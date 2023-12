La jueza deja en libertad a Óscar, el único investigado por la muerte de Esther López

La jueza que instruye el caso por la muerte de Esther López ha decretado libertad con obligación de firmar todos los lunes para Óscar S., el único investigado en la causa. Le retira además el pasaporte y le prohíbe salir de España.

La fiscal jefe, Soledad Martín, había solicitado prisión eludible bajo fianza de 20.000 euros para el investigado, que ha prestado hoy declaración durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, donde ha entrado a pie y donde ha respondido solo a las preguntas de la jueza, la fiscal y su abogada.

Mientras, las acusaciones particulares que ejercen la hermana de la fallecida y la de sus padres, habían solicitado prisión sin fianza o bien una medida subsidiaria que garantice la presencia del acusado en el juicio, en el que según ha avanzado el abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay pedirán acusación de “asesinato”. “Nos sigue ocultado cosas, como por ejemplo en qué taller reparó el coche o en qué taller borró la memoria del mismo”.

La jueza argumenta el auto: "No cabe acordar prisión provisional"

“En la vista de lo actuado hasta este momento se considera que no concurren los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que por tanto no cabe acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza del investigado, ya que existen otras medidas menos gravosas para garantizar o asegurar su presencia en el acto del juicio oral, siendo importante destacar que la medida cautelar de prisión provisional no se contempla como un cumplimiento adelantado de la pena que en su día se le pudiera imponer al hoy investigado”. Así justifica la jueza el auto de libertad con condiciones para el único investigado por la muerte de Esther. “Aun cuando se estime que de la causa existen motivos bastantes para creer responsable criminalmente del hecho delictivo al investigado, no podemos desconocer que en nuestro derecho penal la muerte por atropello se contempla de tres formas distintas, en atención al dolo con el que actúa el autor, esto es, como un homicidio doloso (artículo 138 y siguientes del Código Penal) como un homicidio por imprudencia grave (artículo 142.1 del Código Penal) y como un homicidio por imprudencia menos grave (artículo 142.2, del Código Penal) con la consiguiente repercusión en las penas recogidas en los tipos penales, que son menos graves en estos dos últimos casos”.

Partiendo de esta premisa, con la prisión provisional se pretende asegurar la presencia del investigado en el acto del juicio oral, evitar la alteración de pruebas, evitar que el investigado atente contra los bienes jurídicos de la víctima y evitar que el investigado pueda cometer nuevos delitos. “Es evidente que podemos descartar las tres últimas motivaciones, ya que la investigación policial está prácticamente concluida y por tanto el investigado no puede ocultar, alterar o destruir las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, no puede actuar contra otros bienes jurídicos de la víctima y es improbable que pueda cometer nuevos delitos, por lo que tan sólo tendría sentido acordar la prisión provisional para asegurar la presencia del investigado en el acto del juicio oral”, argumenta la magistrada.

Familiares y amigos piden justicia al grito de 'asesino': "Estamos agotados"

Desde las 8.30 de la mañana se concentraban amigos y familiares de Esther López a las puertas del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, donde desde las 9.30 horas de la mañana tendrá que volver a declarar ante la jueza el principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido hablar, a primera hora de este 15 de diciembre, con la hermana de Esther, Inés López de la Rosa, que se mostraba abatida y a la espera de lo que la jueza, Soledad Ortega, decida este viernes.

“Estamos nerviosos y agotados física y psicológicamente. Hemos visto el informe y es demoledor. No nos explicamos por qué no se ha tomado ninguna medida. Esperamos que hoy se tomen esas medidas”, aseguraba entonces Inés.

“Asesino”, gritaban los amigos y familiares de Esther que se concentraban en la puerta de los juzgados y que han insultado también a Óscar antes de su nueva declaración ante la jueza que lleva el caso.

El vídeo de la reconstrucción



La jueza recibía este 13 de diciembre el informe definitivo de la ERAT, que incluye una recreación y una simulación al detalle de lo que ocurrió en la calle Dos de la Urbanización EL Romeral. Un informe de 52 páginas donde se recoge uin informe minucioso y al detalle de lo que ocurrió entre las 3.23 y las 3.35 horas del 13 de enero de 2022, minutos entre los que se estima que se produjo el fatal atropello.

En el lugar en el que la UCO sitúa el posible atropello de Esther López, fijado en una elipse de espacio en la calle Dos de la Urbanización El Romeral de Traspinedo es a juicio de este Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico “compatible” con el lugar en el que se hubiera podido producir los hechos investigados en base a la configuración de la calle Dos.

Además, ratifican que el Volkswagen T-ROC, durante el atropello, “puede alcanzar y superar la velocidad de 45 km/h”, que es la velocidad a la que se fijó en el informe final, el atropello de Esther López. Y lo que marcó un informe anterior fechado a 27 de junio de 2022.

En cuanto a la visibilidad apuntan que las condiciones “eran óptimas”, es decir, el principal sospechoso veía perfectamente en el momento de atropello.

Un atropello “con buena visibilidad e intencionado”, concluye el informe.

