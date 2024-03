Los reyes del gofre en Valladolid y sus secretos de este delicioso postre: "Nuestro fuerte es el sabor de la masa"

Ni son de Estados Unidos ni de Bélgica, los lugares donde nació este delicioso postre el primero y donde se concibió tal y como lo conocemos hoy en día el segundo. Pero sí son unos "fanáticos" de él y eso les llevó a convertirse en los reyes del gofre en Valladolid. Carlos Pradera y Luis Ángel Bastardo, socios y amigos de toda la vida, regentan un pequeño local, de no más de 20 o 30 metros cuadrados, en pleno corazón de la ciudad del Pisuerga.

Una idea que llevaban concibiendo desde hace mucho tiempo y que acabó viendo la luz en noviembre de 2021. Este 25 de marzo se celebra el Día Mundial del Gofre, uno de los dulces más instaurados y amados por los golosos en todo el globo terráqueo. Y EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido charlar un rato con Carlos Pradera en el propio local de 'Tu Gofre - Manneken Pis', en la calle Teresa Gil, 3, en medio de un triángulo entre la Plaza de Fuente Dorada, la Plaza Mayor y la Plaza de España de Valladolid.

Tras un tiempo hablando del tema, su amor por los gofres y el hecho de encontrar una ubicación y un local que les "encajaba bastante" les llevó a embarcarse en esta aventura. Su producto "central", por supuesto, son los gofres, que suponen el "85% de las ventas", pero también cuentan con otras elaboraciones en carta que son "complementos" como pizzas o perritos calientes.

Algunos de los gofres de Carlos Praderas y Luis Ángel Bastardo

Sus gofres son totalmente "customizados" para el cliente. Los siropes y los toppings son elegidos al gusto. Bases con chocolate negro, chocogofre, que es un sirope especial que lleva alguno de los ingredientes que lleva la propia masa y "combina muy bien", chocolate blanco, kínder o kit kat, entre otros. Luego el crujiente a través de chocoballs, galletas lotus, kínder u oreos trituradas.

Su principal punto fuerte es el "sabor de la masa". Para ello, se decantaron por los productos de Manneken Pis, y de ahí el 'apellido' en el propio nombre del negocio. "Siempre quisimos tener un producto de calidad. Estuvimos haciendo estudios de mercado y nosotros mismos valorándolo desde el punto de vista personal y consumidor final y todas las apuestan iban a esta marca que es originaria de Bélgica. Es la que ofrece la mayor calidad tanto de punto de vista como de sabor y los componentes de la masa", explica Pradera en palabras a este periódico.

Sus gofres son un producto absolutamente "artesanal". Son ellos quien la fermentan y luego la cuecen y sirven al público en vivo. Los siropes y los toppings se hacen por separado, lo que permite esa costumización de la que hablábamos antes. Cuentan además con una versión para niños, el 'Gofrelito' más pequeño y barato, que es fantástica para ellos por su tamaño. Aunque lo ideal es consumir los gofres a los "dos o tres minutos tras la cocción", es importante matizar que a temperatura ambiente "dura hasta tres días".

La opción sin gluten es algo que valoraron, se encontraron con dos hándicaps que les ha impedido llevarlo a cabo. Uno de ellos es que no tenían la capacidad para desarrollarlo por las "características del local". "Es un local pequeñito, take away, entonces deberíamos tener una sección solo para gofres sin gluten para evitar trazas y contaminación", reconoce el empresario que a su vez matiza que además el sabor de un gofre sin gluten "difiere mucho" del sabor real de los suyos, aunque entiende perfectamente que tienen su público y por eso lamenta que no hayan podido llevarlo a cabo.

Carlos Pradera posa a la entrada de 'Tu Gofre - Manneken Pis', junto a un cartel que pide justicia para Sergio Delgado, el joven víctima de un puñetazo mortal el pasado mes de febrero en Burgos por "ser de Valladolid"

Carlos y Luis Ángel cuentan además con un modelo de negocio único en Valladolid, que les funciona "muy bien". Hablamos del 'take away'. Comprar para llevárselo. Son los "únicos" en la ciudad del Pisuerga con esta licencia que apostaron por ella por la "situación geográfica" del local, a ser una calle de mucho tránsito entre la Plaza Mayor y la Plaza de España. "Eso es una cosa que nos está beneficiando. Mucha gente no sabe lo que es el término, simplemente lo compra y se lo come, pero estamos creando un poco esa costumbre", asevera.

El público de 'Tu Gofre - Manneken Pis' es tan amplio como variado. Trabajan todas las áreas y en función de las franjas horarias se encuentran con chavales de 16 años o personas más mayores de 60 o 70 años, aunque su principal nicho son las familias con "padres y niños de todas las edades".

Un modelo de negocio y una apuesta clara y decidida por un producto que les gusta que les ha valido para convertirse en los reyes del gofre en Valladolid, cuyos secretos siempre estará en el "sabor de la masa".