La nueva vida de Gonzalo tras sacar una excepcional nota en la EBAU: “Vivo en la casa de mis abuelos”

Gonzalo Miguel Pérez es un joven, de solo 18 años, que nació en Madrid, pero que muy pronto se desplazó a Valladolid. El varón sacó la segunda mejor nota de la prueba de la EBAU en Valladolid, solo por detrás de Sofía García hace unos meses y ahora cumple su sueño.

“Cuando me llamaron desde la universidad para comunicarme que era la segunda mejor nota de Valladolid no me lo creía. Me pilló yendo a visitar el Congreso de los Diputados. Honestamente, sabía que iba a sacar unos buenos resultados, pero no conseguir ser el segundo mejor”, apunta nuestro entrevistado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ahora estudia Derecho, en Madrid, en la Autónoma de la capital de España, una de las mejores de España para completar sus estudios jurídicos. Es feliz y vive en casa de sus abuelos.

Su vida en Valladolid

“Me considero una persona muy ambiciosa y perseverante que quiere conseguir todo lo que se propone y que, siempre, busca aprender algo nuevo”, confiesa Gonzalo, madrileño de nacimiento, pero vallisoletano de adopción, a este periódico.

Y es que, aunque naciera en la capital de España, poco después se trasladó a Valladolid con sus padres por motivos de trabajo. En la capital del Pisuerga se ha criado, ha aprendido, disfrutado, y es un lugar del que siempre guardará un gran recuerdo.

“Comencé estudiando en el Liceo Francés, hasta 6º de Primaria, lo que me ha permitido tener un gran nivel y dominio de la lengua francesa. En Secundaria cambié para estudiar en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes hasta que he terminado mi etapa escolar”, confiesa.

En la ciudad pucelana ha vivido bien. Sin embargo, y como añade, “a partir de la adolescencia” comenzó a “notar que se le quedaba pequeña” por lo que, cuando llegaban los puentes o fechas para escaparse, se iba a Madrid.

“Para mí, la capital de España es mi casa. Mi hogar. El lugar que siempre he idolatrado y en el que siempre he deseado vivir. Siempre he sabido que volvería porque todo el mundo regresa al lugar en el que nació alguna vez”, explica.

Gran estudiante

Nuestro protagonista siempre ha sido un buen estudiante. Eso han destacado siempre sus profesores. Los estudios, como decía su profesor de historia, siempre se los ha tomado como un trabajo, esforzándose al máximo en todo momento.

En cuanto a la EBAU, tuvo un papel muy importante los exámenes finales que hace tres semanas antes de las pruebas definitivas. Así, solo tuvo que repasar Filosofía y Literatura, lo que le permitió ir al examen con más seguridad y sin estrés”.

“Acabé Bachillerato con una media de 10 y Matrícula de Honor. En la EBAU saqué un 13,828 y, de nota de corte total, un 13,895. Solo Sofía consiguió superarme logrando yo la segunda mejor calificación en Valladolid. Lo que me puso muy contento”, añade.

Sacó un 10 en Lengua e Inglés, un 9,5 en Filosofía, un 9,8 en Latín y un 9,9 en Francés. Casi nada.

En Madrid haciendo Derecho

“Desde este mes vivo en Madrid, en casa de mis abuelos y voy a la universidad allí, Mis padres y hermana siguen en Valladolid. Han venido a verme, pero, alguna vez, también lo hará yo, también para ver a mis amigos de allí”, apunta Gonzalo.

El joven estudia Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, la mejor de España para completar los estudios jurídicos. Se levanta a las 6.30 para llegar a clase a las 9 (tarda una hora de camino) y, al acabar, pasa apuntes y sale por la capital madrileña.

“Dentro de diez años me veo trabajando, después de completar mi formación. Me gustaría ser una persona con amplios conocimientos jurídicos que destaque por ello, no solo por la relación laboral, sino por satisfacción personal. Espero haber aprobado la oposición y ejercer como notario en algún lugar que me guste tanto como Madrid”, añade.

Gonzalo quiere disfrutar de su trabajo y mirar hacia atrás, dentro de un tiempo, para comprobar que todo el esfuerzo dedicado los años anteriores de su vida han valido la pena.