentir, bromeaba con que es una "persona normal" y que le puede ayudar a nivel profesional ya que, durante estos días, cientos de personas se pasarán por el restaurante Trasto a probar este manjar que ha conquistado los paladares de varias ediciones.

"Tuve dudas sobre si cambiar algo del pincho de un concurso a otro pero decidí que no porque así es como había funcionado. El bocado te tiene que trasladar a lo que es Valladolid", sostiene.

Teo Rodríguez con su 'Pucela Roll'

Por otro lado, el ganador del Concurso Nacional ha sido Íñigo Tizón del restaurante Gran Sol de Hondarribia, de Guipuzkoa.

'Los lunes al sol' han sido el pincho estrella que le ha hecho llegar a lo más alto. Su versión de costillas barbacoa que empezó como "un homenaje" a sus amigos ha sido el favorito en esta edición.

Afirma que vino con "ilusión y mucho trabajo" de parte de todo un equipo que se ha implicado. "Tienes la esperanza", sostiene. Sin embargo, su objetivo no era más que "hacer lo mejor posible para que salga bien".

"Me hizo ilusión ganar porque es algo que no he vivido y ahora solo quiero dejar en el mejor sitio a España", afirma. Y es que cabe recordar que con este galardón se convierte en el representante de España en el Concurso Mundial de Tapas.

Íñigo Tizón con 'Los Lunes al Sol'

Unas deliciosas tapas que podrán degustarse hasta el domingo, 17 de noviembre, en el Festival Internacional de la Tapa en los restaurantes hermanados de la ciudad de Valladolid.