El día en el que Bertín Osborne inauguró un barrio de Valladolid

Bertín Osborne no es de Valladolid, pero no se puede decir que no comparte un estrecho vínculo con la ciudad. Más allá de haber estudiado en la Universidad de la capital, de haber vivido una temporada en el centro de la misma e incluso de haber abierto un bar en la calle Paraíso, el afamado cantante y presentador ha llegado hasta a inaugurar un barrio de la ciudad.

Fue en junio de 1997, época en la que Javier León de la Riva ocupaba la alcaldía, aunque se trató del último gran proyecto de Tomás Rodríguez Bolaños, fruto de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid de 1984. Este es Parque Alameda. Y es que, fue su equipo de Gobierno el que diseñó el plan urbanístico del barrio vallisoletano, ubicado en la zona sur de la ciudad, que tardó tres años en hacerse realidad.

Bertín Osborne con Juan José Lucas y Javier León de la Riva en la inauguración de Parque Alameda Archivo Municipal de Valladolid

Ahora bien, aunque fue Bertín Osborne quien acaparó todas las miradas de los allí presentes y, por supuesto, de los medios de comunicación que acudieron a la presentación, lo cierto es que el cantante no fue solo al evento. Lo hizo acompañado de los finalistas del concurso televisivo 'Lluvia de estrellas', junto a quienes ejerció de maestro de ceremonias.

Allí, fueron recibidos por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas; el que fuera alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva; y el resto de la corporación municipal, ante una gran expectación y entre vítores aplausos por parte de los centenares de personas que se agolparon en el lugar para presenciar la inauguración del barrio.

Juan José Lucas y Javier León de la Riva entregan una medalla conmemorativa a Bertín Osborne en la inauguración de Parque Alameda Archivo Municipal de Valladolid

Durante la ceremonia, la cual contó con actuación musical incluida a cargo del elenco de 'Lluvia de estrellas', se sabe que Bertín Osborne recibió, de manos del primer edil, una medalla conmemorativa.

Durante la jornada, el cantante de 'Como un vagabundo' también puedo presenciar el momento en el que el alcalde destapó la placa conmemorativa y escuchar atentamente el discurso que tanto este como el entonces presidente de la Junta ofrecieron ante un gran número de vecinos de la ciudad, en un escenario portátil en el que también aprovecharon para brindar por la buena nueva.

Javier León de la Riva en la inauguración del barrio vallisoletano de Parque Alameda Archivo Municipal de Valladolid

Tras ello, empezó una breve celebración en la que Bertín y su séquito pudieron charlar de manera más íntima con autoridades, personalidades e invitados al evento.

Poco más se recuerda de aquel acontecimiento insólito, marcado por la participación del gran Bertín Osborne, con el que se inauguró Parque Alameda. Un nuevo barrio muy esperado y al que dieron la bienvenida de la mejor de las maneras: con los mejores invitados, con un decorado protagonizado por globos con forma de zeppelin amarrados en la escultura 'Puertas de Valladolid' de Cristóbal Gabarrón, y hasta con un espectáculo de imitadores que aportó un extra de diversión a la jornada. Porque a buen seguro, las risas estuvieron garantizadas.