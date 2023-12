La Plataforma por el Soterramiento pedirá una reunión con Puente y le acusa de "negar la realidad": "Ya está bien de que nos tomen por idiotas"

La Plataforma por el Soterramiento de Valladolid ha anunciado este viernes que pedirá en las próximas fechas una reunión formal con el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el exregidor vallisoletano Óscar Puente, y le ha acusado de "negar la realidad" al afirmar que el soterramiento es inviable. "Ya está bien de que nos tomen por idiotas", ha afirmado José Luis Lara, uno de los portavoces de la agrupación.

En el mismo sentido, el dirigente de la Plataforma, Cecilio Vadillo, ha acusado al ministro de actuar "con absoluto desprecio a los ciudadanos de Valladolid" al afirmar que la obra no es viable y ha recordado que se acaba de financiar la Variante de Pajares que es "mucho más cara". "Aquí ya no se trata de declaraciones, nosotros lo que queremos tener es una reunión seria con el ministro y con representantes de Adif para debatir y que nos expliquen los motivos por los que puede ser viable o no", ha afirmado Vadillo.

Además, el portavoz de la Plataforma ha informado de que mantendrán una reunión con el Ayuntamiento vallisoletano para transmitirles cuales son sus "objetivos". "Cada vez que hablamos con ellos la sensación es que ellos están convencidos, nos dicen que el soterramiento es una prioridad para ellos. Cuando nos reunamos con ellos que nos expliquen en que punto están y nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas para conseguir el soterramiento en Valladolid", ha destacado Vadillo, que ha afirmado que el encuentro se celebrará "en las próximas semanas".

El representante de la Plataforma ha denunciado, por otro lado, que Puente haya hecho esas declaraciones como ministro "sin esperar" a escuchar su propuesta ni a reunirse con ellos o con el Consistorio. "Olvidándose de esos 90.000 ciudadanos que viven al otro de las vías, con absoluto desprecio a los ciudadanos de Valladolid. Curiosamente sus primeras declaraciones sobre Valladolid las hace una vez más mintiendo sobre el mantra permanentemente repetido de la deuda", ha añadido.

Vadillo ha asegurado que Puente "miente" cuando dice que un proyecto de soterramiento en Valladolid es inviable y ha recordado que en España están "algunas de las mejores empresas de construcción de infraestructuras" y que "17 soterramientos hechos" y cinco más "en ejecución". "Es negar la realidad", ha señalado. El portavoz ha insistido en que en Valladolid "hay recursos" para financiar la obra del soterramiento y ha recordado la inauguración este miércoles de la Variante de Pajares, que ha definido como "una de las obras más difíciles que se han hecho en España desde el punto de vista técnico". "Parece que lo que vale en otros sitios no vale en Valladolid", ha lamentado.

Vadillo: "Puente viene aquí a negarnos el pan y la sal"

Vadillo ha puesto como ejemplo otros proyectos de soterramiento que se han impulsado o se están impulsando en España y ha recordado que en Murcia la financiación "no va vinculada a las plusvalías del suelo" o que en Almería parte del proyecto va a ser financiado con fondos europeos. "Solo en la provincia de Murcia hay un soterramiento en Orihuela, se está haciendo el de Murcia y Alcantarilla y se va a hacer el de Lorca. En una sola provincia hay prácticamente 12 kilómetros de soterramiento", ha afirmado.

El dirigente de la Plataforma por el Soterramiento ha recriminado a Puente que diga "que quiere tanto a su ciudad" y que venga a Valladolid a "negar el pan y la sal". "Nos sorprende que un ministro de un Gobierno progresista solo hable del gasto y no de los beneficios. Desde el punto de vista progresista el soterramiento es el proyecto más integrador, sostenible, ecológico y que va a favorecer más a las personas con problemas de movilidad", ha señalado.

También le ha recriminado que abogue por ciudades en las que moverse "sea un derecho fundamental que alcance a todas las capas de la sociedad", citando una de sus primeras declaraciones como ministro, lamentando que esas palabras "no sirvan para Valladolid". "¿Qué va a decir el ministro cuando vaya a Moncada y Reixach a inaugurar el soterramiento? ¿Qué es la mejor manera de integrar urbanísticamente las ciudades? ¿Sí que vale en Moncada y no vale en Valladolid?", se ha preguntado.

Vadillo ha asegurado que desde la Plataforma van a "seguir luchando" por este proyecto. "No vamos a tolerar que las soluciones a nuestra ciudad sean las que se daban en los años 50 del siglo pasado. Queremos que Valladolid sea una ciudad del siglo XXI", ha afirmado, insistiendo en que es la obra "más solidaria, ecológica y sostenible que se puede hacer en la ciudad".

Lara: "Nos merecemos que a las cosas se le pongan números"

El también portavoz de la Plataforma José Luis Lara ha asegurado que están sumidos "en una cierta perplejidad". "En los dos años que llevamos con la Plataforma, desde el Ayuntamiento anterior solo recibíamos malas noticias y con este cambio ministerial pensábamos que se podía plantear alguna reconsideración", ha afirmado, asegurando que el Gobierno debería "ser bastante más serio".

"Cuando dice que no a algo tiene que poner documentos encima de la mesa. En la etapa anterior poníamos cifras encima, ellos decían que era imposible, pero jamás ponían una cifra. Ya está bien de hablar como si fuéramos todos fantasmas, nos merecemos que a las cosas se le pongan números y no esta sarta de mentiras", ha afirmado.

Lara ha denunciado que "no hay un solo mensaje alternativo" y que "todo es decir que es imposible porque la deuda lo hace imposible". "Es una deuda que está pagada y que ya no existe y produce cierta melancolía tener que estar discutiendo continuamente contra algo que no tiene documentos", ha insistido, asegurando que van a seguir pidiendo que se ponga "encima de la mesa" un "proyecto o anteproyecto" como base de la discusión y ver "cuales son los límites". "Si acabamos de financiar Pajares cómo no vamos a poder financiar esto que es mucho más barato", ha afirmado.

El portavoz de la Plataforma ha asegurado que "ha llegado el momento de que las administraciones pongan algo concreto que signifique algo concreto, bien sea en forma de un proyecto o lanzar un tramo de obra". "Lo poco que se hace es para que cada vez sea más difícil dar marcha atrás y esto nos parece que es una auténtica traición a la ciudad", ha señalado, remarcando que el 25% del coste de la obra sería "totalmente asumible" por el Ayuntamiento. "Es ridículo que se plantee que esto no es financiable. Es absolutamente insultante para la inteligencia de las personas", ha señalado.

Además, ha lanzado un dardo al Ejecutivo por sus acuerdos con los independentistas catalanes. "Simplemente con que a Valladolid le diesen los 2.000 euros por habitante que corresponden a los 2.000 euros por catalán, solo con eso daba para hacer soterramiento y medio", ha afirmado. Lara ha asegurado, por último, que el soterramiento en Valladolid no depende "de los problemas técnicos o económicos" sino que "depende de la voluntad política". "Si hay voluntad política el soterramiento en Valladolid es posible y tenemos un ministro de Transportes que es de la ciudad", ha zanjado.

