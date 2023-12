Caso Esther López: Óscar evita la cárcel tras una declaración “tranquila e imperturbable”

Ha sido una mañana intensa la que se ha vivido este viernes, 15 de diciembre, a las puertas del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid donde Óscar, el principal sospechoso y único investigado por la desaparición y muerte de Esther López, ha declarado por segunda vez en sede judicial.

Tras más de una hora de declaración, la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid ha decretado medidas cautelares para el principal sospechoso, sin prisión, tras casi dos años de investigación.

Óscar estará obligado a personarse todos los lunes en el cuartel de la Guardia Civil, se ha decretado su entrega de pasaporte, no podrá salir del país y tendrá que notificar cualquier cambio de domicilio.

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, Soledad Ortega, no ha decretado el ingreso en prisión del investigado al considerar que no existe riesgo de fuga, que no puede destruir pruebas, una vez en el poder de la magistrada ya existe un amplio informe de la Guardia Civil, y que no puede atentar contra los bienes de la víctima.

Tras decretarse estas medidas cautelares, el abogado de la hermana de Esther, Guillermo Ruiz Blay, ha comparecido ante los medios de comunicación donde ha valorado la declaración de Óscar.

“Sus declaraciones no han aportado nada diferente a lo que ya había hecho salvo que ha anunciado que, como defensa, están preparando distintas periciales para contradecir el informe de la UCO y de la Guardia Civil, que tiene un informe completo con más de 10 departamentos trabajando en ello y dos periciales privadas que han determinado las ubicaciones, los movimientos, y la relación de hechos que ha intentado negar y no ha conseguido”, ha apuntado el letrado.

Blay ha asegurado que Óscar ha reiterado, como ya hizo en la anterior declaración en sede judicial, que “él no entiende o sabe por qué los elementos electrónicos dan una determinada fijación o dato”.

A la conclusión del interrogatorio en el que no ha querido responder a las preguntas de la acusación particular de la hermana, ha sido la defensa de los padres de Esther la que “ha interesado la modificación de la situación personal de Óscar” pidiendo “prisión sin fianza” y la fiscal ha “solicitado prisión eludible bajo fianza”.

Guillermo Ruiz Blay, abogado de la acusación particular por parte de la hermana, se ha adherido a cualquiera de las dos peticiones y también que se solicitaran otras series de medidas, cautelares, que finalmente ha sido la decisión tomada por la jueza.

“La jueza entiende que este señor tiene algo que explicar y que no está clara la versión de unos hechos que terminan con la muerte de Esther. Él no ha dado ninguna explicación”, ha añadido Ruiz Blay añadiendo que la fiscal pidió esa prisión bajo fianza, las acusaciones particulares, prisión sin fianza y finalmente se le deja en libertad con medidas cautelares.

Óscar, “tranquilo” e "imperturbable"



“Parte de la línea de defensa es poner en duda la investigación de la Guardia Civil pero además de establecer las hipótesis de una posible contaminación del ADN y que el golpe del vehículo pudo ser provocado por los propios agentes de la investigación, no ha habido mucho más. Estamos en fase de instrucción y no de juicio, pero estos han sido sus dos argumentos”, ha añadido el abogado.

Guillermo Ruiz Blay ha apuntado que Óscar se ha mostrado “muy tranquilo” e “impertérrito”. “No se perturba ante ninguna pregunta ni situación” y es “excesivamente estático, pero no soy un profesional de la psicología aunque tendrían trabajo con él”, ha añadido el letrado.

“Es asombrosa la tranquilidad con la que declara y con la que afronta las contradicciones de sus líneas de defensa”, ha finalizado Blay.

Ni las ubicaciones del coche, su presencia en el lavadero de coche o demás aspectos que aparecen en el informe han sido contestadas por Óscar.

Prórroga, juicio y delitos

Sobre la prórroga de la instrucción se decidirá por escrito más adelante. “La prueba ya es suficiente como para irnos a celebrar juicio” pero “entiendo que la jueza quiera dar un tiempo a la defensa para presentar prueba” aunque “hay indicios suficientes para irnos a juicio” por “multitud de delitos”.

“Si podemos acreditar que Esther estaba viva en el momento de los hechos y que Óscar se la llevó, podríamos imputarle hasta una detención ilegal. Puede haber muchos delitos asociados a los hechos que podemos entender que son muy acreditados por indicios”, ha afirmado el abogado.

Además, delitos como homicidio que “podría convertirse en asesinato” o “contra la seguridad vial” o “manipulación de pruebas”.

Sigue los temas que te interesan