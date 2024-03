Carnero reivindica "respeto y acción" para lograr una igualdad "real y efectiva" en la celebración del Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Valladolid ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer que se festeja este viernes 8 de marzo, con la celebración de un acto institucional cargado de emoción, reivindicaciones y alguna que otra ausencia, entre ellas, la de los concejales de Vox, Víctor Martín y Alberto Cuadrado, que no han podido participar en el acto a causa de otros compromisos profesionales. A todo ello se suma que, como en ocasiones anteriores, la formación liderada por Santiago Abascal se ha desmarcado de la declaración institucional, que finalmente ha sido leída por los grupos municipales de PP, PSOE y VTLP.

Dicho acto ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, quien, tras guardar un minuto de silencio por todas las mujeres víctimas de la violencia de género, ha reivindicado "respeto y acción" para seguir avanzando con "decisión, fuerza y arranque" en la igualdad "real y efectiva" y en la plenitud de derechos para todas las mujeres en su día a día, porque "no puede haber justicia ni libertad sin igualdad", ha manifestado. Sin embargo, Carnero ha destacado que, pese a que la sociedad ha asumido como "un reto propio" la necesidad de alcanzar la igualdad en este nuevo contexto, "todo sigue siendo insuficiente". Por ello, ha instado a instituciones públicas y entidades locales a seguir aunando esfuerzos, trabajando "de una manera más decidida".

"No podemos olvidarnos de que estamos ante una gran responsabilidad, que es seguir luchando por eliminar cualquier tipo de discriminación en cualquier ámbito. Porque las mujeres no son un colectivo, son más de la mitad de la población mundial y deben acceder a condiciones de igualdad. Por eso, las políticas de igualdad han de impregnar todos los ámbitos de la sociedad, porque se trata de una estrategia transversal", ha añadido.

Acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid con motivo del Día Internacional de la Mujer

El primer edil también ha aprovechado la ocasión para poner en valor que en los 10 meses de mandato del actual Gobierno municipal, "no solo no se ha retrocedido en ninguna de las políticas en materia de igualdad llevadas a cabo por el Ayuntamiento, sino que éstas se han intensificado". Del mismo modo, ha destacado que el Consistorio ha aumentado el presupuesto en materia de Igualdad un 14,16% con respecto a 2023, pasando de 740.000 a 845.000 euros.

"Por primera vez se ha llevado a cabo una planificación específica con enfoque de género en el presupuesto de cuatro de las principales áreas del Ayuntamiento, como son Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Deporte, Urbanismo y Turismo, Eventos y Marca Ciudad" ha añadido.

Del mismo modo, el regidor ha avanzado que el Ayuntamiento está trabajando para poner en marcha, antes del verano, una oficina de atención a la mujer en el Centro Municipal de Igualdad, que será atendida por personal especializado, para canalizar sus demandas, ofrecerles una primera orientación para atender sus necesidades y derivarlas a los servicios especializados que requieran.

El acto, organizado en el marco de la campaña municipal conmemorativa de esta campaña que corre bajo el lema 'Luces, respeto y... acción. Es tu momento, es hora de actuar', ha continuado con la proyección de un mensaje de la cantante Conchita, quien ha enviado un sentido abrazo "a las mujeres que luchan por la igualdad", concienciando de que "lo importante son las personas y no su género", como previa al concierto que ofrece esta misma noche en la Cúpula del Milenio.

Tras ello, los grupos municipales de PP, PSOE y VTLP han procedido a la lectura de la declaración institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias, mientras que, por su parte, Vox, representado por la teniente de alcalde, Irene Carvajal, no ha querido sumarse a la declaración.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la presidenta de la Asociación Dialogasex, María Eugenia Martín Domínguez,

Una vez finalizada la lectura, Carnero ha tomado el turno de palabra para entregar los reconocimientos individual y colectivo, que este año han caído en manos de la actriz Lola Herrera y de la Asociación Dialogasex. El colectivo ha sido recogido por su presidenta María Eugenia Martín Domínguez, quien ha afirmado que la misión de la asociación siempre ha sido "contribuir a lograr una sociedad más igualitaria con una mirada feminista"; y el individual, ha quedado en el Ayuntamiento a la espera de que la actriz vallisoletana pueda viajar a su tierra natal a recogerlo, ya que, tal y como ha desvelado Carnero con gran pesar y como ella misma ha confirmado a este periódico, "la actriz ha aceptado el reconocimiento, pero no ha podido recoger el premio en el día de hoy por sus obligaciones laborales". "Le hace una ilusión enorme recibirlo de una ciudad como Valladolid, por lo que nos ha emplazado a venir ella misma a recogerlo en otro momento", ha añadido el alcalde.

Un reivindicativo manifiesto a cargo de la boxeadora Isabel Rivero

Después de esta aclaración, la boxeadora profesional vallisoletana Isabel Rivero García, investigadora farmacéutica desde 2012 y técnico de laboratorio en el departamento de I+D de una compañía, ha procedido a la lectura del manifiesto con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En él la deportista ha dejado constancia de que "los avances sociales en materia de igualdad son evidentes, pero eso no significa que tengamos que dejar de luchar, puesto que aún existen muchos obstáculos que dificultan la igualdad plena, y el deporte no está exento de ellos. Debemos dar al deporte femenino la importancia que tiene sin desvirtuar el resto”, ha afirmado, explicando que “el deporte es un pilar fundamental en la educación y fomenta unos valores de disciplina, respeto y trabajo en equipo que no se pueden inculcar mediante otro tipo de actividades".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la boxeadora vallisoletana Isabel Rivero García

“Necesitamos seguir reduciendo las diferencias en materia de ayudas, remuneración, oportunidades de acceso, promoción, reconocimiento e incorporación de las mujeres al mundo deportivo”, ha subrayado la deportista, que ha finalizado su intervención expresando su deseo de que “sigamos siendo responsables y sigamos por la misma senda, continuando y mejorando el camino andado sin retroceder, para que nuestras niñas sientan que ellas también pueden ser lo que quieran, sin que el género sea un obstáculo para conseguirlo”, ha concluido.

Acto seguido, el Ayuntamiento de Valladolid ha puesto el broche final al acto institucional celebrado con motivo del 8M con la actuación de ‘Bulsara’, integrado por Andrea Suárez e Irene Tamayo, dúo ganador del XI Concurso DemoExpress organizado por la Concejalía de Juventud.