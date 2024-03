Este es el moderno y conocido restaurante vallisoletano que brilla con más fuerza con un nuevo Sol Repsol

Noticias relacionadas Nueve soles Repsol viajan a Castilla y León de la mano de prestigiosos restaurantes de la región

“El conseguir un Sol Repsol es el resultado de un trabajo bien hecho por parte de todo el equipo de Alquimia. Hemos trabajado bien estos años e igual que en su día nos recompensó la Guía Michelin con la estrella, ahora la Guía Repsol lo hace con un Sol Repsol. Estamos muy contentos”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alvar Hinojal.

El guardense no se cansa de triunfar y, en la tarde de este lunes, 4 de marzo, ha conseguido un nuevo Sol Repsol para Valladolid. De hecho, en la entrega de los galardones, Castilla y León ha conseguido arrancar, ni más ni menos, que un total de 9 Soles Repsol de esta guía gracias a su potencial gastronómico.

“Para mí es dar un paso más. Poco a poco voy creciendo personalmente. Cumplo una meta más. Seguimos sumando y esto no acaba aquí. El camino sigue. No nos cansamos de recibir premio y de que valoren nuestro trabajo. Es necesario, para la salud mental de un equipo, que te digan lo bien que lo haces. Hacemos un gran sacrificio y que alguien te diga que lo haces bien, es muy bueno”, añade nuestro entrevistado.

Cocineros de los restaurantes de Castilla y León premiados con los nuevos soles Repsol Guía Repsol

Alvar Hinojal llegó hace más de 8 años a Valladolid y hace 40 nació en Guardo. Se considera una persona “sencilla” y “abierta a todo el mundo para lo que necesite”. El palentino comenzó como soldador y luego se dedicó a la cocina. Cuando su padre cocinaba para él y su hermana, durante las vacaciones, le entró esa atracción por ser cocinero y hasta aquí, ni más ni menos.

El restaurante Alquimia nace en noviembre del año 2018, dos años antes de la pandemia. No llega a 5 años de vida y el crecimiento ha sido muy bueno con esa estrella y ese sol. “La historia está siendo muy bonita y el trabajo nos está dando estos premios”, asegura.

Pasó 30 años en Guardo y llegó a Valladolid para crear su negocio, asentarse y formar una familia. Es feliz. No puede ser menos. Ahora mismo en Alquimia, se ha aumentado la plantilla con 14 trabajadores debido al crecimiento y al aumento de trabajo que les ha dado la consecución de esa estrella Michelin.

“Estoy muy contento de contar con un restaurante de 200 metros cuadrados y que 14 familias podamos vivir de él. Ojalá sean muchos más. Estoy muy orgulloso de mi pasado, de mi presente y ojalá esté de mi futuro. Seguro que si seguimos con paso firme conseguiremos más éxitos”, añade el chef.

El restaurante Alquimia y Alvar Hinojal

El buen trabajo les ha valido para ganar este nuevo Sol Repsol que confirma a Valladolid como una potencia gastronómica. La ciudad en la que se celebra, cada año el Campeonato Nacional y también el Mundial de Tapas.

“Alquimia ya no sueña. Alquimia vive. Los sueños siempre son los techos y soy de vivir el presente. No tenemos techo y tenemos que seguir trabajando de la misma forma que hasta ahora y seguir adelante. No hay sueños, sino realidades. Los sueños no se cumplen sino se trabaja dice una amiga mía y Alquimia está trabajando los sueños”, finaliza nuestro entrevistado.

Alquimia según la Guía Repsol

‘Alquimia’ está ubicado frente a la iglesia de La Antigua, es dos restaurantes en uno: ‘Alquimia Crisol’ representa una invitación al tapeo en ambiente informal, mientras que ‘Alquimia Laboratorio’ ocupa el salón comedor del fondo y es concebido por Alvar Hinojal como su “zona de alta cocina, un concepto de cocina molecular creado para todos los públicos”.

Su propio equipo se presenta como un compendio de disrupción, vanguardia, algo de rocanrol y mucha creatividad que plasman en menús degustación que procuran la convivencia y contraste de técnicas, texturas y sabores. Una sucesión de guiños a la tradición castellana con presentaciones vanguardistas y el complemento de más de 300 referencias de vino. Asegura la propia Guía Repsol.