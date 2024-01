CCOO denuncia que los trabajadores del Serla no han cobrado la nómina de diciembre ni la extra y pide al Gobierno que intervenga

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este jueves que los trabajadores del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) no han cobrado la nómina de diciembre ni la extra de Navidad y ha lamentado que, 22 días después de aprobarse, el Servicio no ha recibido la aportación de 40.000 euros aprobada en Patronato extraordinario.

El sindicato ha reclamado al Gobierno de España que "intervenga" en el organismo, porque la Junta de Castilla y León "no está cumpliendo con las competencias transferidas para el desarrollo de la legislación laboral en lo que se refiere a la conciliación previa y obligatoria a la vía judicial por la falta de medios".

"La consecuencia de que no se haya abonado la aportación de 40.000 euros, aprobada unilateralmente por la Consejería de Empleo, es que los trabajadores no han cobrado su nómina de diciembre ni la extra de Navidad", ha señalado el sindicato, asegurando que "tampoco podrán cobrar ni en enero ni en febrero porque dicha cuantía estaba destinada exclusivamente al pago de nóminas". "No se sabe cuándo se aprobará la orden ni, por tanto, cuando podrán cobrar sus salarios", ha afirmado.

Además, CCOO ha alertado de que "no hay liquidez" en el Serla y que eso conduce a que las mediadoras y mediadores de los conflictos colectivos e individuales "no perciban sus emolumentos por los servicios realizados desde el mes de enero y febrero de 2023, respectivamente". Además, ha informado de que Correos ha notificado al SERLA que a partir del día 21 de diciembre de 2023, "no podrá continuar depositando correspondencia con cargo al contrato suscrito, al haber devuelto la entidad bancaria la última factura".

"Una de las consecuencias es que no podrán realizarse las citaciones de los conflictos individuales, porque se realizan a través de Correos. En tercer lugar, la entidad bancaria también ha comunicado el día 29 de diciembre de 2023, a través de correo electrónico, que no hay dinero para pagar un recibo de la Tesorería General de la Seguridad Social. En cuarto lugar, a partir de este mes de enero tampoco hay liquidez para pagar el alquiler del local del SERLA en el que se celebran los actos de mediación ni para el resto de gastos derivados de la actividad del servicio", ha añadido el sindicato.

Según CCOO, existe una situación de "colapso económico y también funcional" y "no se puede cumplir con la obligación de citar a las partes en los conflictos individuales para que puedan asistir a los actos de mediación preceptivos a la vía judicial". El sindicato ha alertado de que "se está incumpliendo la ley" y "se va a derivar en la judicialización de los casos de mediación con el correspondiente colapso de los juzgados y el encarecimiento para las partes afectados en los procesos".

También ha denunciado CCOO que el director del Serla "sigue siendo sometido a un hostigamiento de manera continuada por parte de la Consejería de Empleo para que abandone, por no doblegarse a sus planteamientos". "Con los votos de los patronos de la administración, le han revocado los poderes que le son inherentes al cargo sin justificación alguna, limitando y dificultando la capacidad de gestión en el día a día, lleva sin percibir su salario desde el mes de junio, y ahora le responsabilizan públicamente de una mala gestión, de dejar sin liquidez la Fundación SERLA y de no poder pagar las nóminas de las personas trabajadoras", ha señalado.

