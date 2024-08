Un punto violeta a pie de playa contra las agresiones sexistas para las fiestas: esto es lo que más preocupa a Carnero

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado, en la mañana de este viernes, 30 de agosto, y a pocas horas de que comiencen las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de la ciudad en este año 2024, la campaña ‘Valladolid libre de agresiones sexistas’.

En la misma ha estado acompañado por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, la concejala de Juventud, Carolina del Bosque y diferentes asociaciones, entidades y colectivos del sector que han colaborado en dicha campaña.

También han estado presentes representantes del Consejo de las Mujeres con el fin de lanzar un mensaje claro: “concienciar entre todos de la importancia de la prevención de las actitudes sexistas y el empeño en conseguir una tolerancia cero hacia este tipo de acciones”.

“No hemos iniciado las fiestas, lo haremos en unas horas, y el compromiso de la corporación municipal es claro y diáfano en la lucha contra cualquier tipo de agresión sexista. Un año más, desde el Ayuntamiento de Valladolid hacemos el despliegue para combatir cualquier agresión sexista que se produzca en esta semana tan importante como son las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo”, ha añadido Carnero.

Todo en la presentación del punto violeta que se ha desplegado en la Playa de las Moreras y que dará asesoramiento y ayuda psicológica a todo el que lo precise.

“Es un punto en el que se va a prestar la debida atención psicológica y cualquier tipo de acción de carácter preventivo. Tendremos desplegado durante la actividad en Moreras la atención directa. Además, contamos con otros puntos en la ciudad, como en la Cúpula del Milenio, o el de la Plaza Mayor, móvil, pero que será fijo durante los conciertos y también las 160 farmacias y los 420 agentes de la Policía Municipal que harán de puntos violeta”, ha señalado el primer edil.

Novedades para este año

“Este año quiero hacer especial hincapié en la colaboración con el Colegio de Farmacéuticos. Supone que las 160 farmacias se conviertan en punto violeta contra cualquier tipo de agresión contra la mujer”, ha afirmado Carnero.

Además de los puntos violeta de Las Moreras, el de la Cúpula del Milenio y la novedad de los móviles, este año se prestará también este servicio desde la Plaza Mayor, en una zona acotada para los servicios de emergencia y Protección Civil, junto a la salida peatonal del párking subterráneo, opuesta al escenario principal. Estará presente durante todas las fiestas.

También se han colocado cartelas en las farolas de Plaza Mayor, se han hecho balones hinchables de gran tamaño para el desfile de peñas y conciertos en la plaza y también en Las Moreras o para el Récord Guinness.

La difusión de la campaña también se va a realizar a través de proyecciones en los muppis digitales, en las pantallas del escenario durante los conciertos y en las pantallas de turismo. Agentes de la Policía Municipal actuarán también como Puntos Violeta.

Lo que más preocupa a Carnero

“De fiesta con nosotras, no contra nosotras. Me parece fundamental recalcar esto. Nada justifica una agresión sexista. Y, por último, si se sufre maltrato o agresión sexual, no te cambies de ropa ni te laves, acude a Urgencias o al Juzgado. En estos tres puntos del decálogo se resume bien lo que deseamos y por lo que vamos a luchar, que el índice de agresiones sexuales se reduzca y desaparezca”, ha explicado el alcalde de Valladolid.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha preguntado al alcalde de Valladolid sobre lo que más le preocupa en estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo que arrancan este viernes, 30 de agosto. “El que arranque las fiestas en este lugar es un claro ejemplo de lo que más me preocupa que es que no haya este tipo de agresiones sexistas”, ha afirmado.

Carnero aboga por disfrutar de las actividades “con respeto”. “Lo que más me preocupa es esto. No quiero que haya ningún tipo de agresión sexista porque esto habla muy mal de nosotros como sociedad”, ha explicado, volviendo a ensalzar la labor de la Policía Municipal.

“Si algo le preocupa a nuestra Policía es que no haya agresiones, especialmente en fiestas. Siempre hay que incidir en luchar contra la violencia de género y las agresiones sexistas. Tener una sociedad más justa e igualitaria. Que la igualdad entre hombre y mujer sea absoluta”, ha finalizado.

Ubicación y horarios de los Puntos Violeta

Puntos Violeta Fijos:

Plaza Mayor, en la zona acotada para los servicios de emergencia y Protección Civil durante todos los días de ferias, del 30 de agosto al 8 de septiembre, ambos incluidos, de 22 a 1.30 horas.

Cúpula del Milenio, a la entrada: los días 31 de agosto de 19.30 a 21.30 y el 7 de septiembre de 19 a 21 horas.

Punto Violeta Informativo móvil de 20 a 23 horas:

31 de agosto y 1 de septiembre, y los días 7 y 8 de septiembre, en calle Santiago a la altura de las Francesas.

2 de septiembre en Plaza España

3 de septiembre en Plaza de la Universidad

4 de septiembre en la Plaza de Portugalete

5 de septiembre en la Plaza de San Benito/ Poniente

6 de septiembre en la Plaza de Zorrilla

Punto Violeta con apoyo y asistencia psicológica en Moreras: todos los días de fiestas del 30 de agosto al 8 de septiembre de lunes a viernes de 21 a 1 y sábados y domingos de 22 a 2.

32 delitos contra la libertad sexual

En el primer trimestre de 2024 se han producido en la provincia de Valladolid un total de 32 delitos contra la libertad sexual, según los datos del Ministerio de Interior. Lo que supone un 28% más con respecto a 2023.

En lo que respecta a la capital, ha descendido el número de este tipo de delitos de 17 a 15 en 2024 con un descenso del 11,77%.