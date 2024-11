Darío Domínguez, el único torero que ha dado Íscar en su historia

El coso cubierto de Íscar sirve como lugar de entrenamiento para el único matador de toros que ha dado la villa maderera en su historia: Darío Domínguez.

Con él charlamos tras su exitosa salida a hombros del coso conquense de Valera de Abajo ante un corridón de toros de Los Ronceles, festejo con el que cerraba temporada, sumando tres corridas de toros y tres festivales.

Darío entrena a menudo con su amigo Alberto Román, un matador de toros cuellarano que ahora ejerce en labores de subalterno.

R.- Sí, pues como bien dices, aquí me refugio durante todo el año, tanto los meses de invierno como los meses de verano y me sirve de preparación. Llevo ya muchos años en esta plaza, que es la que me ha visto crecer como torero, tomar la alternativa y la que me ha dado también mis triunfos. Y bueno, pues esta temporada es una temporada muy bonita donde me ha servido, sobre todo, para encontrarme interiormente, para evolucionar como matador de toros, que no es fácil, una vez que das el paso de novillero con caballos. Estoy muy satisfecho y contento: he toreado tres corridas de toros y tres festivales, en la última con un triunfo sonoro, que fueron tres orejas, y preparado para mayores éxitos.

P.- Este coso cubierto es donde el pasado año Darío Domínguez tomaba la alternativa, por lo que los recuerdos son gratificantes.

R.- Sí, la verdad que el año pasado pude tomar la alternativa aquí en mi tierra apoyado por mis paisanos que me han visto crecer como torero. Fue un cartel muy bonito con Emilio de Justo y Pablo Aguado y una tarde que siempre se quedará en mi retina, donde me encontré muy bien y pude cortar una oreja al segundo toro. Muy feliz por aquella tarde de la alternativa soñada.

P.- Domínguez recordó su niñez y sus inicios como aficionado, donde ilustramos con una foto vestido de torero con 4 años.

R.- Pues mi afición a los toros comenzó desde niño, siempre he visto los toros con mi padre y con mi abuelo, las primeras fotos y los primeros vídeos me recuerdan que ya en la guardería iba vestido de torero.

Tras finalizar los estudios, (Bachillerato en el Lourdes y Administración y Finanzas en Valladolid), es cuando empecé a formarme para ser torero. No procedo de ninguna escuela taurina, me formé con los toreros de Valladolid, con los que empecé a entrenar y aprender de ellos.

La etapa de novillero sin caballos fue muy intensa, donde pude torear bastante. Luego vendría el debut con caballos en Lodosa, hasta el año pasado que tomé la alternativa. Este es mi segundo año como matador de toros.

P.- Sobre el apoyo de su familia y las peñas taurinas de Íscar nos comentaba lo siguiente.

R.- La verdad es que tengo un gran apoyo, tanto de mi familia como de mis paisanos que me siguen a todos los lados, y tengo ahí las peñas taurinas de Íscar que me apoyan y acuden siempre donde toreo. Es una satisfacción tener sus apoyos.

P.- Darío Domínguez nos hablaba de su futuro inmediato

R.- Este año ha sido de aprendizaje, de irme acostumbrando al toro, a la embestida. Ha sido un año, sobre todo, como decía antes, buscar mi interior, irme encontrando para estar en la cara del toro y entrenar mucho con el carretón para la espada. Este año próximo espero tener buenas tardes, y la verdad es que me encuentro preparado para compromisos mayores, de hecho, enviaré mi currículum para ver si puedo entrar para la Copa Chenel de Madrid.

Darío Domínguez entrenando en el coso

P.-Finalmente, Darío reflexionaba sobre su no inclusión en la pasada feria de Íscar

R.- Mi ausencia en la feria de este año ha sido muy desilusionante, aunque ha podido mi afición y he echado el año para adelante como hemos podido. Me ha dolido no estar en mi tierra después de la temporada pasada, donde la tarde de mi alternativa creo que estuve a la altura y la tomé dignamente. De cara al año que viene, el ayuntamiento está trabajando para poder contar conmigo y espero que así sea.

Suerte para Darío Domínguez, quien junto a Joselillo, son los dos únicos matadores de toros en activo en Valladolid y provincia. Suerte, como no, también para Joselillo.