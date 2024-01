Diez minutos de tensión en el aparcamiento de la Plaza Mayor de Valladolid

Han sido unos 10 minutos, pero 10 minutos llenos de tensión. Sobre las 13,12 horas de este jueves, dos camiones de bomberos intentaban acceder a la plaza Mayor por la calle Manzana. No podían, por lo que tuvieron que dar la vuelta e ir hasta la calle Ferrari. Junto a los bomberos, llegaron agentes de la Policía Nacional y Local. Incluso se llegó a cortar el acceso al parking con dos vallas. ¿Qué ocurría?



Pues una llamada a la Policía que alertó de que un vehículo estaba echando humo en el interior del aparcamiento de la Plaza Mayor. Esto provocó la intervención de bomberos y policías, fueron varios los que bajaron al interior para comprobar qué estaba ocurriendo. Finalmente, y como confirman fuentes policiales a este medio, todo se quedó en un susto. Efectivamente el coche estaba echando humo, pero no ardiendo, por lo que no afectó a ninguno coche que estuviera cercano.

Coches de bomberos intentan entrar por la calle Manzana



De esta manera, bomberos y Policía Local se han hecho cargo del vehículo. Arriba, en el exterior, eran varios agentes los que intentaban controlar el acceso por la zona de la entrada al aparcamiento. Algunas preguntas de curiosos y finalmente todo quedó en un susto en la mañana de jueves.

