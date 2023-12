Los 194 días de Carnero al frente del Ayuntamiento: "Es una Valladolid más justa, dinámica, vivible y próspera"

Se cumplen 194 días desde que Jesús Julio Carnero cogiera en bastón de mando de la ciudad de Valladolid. Seis meses desde que PP y Vox desbancasen al anterior Gobierno Municipal, formado por PSOE y Toma la Palabra, en las elecciones del 28-M. Desde entonces, "estamos ante una Valladolid más justa, dinámica, vivible y próspera que hace seis meses", según el alcalde.

Carnero ha comparecido ante los medios de comunicación en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid para hacer balance de su gestión en estos seis primeros meses de legislatura, donde ha hecho un repaso de todas las actuaciones llevadas a cabo y vaticinado alguna de las medidas a poner en marcha próximamente. También se ha pronunciado sobre su actual relación, institucional que no personal, con el exalcalde de la ciudad y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Así, el regidor ha incidido en que la "prioridad" del Gobierno en estos meses han sido las personas, además de querer poner el foco en un modelo de movilidad de convivencia y la "eliminación" de los atascos. Antes de desvelar su valoración, ha querido recordar las dos explosiones accidentales acaecidas en Valladolid durante el pasado verano, donde perdió la vida Teresa Bergondo en la calle Goya y Diego Hernández en la calle Juan de Valladolid del barrio de Parquesol. "Ambas tragedias pusieron a prueba nuestra capacidad de respuesta y en ambos casos fueron rápidas y coordinadas", ha destacado.

Asimismo, ha querido ensalzar la consecución del Sello Misión, que colocan a Valladolid "a la vanguardia como ciudad innovadora y sostenible" de la mano del "excelente trabajo" de la Agencia de Innovación.

Para Carnero, han sido "seis meses intensos de actividad", donde han cumplimentado la redacción de sus primeros presupuestos, desarrollados en un "marco complejo" por el contexto de "incertidumbre actual" y la situación económica "heredada" del anterior equipo de Gobierno, obligando al actual Ejecutivo municipal a "realizar un esfuerzo para contener el crecimiento de la deuda".

De esta manera, se ha mostrado "satisfecho" del trabajo llevado a cabo y ha subrayado que se ha elaborado un proyecto de presupuestos "responsable, solidario, justo y eficaz", aunque les hubiera gustado "invertir más", pero eso no ha sido posible por "lo heredado" y la necesidad de contribuir con los 11 millones del presupuesto participativo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, "que ahora no los necesita" y que, por el momento, no se les ha aplazado.

El alcalde ha añadido, además, que el "éxito" de sus acciones se debe a la "coordinación y encaje del Gobierno de coalición". Así, ha querido agradecer el trabajo de sus concejales y ha incidido en el de la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, de Vox, "por la lealtad, dedicación y calidad de su trabajo coordinado por el bien de todos los vallisoletanos".

Uno de los temas que más ha destacado Carnero ha sido el de su modelo de convivencia y "eliminación de los atascos". En este sentido, ha hablado de una "mejora" en lo que ha sido uno de los "objetivos inmediatos" de su equipo de Gobierno, logrando "aliviar los atascos y sentando las bases de una movilidad ágil e inclusiva".

En esta línea, se ha aventurado a hablar de los primeros resultados con la reestructuración de la circulación en la avenida de Gijón y los puentes de Poniente e Isabel la Católica, donde asegura que ahora la circulación es "más fluida", atendiéndose "a los datos".

Igualmente, ha querido recalcar que este equipo de Gobierno "no elimina carriles bicis". "Estamos trasladando algunos de ellos para que la circulación sea más cómoda. El ejemplo es el de la avenida Gijón a la calle Eras. También hemos ampliado algunos como el de Arca Real, Camino Viejo de Simancas o el tramo que conecta Parquesol con la avenida de Salamanca", ha aclarado, al tiempo que ha añadido que son 3,7 kilómetros de carriles bici nuevos que están puestos en marcha o en construcción.

Por supuesto, ha hablado de un "ámbito irrenunciable", como es el del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. En este apartado, ha recordado la creación de la Mesa del Soterramiento y el inicio del estudio para modificar el PGOU 2020 y fijar así los ámbitos de revisión necesarios para desarrollar la actuación.

Aquí ha querido incidir en su actual relación con el que fuera alcalde de Valladolid y actual ministro de Transporte, Óscar Puente, con quien la relación institucional "no existe". Carnero ha recordado que a la anterior ministra en esta cartera, Raquel Sánchez, ya la había enviado dos cartas para mantener una reunión con el objetivo de tratar el soterramiento, y al actual responsable le ha mandado dos cartas. "Hasta el momento no sabemos nada. Considero una falta total de lealtad institucional del Gobierno de España. Podemos estar en desacuerdo, pero no esta falta total de contestación", ha reivindicado.

Carnero ha puntualizado que la eliminación de la barrera ferroviaria es "prioritaria" y por ello no renuncia a ella. Así, ha asegurado que "condiciona cualquier desarrollo en el conjunto de la ciudad" y más en un momento en el que Valladolid se está convirtiendo en un "nudo ferroviario de primer calado".

Precisamente, ha destacado que en un futuro próximo la ciudad del Pisuerga va a necesitar de más vías ante el aumento, por ejemplo, de frecuencias y servicios, por lo que es "imprescindible" acometer la actuación. "Con la llegada de mi predecesor, manifesté que las opciones con su presencia eran infinitas, pero nos hemos encontrado con un ministro que a las primeras de cambio dice que el soterramiento en Valladolid es inviable económica y técnicamente", ha insistido.

Para el regidor, Puente "no quiere que Valladolid avance" y así "lo ha demostrado" con el bloqueo al que "nos quiere someter impidiendo el aplazamiento de los 11 millones que corresponden a la aportación municipal a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad". "Es algo incomprensible e inaudito y espero que más pronto que tarde se apruebe (el aplazamiento)", ha reiterado.

Preguntado sobre la posible contradicción que supone hablar de situación económica "compleja" y la creación de un nuevo puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas que supone un gasto por encima de los 100.000 euros y la subvención de 242.000 euros para la celebración de conferencias taurinas, más que en el periodo de Javier León de la Riva, el alcalde ha justificado que es una "prioridad" la promoción de una actividad cultural, así como que la potestad de organización del Ayuntamiento es "legítima" y ha afirmado que el nuevo director general del área de Alcaldía "está dando sus frutos en aras de mejorar la vida de los vecinos".

En el marco del lema escogido para hacer balance de sus primeros seis meses como alcalde, el de las "personas como prioridad", Carnero ha valorado la atención a las personas mayores, con la creación de una Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, además de la formalización del contrato de Ayuda a Domicilio con cerca de 70 millones para el próximo trienio.

También ha hecho referencia al nuevo contrato para potenciar el envejecimiento activo en los Centros de Vida Activa y la mira puesta ahora mismo en la elaboración de un Plan de Inclusión Social, "inexistente hasta la fecha en el Ayuntamiento".

Respecto a la atención a jóvenes, Carnero ha hablado de la creación de una Delegación Especial para la Juventud, así como la "mejora" de la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas'. También ha incidido en actividades como la chocolatada del 23 de noviembre en la Plaza de la Universidad o las Campajuvas, celebradas recientemente en este último espacio mencionado.

El alcalde ha destacado también una "Valladolid más participativa", con la recuperación del los Concejos Abiertos y la potenciación de la figura del concejal de Barrio y la constitución del Consejo Social de la ciudad.

En su balance semestral, otro hecho a destacar ha sido la creación de la Mesa de la Automoción, un "eje fundamental" en la ciudad del que dependen más de 20.000 familias, que se constituyó el pasado 4 de octubre tras una ronda de contactos con Michelin, Renault, Horse e Iveco.

También ha celebrado la confirmación por parte de InoBat de que construirá aquí su factoría de baterías eléctricas, aunque ha obviado hablar de Switch Mobility, al cual no ha mencionado y del que no se sabe nada desde hace meses.

La Constitución de la Mancomunidad de Interés General con el alfoz, la aprobación de la Ordenanza de la Zona Baja de Emisiones, la cual han reducido los 3,1 kilómetros cuadrados del anterior equipo de Gobierno a 1,1 "cumpliendo los plazos marcados por los fondos europeos", o la mayor conectividad ferroviaria con Madrid con el incremento de oferta de la línea Valladolid-Madrid estableciendo estrategias de colaboración con OUIGO, que establece "tarifas accesibles", son otros de los temas tratados por Carnero en esta extensa rueda de prensa.

