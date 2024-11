Fallece un trabajador en La Mudarra tras caerle encima tubos de hierro

Un trabajador ha fallecido este lunes, 4 de noviembre, en la carretera VP-5503 tras caerle encima tubos de hierro de nueve metros.

La sala del centro de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando del accidente, que se producía a las 09:46 horas en La Mudarra, y de que el hombre, de 51 años, estaba atrapado entre los tubos.

Minutos más tarde, comunicaron que el varón ya no estaba atrapado y, por tanto, no es necesaria la presencia de los Bomberos. En el lugar, el personal de Sacyl no pudo hacer nada por salvar su vida y confirmó el fallecimiento del hombre.

Hasta el lugar, se ha desplazado la Guardia Civil de Valladolid, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado un equipo médico de Medina de Rioseco, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.