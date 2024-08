Los consejos de Antonio para que los ladrones no abran la cerradura de tu casa y transformen tus soñadas vacaciones en una pesadilla

La gran mayoría de robos que tienen lugar en los domicilios españoles se producen durante los desplazamos de los propietarios. Ya sea de corta duración, o de larga como durante el verano en el que son muchos los que aprovechan para irse durante una o dos semanas a destinos de playa para olvidarse del estresante día a día.

Es por ello que resulta imprescindible tomar medidas y hacer caso a una serie de recomendaciones por parte de especialistas en cerraduras de puertas con el fin de que nuestras soñadas vacaciones no se conviertan en una auténtica pesadilla por la acción de estos amigos de lo ajeno.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Antonio Sandoval López. De 32 años, suma un total de 6 primaveras al frente de Cerrajeros Sandoval, un negocio con el que comenzó el 2018. Tras pasar por el mundo de la metalurgia, decidió especializarse en la cerrajería y hasta hoy.

“Vimos que la clientela demanda un servicio rápido. Buscan un profesional por internet o por boca a boca y ya no tanto por tiendas físicas. Ofrecemos servicio como cerrajeros en casa de nuestros clientes, no somos una tienda de cerrajería al uso, si no que nuestros clientes nos llaman, bien porque tienen una avería o quieren mejorar la seguridad y nosotros nos desplazamos. Tenemos un servicio flexible para las instalaciones y un horario 24 horas para las urgencias de cerrajería algo que sin duda valoran mucho nuestros clientes”, explica nuestro entrevistado.

Charlamos con él para conocer más su historia y para que nos dé una serie de consejos y trucos para tener muy en cuenta cuando salgamos de vacaciones para evitar la acción de los amigos de lo ajeno.

Imagen de un seguro para reforzar nuestra puerta Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Cambio de tercio laboral y apuesta por el sector de las cerraduras

“Soy una persona a la que le apasiona su trabajo y que está muy comprometida con la seguridad. Tras pasar por varios sectores, incluido el de la metalurgia me acerqué al de las cerraduras, me gustaba y decidí dar el salto haciendo varios cursos para completar mis conocimientos. Fue ahí cuando decidí empezar de cero en el mundo empresarial”, señala nuestro entrevistado.

Cerrajeros Sandoval nace hace seis años. Lo hace sin sede física. No están enfocados a la venta de productos sino a la prestación de servicio en la casa de los clientes. Poco a poco, a través de su página web, fueron creando una clientela, sobre todo gracias al servicio de urgencias. El boca a boca también ha influido mucho.

“Atendemos en Valladolid y poblaciones cercanas como puede ser Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, La Cistérniga o Cigales. Cada vez los clientes se informan más por Internet o por redes sociales de la importancia de la seguridad. Son muchos los que, en la actualidad, nos llaman para que les asesoremos y aumentar la seguridad. Nos desplazamos a la vivienda o bien les pedimos unas fotos y les damos algún consejo de cómo deben actuar”, añade nuestro protagonista.

Una cerradura “actualizada” antes de irnos de vacaciones

Es importante contar en nuestro domicilio con una “cerradura actualizada” ya que son muchas, como confiesa nuestro especialista, las que cuentan con “más de 15 o 20 años de vida” y que “son bastante vulnerables” a la acción de los cacos.

“Proteger la casa es algo muy importante, pero, sobre todo, en estos meses. Hay bandas especializadas en hacer el “agosto”. Mucha gente dice “por esta zona no entran” o “por aquí nunca se ha oído nada” pero no es cierto ya que sucede en cualquier lugar. También estamos teniendo multitud de avisos de okupaciones o de intentos de okupación de familias que se van dos o tres días y cuando llegan han cambiado la cerradura. Lo importante en esto es ponérselo lo más difícil posible. Ellos atacarán la puerta más sencilla de abrir”, confiesa nuestra protagonista.

El precio de un bombín de “seguridad” sencillo de los que vienen instalados “de obra” puede ser de unos 30€. “Con esos bombines no estamos protegidos. Necesitamos que tenga unas características mínimas de antirrotura, anti-bumbing y anti-impresioning y demás”, apunta el especialista.

Una cerradura Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Antonio asegura que siempre “recomienda” la “instalación de una segunda cerradura” que sea complementaria y de tipo cerrojo para “ganar en seguridad”. “Si, además del cerrojo, lo completamos con un buen cilindro de alta seguridad y un buen escudo, nos vamos a asegurar de que no puedan entrar. Se puede llegar a abrir, pero, desde luego, les costará mucho tiempo y generarán mucho ruido”, añade nuestro protagonista.

Hay que tener en cuenta que las cerraduras de obra, o las que vienen en el kit de la puerta, son muy vulnerables y hay que cambiarlas si no queremos sufrir desagradables sorpresas.

Robos y consejos

“Acudimos a bastantes robos, sobre todo en los meses de julio y agosto. La gente no es consciente de la cerradura o el bombín que tienen en sus casas hasta que ocurre algo. Además, mucha gente ni la usa. Empuja, simplemente, la puerta, no dan ni vuelta a la llave y se van. Desde luego, cuando hacen esto, se lo dejan regalado a los ladrones”, apunta Antonio.

Nuestro entrevistado apunta que trabajan, además de para muchos clientes particulares, también para aseguradoras y acuden también a bastantes robos. Diferencia entre dos épocas. Durante el año, con más intentos de okupación o robos forzandos las cerraduras de manera “más bruta" y la de los meses de verano en la que “emplean técnicas más especializadas como el bumping y el impresioning”.

“El mejor de los consejos que podemos dar es que la gente invierta un poco más en seguridad. La mayor parte de los robos a los que acudimos se podrían haber evitado, simplemente, poniendo un cerrojo con una inversión de 150 euros que nos va a durar muchos años. Cambiamos de móvil cada poco tiempo y nos gastamos cientos de euros en ellos, pero la puerta de casa la tenemos olvidada”, señala, con toda la razón, el especialista en cerraduras.

Antonio busca seguir dando el mejor servicio a sus clientes. Y da los mejores consejos para que estos puedan disfrutar de unas grandes vacaciones sin tener miedo a los cacos con una cerradura top.