El Ayuntamiento de Valladolid aprueba los primeros presupuestos de PP y Vox en un tenso pleno: suben hasta los 425 millones

El pleno de la corporación municipal del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado los primeros presupuestos de PP y Vox para el ejercicio 2024 con el PSOE y VTLP en contra, en una sesión extraordinaria celebrada en la mañana de este viernes 29 de diciembre y que ha estado cargada de tensión, ataques, reproches y múltiples enmiendas. El presupuesto, que ha registrado un total de 25 enmiendas, asciende a los 425,9 millones de euros,lo que supone un incremento del 5,11% con respecto a los presupuestos del ejercicio anterior.

El capítulo de gastos corrientes contará con una inversión de 81,6 millones; la entidad local gestionará algo más de 361,45 millones; la Fundación Municipal de Cultura dispondrá de 16,47 millones, frente a los 14,83 de la de Deportes; AUVASA contará con 39,13 millones; la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, con 7,5 millones; Nevasa con 4,87 millones; y Aquavall con 29,15 millones.

Urbanismo y Vivienda dispondrá de 34,2 millones; 57,7 millones irán para Tráfico y movilidad; el departamento de Turismo, Eventos y Marca Ciudad gestionará 11 millones; Educación y Cultura 24,9 millones; y Mayores, Familia y Servicios Sociales, 44,4 millones.

Deportes y Participación Ciudadana se beneficiará de 16,2 millones; Personal y Administración de 65,4 millones; y Comercio y Mercados de 5,5 millones. Además, se prevén 6,3 millones para Innovación y Promoción de la ciudad; y 62,2 millones para Salud Pública y Seguridad.

El Partido Popular ha presentado dos enmiendas, una de carácter técnico referida al anexo de inversiones remitido a la Oficina Presupuestaria, que contempla un parking en el polígono San Cristóbal, así como un proyecto de adecuación funcional del puente de Poniente; y otra que recoge el aplazamiento de la aportación de 11.075.000 euros a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, correspondientes a 2024, al considerar que esta dispone de liquidez suficiente como para afrontar todas las actuaciones previstas para dicho ejercicio. Ambas han sido aprobadas con el PP y Vox a favor, y PSOE y VTLP en contra.

Los socialistas han presentado una única enmienda en la que se proponía la retirada del presupuesto general de 2024 y prorrogar el vigente. Sin embargo, dado que esta únicamente ha sido apoyada por el propio partido, con 10 votos a favor, frente a 14 en contra (del Partido Popular) y dos abstenciones de VTLP, esta ha sido rechazada.

Por su parte, la formación municipal liderada por María Anguita ha presentado un total de 21 enmiendas y 4 bises, estructuradas en cuatro bloques: "reforzar actividades culturales y deportivas, apoyar a las asociaciones y entidades de la ciudad, recortar la financiación en los programas a ayudas y subvenciones, y un último centrado en las inversiones de compra de vivienda pública, proyectos participativos y la compra de autobuses para AUVASA" . Todas han contado con el apoyo del PSOE y solo dos de ellas, incluidas en el apartado de las asociaciones y entidades de la ciudad, con el apoyo de PP y VOX, siendo estas las únicas que han sido aprobadas.

A su vez, también ha sido aprobada una enmienda técnica propuesta por los servicios municipales del Ayuntamiento al concejal de Hacienda, Francisco Blanco, a través de la cual se pide que, si una vez aprobados los presupuestos para 2023, la sociedad Valladolid Alta Velocidad acordara suspender la aportación establecida para dicho ejercicio, esta cuantía pueda destinarse a incrementar conceptos de gastos que se consideren necesarios mediante la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria; y a la modificación del recurso de financiación de aquellos gastos financiados con recursos afectados, cuya tramitación no pueda demorarse hasta la efectiva obtención de los recursos, aplicando como fuente alternativa, los recursos ordinarios liberados.

El primero en tomar el turno de palabra en la sesión ha sido el concejal del grupo popular, Francisco Blanco, quien ha detallado que estos presupuestos "son los más altos que ha tenido este Ayuntamiento y unas cuentas equilibradas, justas, responsables y rigurosas, que garantizan los mejores servicios posibles", ha destacado.

Asimismo, Blanco ha añadido que "cumple las reglas fiscales", que no presenta déficit alguno y que por tanto "pasa del endeudamiento a la estabilización", lo que para el partido supone "el primer paso para la bajada de impuestos a la que nos comprometimos".

Valoración del presupuesto

Tras ello, ha llegado el turno de María Anguita, de VTLP, quien, además de pedir "flexibilidad" al Gobierno municipal, el cual, a su parecer, "ha faltado el respeto a la ciudadanía y a los grupos políticos" por elaborar los presupuestos "deprisa y corriendo"; ha definido la propuesta como "un presupuesto que rompe con la continuidad de los últimos ocho años, sin ambición, sin apenas aportes y lleno de políticas contradictorias que vuelven a restar espacio público, que beneficia al vehículo privado y que rechaza la compra de autobuses más eficientes", entre otras propuestas.

"Es un presupuesto que cuenta con 20 millones de euros más que el anterior, pero proponen recortes", ha destacado Anguita. "El Gobierno está engañando a los ciudadanos, hay una clara subida de tasas en muchos servicios municipales", ha añadido.

María Anguita (VTLP) en el pleno de este viernes Miriam Chacón ICAL

Alberto Cuadrado, en representación de Vox, ha aprovechado su intervención para cargar duramente contra el PSOE, formación a la que ha acusado de no conocer "el significado de vergüenza y respeto a los ciudadanos". "El compromiso de la izquierda es obstaculizar y obstruir, no construir. Han preferido usar titulares antes que referirse a la verdad y han dejado las arcas vacías, pero con trampas económicas", ha afirmado.

El portavoz ha advertido de que "no hay plata", al tiempo que ha asegurado que una de sus prioridades es "consolidar a Valladolid como una ciudad atractiva para la inversión". Además, ha aclarado que el plan municipal contempla "fortalecer infraestructuras y programas educativos", destinar más dinero a infraestructuras, "priorizar los gastos derivados del personal", fortalecer las inversiones y trabajar para que la ciudad "vuelva a ser una de las más limpias de España".

Alberto Cuadrado (Vox) en el pleno de este viernes Miriam Chacón ICAL

Herrero (PSOE) ha centrado su discurso en Carnero, a quien ha advertido de que está "en un callejón sin salida que se va estrechando cada vez más".

Asimismo, le ha acusado de deberle a los vallisoletanos "10 millones de euros" y le ha recriminado que no haya destinado ni un solo euro del presupuesto a acciones que él mismo prometió, como "en el José Zorrilla y el plan de choque de limpieza", entre otras.

Pedro Herrero también ha denunciado que el actual alcalde de la ciudad "prometió eliminar atascos que no existían y que se va a gastar dinero en volver a los años 90 con más contaminación, inseguridad vial y ruido": "Ustedes proponían un estudio del soterramiento y no está en los presupuestos, reclamaba más fondos contra la violencia de género y ahora se abraza a quienes la niegan. Es un auténtico fraude y este no es un presupuesto sincero, es una chapuza porque se han puesto a encajar los números tarde y mal, con prisas", ha espetado.

Tras ello, el portavoz socialista ha acusado al Gobierno municipal de "intentar estirar la herencia recibida como un chicle" y les ha recomendado que "se empiecen a preocupar de la herencia que van a dejar ellos". "Hay plata para lo que quieren", ha añadido.

Finalmente, Herrero se ha dirigido a Carnero para decirle que "denuncie el convenio de integración" en pro del soterramiento, "retire el presupuesto, haga uno sin la ultraderecha y dedique la energía a la política municipal, tendiendo la mano a los demás grupos, porque solo sigue dos pautas, intentar continuar en el Senado sin que le molesten y la propaganda, las excusas y la búsqueda de culpables".

Pedro Herrero (PSOE) en el pleno de este viernes Miriam Chacón ICAL

La respuesta del Partido Popular

Carnero ha empezado su intervención agradeciendo el "trabajo y el buen hacer" de VTLP, y recriminando al portavoz del PSOE el haber "faltado el respeto a un empleado público del Ayuntamiento", por referirse al director de Coordinación de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, como "alcalde B". Además, le ha advertido de que, en caso de que lo volviese a hacer, él le empezaría a denominar "portavoz inexistente o rampante, porque cualquiera le cae perfectamente, teniendo en cuenta lo que realiza".

Jesús Julio también ha aprovechado la ocasión para volver a defender su postura con respecto al soterramiento. En este sentido, ha admitido que el no denunciar el convenio de integración, no supone que su partido la acepte". Tanto es así, que el alcalde ha asegurado que "vamos a luchar por el soterramiento de las vías de esta ciudad por tierra, mar y aire", y ha explicado que no va a denunciar el convenio porque, a su juicio, "es fruto de la negociación política". "Si los demás han podido soterrar, ¿por qué no puede hacerlo Valladolid?", se ha preguntado.

Asimismo, el primer edil se ha defendido de las acusaciones de Herrero de incumplir sus propuestas, alegando que todavía "tenemos cuatro años para cumplir nuestro programa". Sobre esto, ha afirmando con absoluta seguridad que "vamos a bajar el IBI y el impuesto de vehículos en cuanto podamos"; que "estamos en plena negociación con el Real Valladolid para que se pueda hacer la ciudad deportiva del club y la remodelación del estadio José Zorrilla"; y que "ni hemos privatizado ni vamos a privatizar las empresas públicas, porque lo que funciona, no se toca".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, no solo ha defendido que "estamos haciendo lo que parecía imposible, que convivan todos los medios de transporte" y ha afirmado que el Gobierno municipal no contempla subir ninguna tasa; sino que también ha lamentado que para la elaboración del presupuesto la corporación haya tenido "más ayuda de una ministra andaluza, que de los dos ministros que antes se sentaban aquí", haciendo alusión a Óscar Puente y Ana Redondo.

Del mismo modo, ha concluido expresando que, aunque la enmienda del PSOE "habla de ingresos y gastos", "entremedias está la gestión"; y recomendando a Pedro Herrero que "abogue por los derechos de los vallisoletanos y sea leal a los vecinos, que son los que nos pagan la nómina".

Sigue los temas que te interesan