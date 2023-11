Vox y PP se mojan para decir “no” al polémico centro de refugiados de Valladolid

Tras el adiós de Óscar Puente y Ana Redondo, que han renunciado a sus actas de concejales en el Ayuntamiento de Valladolid tras ser nombrados ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y ministra de Igualdad respectivamente, el pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una moción conjunta con el fin de crear una Mesa de Coordinación Intersectorial de Implementación y un Grupo de Trabajo en materia de Salud Mental.

A renglón seguido se ha debatido la moción conjunta que el Grupo Municipal Socialista y Valladolid Toma La Palabra han presentado para “cumplir el compromiso del Ayuntamiento respecto a la construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Valladolid”.

“Sabemos que están reflexionando. No consideramos correcta otra decisión por parte del Ayuntamiento que no sea a favor del Centro de Refugiados”, han asegurado desde la Asociación de Vecinos Antonio Machado, después de que Médicos del Mundo y la Coordinadora de ONG’s en Castilla y León hayan hecho lo propio, antes del debate por parte de los grupos.

Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma La Palabra, ha asegurado que se atrae una inversión para “ofertar entre 40-50 empleos de calidad” además de unas “infraestructuras deportivas” con “la máxima garantía legal y sin coste para el Ayuntamiento de Valladolid”.

“Excepto ciertas voces, el consenso social es muy grande. Pocas veces hemos visto tanto apoyo, asociaciones de vecinos, 1900 firmas en menos de una semana. En el pleno también se ha mostrado el consenso social. Apelamos a la responsabilidad del PP para que no se deje arrastrar por la extrema derecha en una cuestión en la que están en juego los derechos humanos”, ha añadido Anguita, que ha llamado a tratar a los refugiados “como nos gustaría que nos trataran”.

Desde Vox, el portavoz Alberto Cuadrado Toquero, ha señalado que la Asociación de Vecinos Nuevo Hospital afirma que “ha recogido 1.200 firmas contra el centro”. “Confianza y seguridad”, es lo que piden los vecinos”, ha señalado el que también es concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Valladolid.

“La inmigración está desbocada. Deriva en inseguridad ciudadana. He trabajado en los Juzgados y es así. Un centro de refugiados puede acabar siendo de inmigrantes como ha pasado en Madrid. De acoger a ucranianos a senegaleses. Aquí, la construcción de un centro de refugiados no es una prioridad, sí la limpieza. El Ayuntamiento de Valladolid tiene otras prioridades como la limpieza y la seguridad”, ha añadido el de Vox, para finalizar con un el Ayuntamiento “no debe aprobar la cesión de la parcela”.

Por parte del Grupo Municipal Popular, el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona ha defendido que la moción “es innecesaria”. Ha defendido que el consistorio se ha comprometido con el derecho internacional en lo que se refiere a la primera parte de la moción conjunta y ha añadido, hablando del segundo punto de dicha moción, que siempre “tendrán en cuenta lo que quieran los ciudadanos.

Por parte del Grupo Municipal Socialista ha intervenido Rafaela Romero que ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere apostar por la cooperación internacional, pero se ha dirigido a Zarandona, diciendo que no “le ha quedado clara la opinión del grupo popular”. “Si desbloquean la situación tomarán una decisión mirando a lo que quiere la mayoría de vallisoletanos”, ha finalizado.

En la segunda ronda de intervenciones, Rocío Anguita ha defendido que la parcela está en un barrio “no degradado” como el de Nuevo Hospital, con unas “grandes infraestructuras”. Además, ha defendido que “no se construye con dinero municipal”. “Esta ciudad tiene que estar orgullosa de acoger. Apelo al partido Popular a tomar una decisión”, ha finalizado.

“No me puede llamar racista. Todos somos iguales. Se ha hablado de debatir con honestidad. No he dicho que los inmigrantes son delincuentes. No hay que colaborar con mafias, Vox no quiere esto”, ha añadido Alberto Cuadrado Toquero, en una polémica intervención.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, del PP, ha añadido que han actuado “con responsabilidad” escuchando a “vecinos”. “Estamos tomando cuenta de las alegaciones presentadas y escuchando a los vecinos de Valladolid” para trasladar la “información más oportuna”.

Zarandona ha añadido que la urgencia no quita a que “se estudie la situación”. “No queremos alargar los plazos. En cuanto al procedimiento de reflexión pausada se complete, tomaremos una decisión”, ha apuntado el concejal, sin dar fechas.

Rafaela Romero ha vuelto a recalcar que el proyecto se está retrasando porque “el PP ahora gobierna con la extrema derecha” y ha cargado contra Vox. “Lo que nos da inseguridad es que nos apunten con un móvil mientras trabajamos”, ha añadido.



“Gobernar es decidir por los derechos de todos, alcalde. Les pedimos que decidan en favor de la gente. Valladolid es una ciudad de acogida y solidaria. Este debate solo traerá más conflicto entre vecinos. Resuélvanlo y bien”, ha finalizado, Romero, antes de que Jesús Julio Carnero haya asegurado que decidirán “bien”.

La moción ha decaído por 14 votos a 13. PP y Vox han votado en contra de dicha moción conjunta de PSOE y Valladolid Toma La Palabra.

