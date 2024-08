Todos los cortes al tráfico en Valladolid durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024: el centro se blinda

La Policía Municipal de Valladolid ha informado, en la mañana de este lunes, 26 de agosto de los cortes al tráfico que se van a producir a lo largo y ancho de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024 en la ciudad del Pisuerga entre el viernes, 30 de agosto, y el domingo, 8 de septiembre.

El acceso a la zona centro, debido a la gran afluencia de visitantes a la Feria de Día y a la gran participación de público en las actividades programadas en las zonas peatonales de Plaza Mayor y Fuente Dorada, se cortará al tráfico en el eje de Plaza Rinconada desde la Plaza de Poniente a Fuente Dorada y también desde la Plaza de España y Duque de la Victoria hacia la Plaza de Fuente Dorada, a las 19.00 horas, todos los días.

En lo que tiene que ver con el estacionamiento subterráneo de Plaza Mayor y el acceso peatonal, el Ayuntamiento permanecerá abierto hasta la finalización de los conciertos en la Plaza Mayor. Será el jefe de turno el que comprobará su apertura y la presencia del agente nombrado en el servicio ordinario al efecto.

La Policía Municipal ha informado de que, por motivos de seguridad el acceso al parking de la Plaza Mayor se cerrará cuando la Policía Nacional haya realizado la requisa del mismo, anterior a los conciertos, no permitiéndose el acceso al parking hasta que esté finalizado el evento y la plaza se encuentre despejada. El personal del estacionamiento subterráneo señalizará en el panel informativo que se encuentra en la Plaza de la Rinconada con calle Manzana el cierre o la restricción de acceso a dicho estacionamiento, no habiendo ninguna restricción en la salida del parking. Cuando el aforo lo requiera, por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso peatonal a la Plaza Mayor por las calles Santiago, Ferrari y Manzana.

En lo que se refiere al Paseo Marcelino Martín ‘El Catarro’, la Policía Local ha informado de que permanecerá cortado al tráfico desde el 30 de agosto hasta el 9 de septiembre, en horario de 15 a 7 horas de la mañana y se prohibirá también el estacionamiento en dicho horario, aunque se va a permitir el acceso a los vehículos de los participantes y organizadores de las distintas actividades que se realizarán en la zona.

Feria de Día

Incidencias al tráfico: durante el horario de funcionamiento de las casetas, dependiendo también de la afluencia de público, el tráfico rodado podría sufrir cambios o cortes en cualquiera de las zonas en las que estén instaladas las casetas y su entorno. Horarios: Viernes, 30 de agosto de 21 a 00.00 horas. Sábado 31 de agosto, domingo 1 de septiembre, sábado 7 de septiembre y domingo 8 de septiembre de 12 a 01.00 horas y lunes 2 de septiembre, martes 3, miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de septiembre, de 12 a 00.30 horas.

Plaza de toros: final de cortes y corridas

Se prohibirá el estacionamiento en la vía de servicio del Paseo de Zorrilla, junto Plaza de Toros, desde las taquillas hasta la calle Puente Colgante, entre las 15 y las 21 horas todos los días de festejos taurinos. Posibles problemas de tráfico en las inmediaciones. Días: 31 de agosto, 1, 5, 6, 7 y 8 de septiembre. Horario: Entre las 17.00 y 18.00 (comienzo) y entre las 20.00 y 21.00.

Feria de Muestras

Posibles problemas de tráfico en el entorno del recinto ferial, especialmente a mediodía y al cierre. Días: Desde el miércoles 4 al domingo 8. Horario: continuo entre las 11.30 horas y las 21.00 horas.

Real de la Feria-Feria del Folklore y la Gastronomía y Fuegos Artificiales

Posibles problemas de tráfico en el entorno del Real de la Feria, estadio José Zorrilla y centro comercial. A diario, desde las 18 horas aproximadamente (será determinado por las necesidades que se observen en tiempo real), estará prohibida la circulación de vehículos por avenida Mundial 82 desde la avenida del Real Valladolid hacia la calle Padre José Acosta, por lo que el acceso al estacionamiento próximo al estadio sólo será posible desde la calle Padre José Acosta.

Cortes de accesos durante los fuegos artificiales 22.15 horas

De domingo 1 al domingo 8 de septiembre. Unos minutos antes de iniciarse el disparo que anuncia la tirada de fuegos artificiales se apagarán las luces de la zona y se impedirá el acceso de vehículos a la Avda. del Mundial 82, cortando el tráfico tanto desde la Calle padre José Acosta como desde la Avda. del Real Valladolid. No se permitirá la salida de autobuses desde la dársena del estadio, por el peligro que supone la gran cantidad de gente que ocupa la calzada y la oscuridad de la zona al haberse apagado el alumbrado público.

Atracciones en el Real de la Feria

Día 30 de agosto a partir de las 16.30 horas. Los días 31, 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de 11:30h a 14:00h y de 16:30h a hora de cierre. Horario de lunes a sábado desde las 16:30h ahora de cierre. Se prolongará hasta el 22 de septiembre.

Día del niño domingo 15 de septiembre todas las atracciones al precio de 2€. De 11:30 a hora de cierre (horario ininterrumpido).

Del 10 al 12 en horario de 17:00 a 20:00h no habrá música en el recinto ferial dirigido a personas con trastornos del espectro autista (TEA) y diversidad funcional

HORARIOS: Los de mayor afluencia de público, sobre todo a mediodía (Feria Gastronomía) también a partir de las 19,00 y hasta las 1,00 horas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE LAS FIESTAS QUE AFECTARÁN AL TRÁFICO

Desfile de Peñas. 30 de agosto. HORA: 19. 00 horas

Recorrido: Acera de Recoletos, Pza. de Zorrilla, Miguel Íscar, Pza. España, Duque de la Victoria, Ferrari y Pza. Mayor (Imposición del Pañuelo Peñero al Conde Ansúrez). Los peñistas, una vez finalizada la imposición del Pañuelo Peñero y los Estandartes al Conde Ansúrez, irán accediendo, como en años anteriores a la Chopera de la Playa de las Moreras por Ferrari, Quiñones, Lonja, Plaza Ochavo, Plaza del Corrillo, Cebadería, Plaza Rinconada, Plaza Poniente hasta las Moreras. Se les facilitará, en la medida de lo posible, el cruce del Pº Isabel la Católica hacia el Paseo de Marcelino Martín “El Catarro” y Chopera de la Playa de las Moreras donde se celebrará el PREGÓN y FIESTA PEÑERA. Vínculo a plano recorrido

HORARIO:

16:30 h.: (Concentración en Acera de Recoletos) Música con Dj´s Peñeros

19:00 h.: Desfile de Peñas amenizado por batucada Conclave

20:15 h.: Plaza Mayor: Imposición del Pañuelo Peñero al Conde Ansúrez por parte de José Alberto Vidal del Barrio.

21:15 h.: del viernes a 04 h. del sábado Pº de las Moreras, canchas vóley (Fiesta de DJ´S).

Incidencias en el tráfico: Además de las calles del recorrido, que se cortarán al tráfico durante el paso de los participantes, afectará a las siguientes vías: Nicolás Salmerón, Labradores, Fray Luis de León, López Gómez, Panaderos, paseo de Filipinos, Recondo, Estación, Puente Colgante, paseo del Hospital Militar, Sánchez Arjona, avenida de Salamanca, paseo de Zorrilla (primer tramo), San Ildefonso, paseo de Isabel la Católica, San Quirce, Cardenal Torquemada.

Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo. 8 de septiembre.

Horario: 10:30 horas: SALIDA (recorrido de ida). 12:00 horas: Misa en Sta. Iglesia Catedral. 13:00 horas aprox. (recorrido de vuelta).

Recorrido: Pedro Niño (Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir), San Lorenzo, Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor, Santiago, Constitución, Regalado, Cánovas del Castillo, Cascajares, Arribas (hasta la Sta. Iglesia Catedral. Servicio religioso en la Catedral y regreso de la procesión a la Iglesia de San Lorenzo por: Arribas, Cascajares, Cánovas del Castillo, Regalado, Duque de La Victoria, Ferrari, Plaza Mayor – Alfombra floral -, Pasión, Plaza de Santa Ana, San Lorenzo y Pedro Niño (Iglesia de San Lorenzo).

VII Marcha Cicloturista ‘Coordinadora de Peñas’. 1 de septiembre

Memorial Víctimas de Accidentes de Tráfico en Bicicleta. Se conmemorará a los ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico mediante un responso y oración. Recorrido de ida: 10.30 horas. Acera Recoletos, Pº Zorrilla, Avda. Zamora, Puente de la Hispanidad (Monolito “En memoria de las víctimas de accidentes de tráfico en Bicicleta”). Recorrido de Regreso: Puente de la Hispanidad, Avda. Zamora, Pº Zorrilla, Acera Recoletos. Horario: 10:30 h.: Salida de la Acera Recoletos. Después de la lectura del manifiesto regreso.

XX Reunión Harley Davidson and Custom ‘Ciudad de Valladolid’

Día y horario: Domingo 1 de septiembre de 11,00 a 14,30 h. 10:15 h.: CONCENTRACIÓN: Cúpula del Milenio. 11:00 h: RECORRIDO: Cúpula del Milenio, Avda. de Miguel Ángel Blanco, Pº. Isabel la Católica, San Ildefonso, Pº. de Zorrilla, Ctra. Rueda, Miguel Delibes 1ª Parada Cafetería Unamuno.

12:15 Miguel Delibes, Ctra. Rueda, 2º Parada Puente Duero 13:30 Carretera Valladolid Rueda, Arca Real, Pº. Arco Ladrillo, Pº. Filipinos, Pza. De Colón, Gamazo, Pza. de España, Duque de la Victoria, Bajada de la libertad, Echegaray, Pza. de la Universidad.

14:00 Llegada y fin de ruta en la plaza de la Universidad. INCIDENCIAS EN EL TRÁFICO: No implicará cortes de tráfico, posibles retenciones de tráfico a lo largo del recorrido y en cruces del mismo.

VI Desfile Motero. Desfile de Banderas y Ofrenda Floral. Coordinadora de Peñas. Sábado, 31 de agosto.

Concentración y recorrido: 17:00 h.: CONCENTRACIÓN: Pza. Gutiérrez Semprún 18:00 h.: RECORRIDO: Pza. Gutiérrez Semprún, Murcia, Pº Juan Carlos I, Avda. Zamora, Puente Hispanoamérica, donde realizarán una ofrenda floral. Recorrido de vuelta. Fin en Pza. Gutiérrez Semprún. INCIDENCIAS EN EL TRÁFICO: El grupo se mantendrá siempre unido a lo largo de todo el recorrido por lo que no se harán cortes de calle. Sólo se retendrá el tráfico al paso de los motoristas.

X Encuentro de Motocicletas y ciclomotores clásicos 2024. Sábado 7 de septiembre

CONCENTRACIÓN Y RECORRIDO: 17 h.: CONCENTRACIÓN: Plaza de Andrés de Laorden 18:30 h.: RECORRIDO: Plaza de Andrés de Laorden, Juan Mambrilla, Colón, Avda. Ramón y Cajal, San Martín, Angustias, Bajada de la Libertad, Macías Picavea, Conde Ansúrez, Francisco Zarandona, San Benito, Pza. Rinconada, Cebadería, Plaza del Corrillo, Vicente Moliner, Pza. Fuente Dorada, Cánovas del Castillo, Fray Luis de León, López Gómez, Pza. España, Miguel Íscar, Pza. Zorrilla, Pº Zorrilla, San Ildefonso, Pº Isabel la Católica, San Quirce, San Pablo (PARADA), Angustias, Arzobispo Gandásegui, Pza. Universidad, Ruiz Hernández, Juan Mambrilla (tramo hasta Facultad de Medicina en dirección contraria), Facultad de Medicina (Entrada por dirección contraria aprovechando que la calle está cortada por instalación de camión escenario para el X Conciertazo) y Plaza de Andrés de Laorden (FINAL DE LA RUTA y CORTE).Llegada sobre las 20:00 – 20:30 horas.