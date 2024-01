El PSOE recuerda a Carnero que sus "prometidas bajadas de impuestos" no han llegado y denuncia la "subida de precios públicos"

El PSOE ha recordado este jueves a Carnero que sus "prometidas bajadas de impuestos" no han llegado y ha denunciado la "subida de precios públicos", criticando, además, los "incumplimientos" del alcalde y el "aumento de precios, entre otros ámbitos, en Cultura y Deportes".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha asegurado que Carnero "no solo no bajará el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Circulación, sino que en sus primeros presupuestos, los aprobados por PP y VOX, incluye subida de precios públicos". Y ha recordado que durante los ocho años del gobierno municipal presidido por Óscar Puente "los impuestos no subieron ni un euro". "Gracias a la buena gestión, la congelación fiscal fue real desde 2015 hasta 2023, incluso suprimimos la tasa de basuras. Esta es la realidad", ha destacado.

El PSOE ha denunciado que los incrementos de precios "se evidencian en los ingresos municipales". "El Ayuntamiento de Valladolid ha presupuestado un 11% de ingresos más en concepto de tasas y precios públicos: de 35,2 millones de euros del pasado año a 39,2 millones en 2024. A estas cifras se suman los ingresos previstos en la Fundación Municipal de Deportes, la Fundación Municipal de Cultura y otras entidades públicas", ha afirmado.

Los socialistas han asegurado que entre las subidas "figuran los cursos deportivos escolares de la FMD: un 15% más, que ha provocado la queja por parte de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de los centros públicos de Valladolid (FAPAVA)". "Otro colectivo indignado en este caso con la Concejalía de Cultura es el de los promotores musicales, porque el alquiler de la Sala Blanca del LAVA ha pasado de los 200 euros a 1.180 euros, lo que implica un incremento del 500% que cuestiona la viabilidad los conciertos programados en este espacio público, por el que han pasado en los 11 años de historia 200.000 espectadores. Un 2% de incremento figura en numerosos precios de NEVASA, la sociedad cien por cien municipal encargada de los tanatorios y cementerios municipales", han zanjado.

