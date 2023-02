El bar de Bertín Osborne en Valladolid, convertido en una panadería colombiana: "Sería un honor que pasara por aquí"

Han pasado siete años desde que Bertín Osborne inauguró su bar de Valladolid, un establecimiento al que decidió llamar El rincón de Bertín que prometía ser todo un éxito. Sin embargo, pasados siete meses, el intérprete de 'Como un vagabundo' decidió echar el cierre y colgar en la puerta del local un cartel en el que se podía leer "se traspasa por cambio en la ubicación".

Todo el mundo esperaba que Bertín notificara la nueva localización de su negocio, pero esto nunca llegó. No solo es que no diese explicación alguna, sino que no se volvió a saber nada más del tema.

Pasado un tiempo, una nueva empresaria decidió darle una segunda vida al local y reabrir un nuevo bar que, en esta ocasión, fue acuñado como El paraíso de Dani. Este tampoco prosperó, al igual que el obrador Espiga Latina abierto posteriormente por una pareja extranjera, pues este no duró en funcionamiento mucho más de dos meses.

El rincón de Bertín

Sin embargo, contra todo pronóstico, hoy el local tiene sus puertas abiertas, las luces encendidas y una proyección de lo más ventajosa, ya no solo para los clientes que guardan un especial recuerdo del establecimiento por haber albergado el negocio de un rostro tan conocido como Bertín Osborne, sino también para su dueña actual.

Ahora bien, ¿cuál es el negocio que funciona actualmente en el antiguo bar de Osborne? Se trata de una panadería y cafetería bautizada como Delicias El Maná, una especie de obrador regentado por una encantadora colombiana afincada en España llamada Mabel.

"Hace 16 meses que estamos aquí, abrimos en octubre de 2021 y cuando monté esto no sabía que en este local había tenido un bar Bertín Osborne. Me lo comentaron los clientes nativos cuando empezaron a venir, aunque nunca me han dicho si se le veía mucho por aquí o cómo era. Es más, yo al principio no sabía quién era, pero cuando empecé a buscar y lo vi... Para mí siempre ha sido un honor. Además, a mí lo que me han dicho es que antes del bar de Bertín aquí no había nada, que fue él el primero que abrió aquí algo. Qué casualidad que ahora justo estemos justo nosotros", ha reconocido Mabel durante una sincera entrevista concedida a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, en la que ha desvelado todos los secretos que esconde el local donde se encuentra su negocio, así como aquellas cosas que todavía este conserva del frecuentado bar de Bertín.

Mabel, la dueña de Delicias El Maná

Así, además de confesar que a ella, personalmente, le va "muy bien" desde el primer momento, y que incluso entre sus planes de futuro está el de abrir un segundo local en otra zona de la ciudad, la empresaria también ha querido destacar lo impactados que quedan los clientes que tuvieron el gran privilegio de conocer El rincón de Bertín al regresar al local: "Les llama mucho la atención porque nosotros hacemos cosas muy diferentes, a pesar de que la distribución no ha cambiado casi nada. Yo no he cambiado nada y los dueños anteriores solo modificaron un poco lo que es la barra para poder colocar lo de la panadería", ha explicado. "No sé cómo sería el bar, pero lo que sí puedo asegurar es que la barra siempre ha estado aquí porque todavía están los tubos de las cervezas", ha añadido.

Cuadro de Bertín Osborne en la panadería Delicias El Maná

Pero no solo eso. Mabel todavía conserva en su local, por el cual paga cada mes un alquiler a la inmobiliaria propietaria, varias cosas con las que el propio Bertín quiso decorar su negocio. Objetos que hoy parecen haberse convertido en preciados tesoros, teniendo en cuenta la versión de la propietaria de Delicias El Maná: "En los baños todavía hay algunas frases de las canciones de Bertín y un cuadro de un caballo que también puso él y que los clientes siguen reconociendo. Les encanta, y por eso, yo no tengo intención de quitarlo. Ahí se va a quedar todo porque creo que visto lo visto eso me puede ayudar a atraer clientes nativos", ha confesado la empresaria.

Pese a todo ello, aunque es algo que la encantaría, Mabel nunca ha tenido la oportunidad de coincidir con Bertín. Desde que conoció lo que ella misma ha definido como "una bonita casualidad", le ha visto mucho por televisión. Sin embargo, tal y como ha asegurado, "nunca ha pasado por aquí": "Eso sería un honor. A mí me encantaría porque fue él el que abrió este local y sería algo muy bonito", ha confesado.

Cuadro de Bertín Osborne en la panadería Delicias El Maná

Se cumpla o no, si algo tiene claro Mabel es que su negocio va por muy buen camino. Desconoce si el fenómeno Bertín tiene algo que ver o no, pero lo que sí puede asegurar, y con mucho orgullo, es que todo aquel que visita el negocio se siente en la obligación de volver. ¿El motivo? La calidad, la frescura y la originalidad que acompaña a cada uno de sus productos: "Los nativos están super enganchados a nuestros productos, yo creo que porque son muy frescos. El que se atreve a probar, repite, sobre todo las empanadas, los buñuelos, el pan de bono y los batidos. Además, estamos introduciendo más productos españoles como la tortilla, los donuts y las tostas con tomate porque nosotros también tenemos que acostumbrarnos a la cultura y a los gustos de donde estamos", ha concluido.

