El abogado de Esther López: “Hay un único culpable”

El abogado de la familia de Esther López, que ejerce la acusación particular en el caso de la desaparición y muerte de la mujer de Traspinedo, ha comparecido ante los medios de comunicación a eso de las 9 de la mañana de este viernes, 15 de diciembre, antes de la llegada de Óscar a sede judicial para prestar declaración por segunda vez.

“La idea en el día de hoy es la de escuchar al principal investigado en la causa que es Óscar. Ya declaró en Policía y en Juzgado. La última vez que declaró ante la jueza no sirvió de nada. No dio contestación a nada. No dijo donde estuvo esa noche, el recorrido que realizó, el coche o el móvil. A todo respondió “no lo sé” o “no puede ser”, ha apuntado Guillermo Ruiz Blay.

En el día de hoy, con un informe “magnífico” y también “detallado y extenso”, el abogado espera que “haya un cambio en la situación personal de Óscar” y ha apuntado que “ya se tenía que haber producido hace tiempo”.

“Deberíamos haber tenido de la Fiscalía una iniciativa y que haya un cambio de la situación. En cuanto al cambio de la situación personal vamos a valorarlo conforme a se dé la declaración de Óscar y decidiremos en ese momento qué hacer. Tendremos que valorar lo que pedir”, ha añadido el letrado.

El hecho de que la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín, haya cogido las riendas del caso supone para el abogado “lo relevante del asunto”. “Es significativo y esperamos que suponga un cambio. Si la fiscal jefe adopta decisión en relación a la prisión o limitación de libertad, nos parecerá correcto”.

“El informe es detallado y hay un único culpable que tiene que dar explicaciones y no quiere”, ha finalizado, llamando a la Fiscalía a tomar medidas.

