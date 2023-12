Papá Noel corre con kilos de solidaridad en un pueblo de Valladolid

Por cuarto año, el Ayuntamiento de Zaratán, desde el programa que lleva por nombre Zaratán Saludable, y también la Escuela Deportiva del municipio, han programado una nueva edición de la Marcha Familiar y de la Carrera de Papá Noel, que pasa por ser ya una cita ineludible por Navidad y para disfrutar de un buen día en familia.

La cita, como viene siendo tradición, va a contar con una carrera popular que arrancará a las 19.00 horas desde el Polideportivo Infanta Juana. Tendrá un recorrido y una distancia de 5 kilómetros y podrán apuntarse personas que hayan nacido hasta el año 2009.

Hablando de los premios, se van a otorgar un total de tres a los que crucen la línea de meta en las primeras posiciones y otros tres a los que lleven el disfraz de Papá Noel, al menos de cintura para arriba. Estos deberán indicar en su inscripción que van a participar disfrazados.

Carrera de Papá Noel en Zaratán

Asimismo, la carrera infantil comenzará a las 17.30 horas y se premiará a los tres primeros de cada categoría -Sub 14 (2010-2011), Sub 12 (2012-2013), Sub 10 (2014-2015) y Sub 8 (2016-2017)-, a excepción de la categoría Chupetín (2018-2023), que no es competitiva.

Por su parte Marcha Familiar comenzará a las 18.00 horas, con una distancia de 2,5 kilómetros y no es competitiva. Sin embargo, será un concurso de disfraces en el que se premiará, por un lado, a los tres mejores grupos que entren disfrazados en meta con un mínimo de 4 personas, y a los tres mejores familias disfrazadas que entre en meta con un mínimo de tres personas. En ambos casos todos los integrantes del grupo o familia deberán cruzar la meta a la vez.

La recogida de dorsales comenzará a las 16.30 horas hasta 15 minutos antes de cada prueba, y habrá que llevar 1 kg de alimentos no perecederos por participante, que será entregado al grupo social de Protección Civil de Zaratán.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 20 de diciembre a las 15.00 horas a través de la web www.runvasport.es. En el caso de la carrera la matrícula será de 3 euros y la marcha será gratuita para todos los participantes.

