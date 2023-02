El cajero móvil llega a Valladolid: recorrerá una media de 14 pueblos al día durante media hora

La Diputación de Valladolid ha presentado este martes un nuevo servicio de cajero móvil que atenderá a 175 municipios de la provincia que a día de hoy no cuentan con un servicio para poder obtener dinero en efectivo. Este cajero comenzará a estar disponible a partir del próximo 6 de marzo con el objetivo de "intentar ayudar a las casi 34.000 personas que sufren exclusión financiera en la provincia", tal y como afirmaba el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

El servicio ha supuesto una inversión de casi 200.000 euros y podrá visitar una media de 13-14 pueblos diarios en un tiempo de 30 minutos. Estará de lunes a viernes, exceptuando fines de semana y festivos. Permitirá disponer dinero en efectivo a través de cualquier tarjeta de débito, crédito o prepago de cualquier entidad financiera. Un proyecto "pionero" en España.

Aquellos con menos de 125 habitantes contarán con el servicio una vez al mes y, los que tengan más, podrán usarlo dos veces al mes. Para llevarlo a cabo han diseñado 20 rutas que incluyen a todos los municipios. Todo el que quiera saber cuándo estarán en su localidad, podrá verlo mediante los carteles informativos de la Diputación. Además, habrá varios horarios tanto de mañana como de tarde.

Rutas cajero móvil

El alcalde de Adalia, Jesús Fernández, ha celebrado este nuevo servicio: "Nos parece interesante porque hay gente que no tiene vehículos, que no puede salir". Lamenta que muchos "dejan de ir" a los pueblos. Ahora mismo, el panadero va un día sí y uno no; el frutero una vez a la semana y el pescadero no va porque se ha jubilado y ya no tienen. "Nos echamos mano unos a otros. Si alguno va a algún sitio, se lo trae al vecino", asegura.

Hasta ahora, para que los vecinos pudieran tener dinero se tenían que desplazar hasta Mota del Marqués o hasta la capital, que les pilla a 30 kilómetros, ya que era la única alternativa que tenían para sacar dinero.

Lo mismo le ocurre a Mercedes Motrel, alcaldesa de San Román de Hornija. El pueblo cuenta con apenas 300 habitantes y hasta ahora no tenían ningún medio para obtener dinero en efectivo. "Es una alegría que llegue algo así tan innovador, que nos quedamos hace bastantes años sin ningún banco o caja que pueda atender a la gente mayor", afirma Motrel.

Lamenta que las personas más mayores son "la vida de los pueblos" y que agradecen mucho a la Diputación por ese servicio que permiten "promover y ver que los pueblos tienen vida". Hasta ahora, las personas mayores contaban con ayuda de sus hijos, familiares o vecinos para sacar dinero. Generalmente, acudían a Toro, que es la localidad más cercana.

Por otro lado, el director comercial de Iberia de Transformación y Nuevos Productos en Prosegur Cash, Javier Llamas, ha querido mostrar el "compromiso" por llegar a "los municipios de la España Vaciada que se ven excluidos por la gestión bancaria". Además, ha explicado que habrá un vigilante de seguridad "instruido en el cajero y en la atención al público".

Un proyecto que, a palabras del presidente, "mejora la calidad de vida de los ciudadanos". Sin embargo, ha matizado que "se irá ajustando a las necesidades" y de antemano piden "perdón y comprensión" por los "errores" que puedan cometer. Íscar afirma que "no es nada fácil dar respuesta a 175 municipios" pero llevan "cuatro años trabajando en el proyecto" y es "un pasito" que dan.

Todo ello con dos objetivos principales: arreglar la exclusión financiera y evitar el desplazamiento a otras localidades para sacar dinero. La comisión máxima que podrán abonar los usuarios por la disposición en efectivo será de 1,35 euros independientemente del valor de retirada.

Alcaldes de los municipios de la provincia de Valladolid

