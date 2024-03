VÍDEO | De Valladolid a un suculento destino de playa y paella a bordo de trenes ‘low cost’ de otro planeta

Ya están a la venta los codiciados billetes ‘low cost’ que el operador de trenes de alta velocidad en España, Ouigo, ha puesto a la venta desde este martes, 19 de marzo, a las 10.00 horas con billetes desde unos pírricos 9 euros, para viajar hasta el 14 de diciembre entre ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Albacete, Alicante, Valencia, Segovia, Cuenca y Valladolid.

Precisamente ha sido en la capital del Pisuerga, y en su mítica estación de Estación de Campo Grande donde se ha celebrado el acto de apertura de venta de los billetes para esta nueva línea que pasará por la ciudad del Pisuerga y que tendrá conexión con Segovia y Madrid.

Desde hoy se pueden comprar los billetes para viajar, a partir del próximo 19 de abril entre Valladolid y Alicante haciendo paradas en Segovia, Madrid y Albacete. La compañía ha informado, además, de que, a partir del 1 de junio, va a sumar Cuenca como nueva parada entre las rutas Madrid-Valencia, Madrid Alicante, y Valladolid-Alicante.

Valladolid sumará así cinco nuevos destinos a llegar (Segovia, Madrid, Albacete, Cuenca y Alicante) para todo aquel que quiera viajar hasta esos destinos. Además, en lo que queda de año, la compañía tiene previsto llegar a otros destinos como Murcia, Elche, Córdoba, Sevilla y Málaga, así hasta llegar a los 14 destinos.

Tren de Ouigo en Valladolid

Lanzamiento y precios

Gracias a esta apertura Madrid quedará conectada con Valladolid en una hora, y con Segovia en 25 minutos. De las cuatro circulaciones de esta ruta, dos unirán Valladolid con Alicante sin cambiar de tren en 3 horas y 44 minutos, conectando mediante alta velocidad asequible Castilla y León con la playa del mar Mediterráneo. Así lo ha comunicado hoy la directora general de la compañía, Hélène Valenzuela, en un acto de apertura de ventas celebrado en la estación de Valladolid Campo Grande.

Además, Ouigo incorpora Cuenca como nuevo destino a partir del 1 de junio con 6 paradas: 3 idas y vueltas en las rutas de Madrid – Valencia, Madrid – Alicante y Valladolid – Alicante, que también para en Madrid.

Puesta a la venta de los billetes este martes

Todo ello, con la tarifa general habitual desde 9 euros, tarifa fija de 7 euros para menores de entre 4 y 13 años, y gratis para niños de hasta 3 años, siempre que viajen en brazos de un adulto. Estos billetes ya están disponibles tanto en la página web de la compañía como en la App.

Los horarios son los siguientes:

Horarios trenes Ouigo

Dos trenes de ida y dos de vuelta para llegar a Alicante desde Valladolid

“Es un día muy importante en el que queremos celebrar la unión de Valladolid con Segovia, Madrid, Albacete y Alicante. Ouigo ha cambiado la forma de viajar. Casi 10 millones de personas lo han hecho con nosotros en estos tres años. Ofrecemos compromiso y calidad en el servicio”, ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, Federico Pareja, el director comercial y de marketing de Ouigo.

Todo antes de ver un vídeo en el que se han ensalzado todas las bonanzas de una compañía que apuesta por la venta online con billetes desde 9 euros. Cada vez son más las agencias de viajes que apuestan por vender, de forma física, los billetes de Ouigo.

“Arrancamos una prometedora era en la que Valladolid tendrán cuatro trenes diarios, dos de ida y dos de vuelta, con parada en Segovia, Madrid, Albacete y Alicante. Desde el 1 de junio se va a sumar Cuenca. Los vallisoletanos podrán estar en Segovia en poco más de media hora, en Madrid en una y en Alicante en tres horas y 44 minutos”, ha apuntado Pareja.

El director comercial y de marketing de Ouigo ha apuntado que serán un total de 14.000 las plazas que se van a ofertar de forma semanal en Valladolid y podrían alcanzar las 28.000.

Un día “muy especial”

“Hoy es un día muy especial para todos los padres y también para Ouigo. Estamos en Valladolid para celebrar un hito con una ruta que merece una atención especial. Desde el 10 de mayo de 2021, cuando arrancamos, hemos cambiado el transporte en España. Ahora, Valladolid va a poder disfrutar de la playa y de un buen arroz en 3 horas y 44 minutos”, ha añadido Hélène Valenzuela.

La directora general de la compañía ha apuntado que se han invertido 700 millones de euros en totales y se ha ampliado la flota de trenes para pasar a los 16 trenes. Se suman dos trenes más a los que ya tenía Ouigo.

La compañía ha apuntado también que, en todos estos años de actividad ha creado 2.400 empleos.

Trenes a la última

Tras la rueda de prensa los periodistas hemos podido subir a bordo de uno de los espectaculares trenes de Ouigo que disponen de ocho coches, cafetería y una longitud de 200 metros, ni más ni menos.

Sus trenes cuentan con una cafetería atendida por personal propio y opciones complementarias al precio del billete como el paquete OUIGO FULL, con el que los viajeros pueden llevar dos equipajes adicionales, elegir asiento XL (30% más amplio que los esenciales), acceder a la plataforma de entretenimiento OUIFUN y realizar cambios de fecha u hora ilimitados y cancelaciones, con el reembolso del billete hasta 30 minutos antes de la salida.

Pareja en uno de los trenes de Ouigo

La operadora ha democratizado la alta velocidad y conseguido que el medio de transporte más sostenible que existe se convierta en uno de los favoritos de los ciudadanos en España, pues ha transportado ya a casi 10 millones de viajeros desde que protagonizó la liberalización del sector en España en 2021. Lo ha hecho con la Sostenibilidad Abierta como bandera, un concepto con el que defiende que si un bien o servicio medioambientalmente sostenible no es económicamente accesible a todos los ciudadanos no puede ser realmente sostenible. Muchos de los nuevos viajeros que ya han descubierto las comodidades de su servicio son perfiles que no podían permitirse viajar en alta velocidad por las elevadas tarifas: familias, estudiantes, jóvenes y pequeños autónomos, entre otros.