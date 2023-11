Regalo envenenado en forma de moción: PP y Vox tendrán que pronunciarse sobre el futuro y polémico centro de refugiados en Valladolid

Los Grupos Municipales Socialista y Valladolid Toma La Palabra han convocado una rueda de prensa conjunta para presentar sus mociones al pleno que el Ayuntamiento de Valladolid celebrará el próximo lunes 27 de noviembre. En dicha exposición han intervenido los portavoces de ambos grupos, por parte de los socialistas lo ha hecho Pedro Herrero, y por Toma La Palabra, Rocío Anguita.

Ambas formaciones han presentado, en la mañana de este miércoles, 22 de noviembre, una moción conjunta en relación al polémico centro de refugiados. El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, confesaba en una entrevista a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la decisión final sobre la cesión definitiva del espacio ubicado en la calle Dulzaina al Ministerio de Inclusión se tomará, por parte del consistorio vallisoletano, antes de final de año.

Ambas formaciones han presentado una moción y, en la misma, han explicado alguna de las acciones que se han tomado, en los últimos tiempos, en materia de inclusión en esa ‘Moción para cumplir el compromiso del Ayuntamiento respecto a la construcción de un centro de acogida de protección internacional en Valladolid’.

Afirman que, por acuerdo unánime de la corporación, en septiembre de 2015, Valladolid se unió a la Red de Ciudades de Acogida a Personas refugiadas estableciéndose una serie de medidas de apoyo. De la misma manera, recalcan en la moción conjunta de PSOE y VTLP, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el 8 de abril de 2016, en pleno, también se aprobaba una declaración institucional de apoyo a las personas refugiadas. En junio de ese año, también se aprobó otra moción, para la adhesión de Valladolid a la Red Española de Municipios de Acogida de Refugiados.

Rocío Anguita y Pedro Herrero

Sobre el polémico Centro de Refugiados, aseguran que, el pasado 9 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobaba, por mayoría absoluta y sin votos en contra, 15 a favor y 11 abstenciones, en un pleno en el que el concejal de Vox no estaba presente, la cesión gratuita de titularidad de la parcela situada en la calle Dulzaina 18 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional.

El 6 de octubre de 2022, se firmaba el convenio de cesión en precario de dicha parcela con el objetivo de facilitar los estudios, las mediciones y los informes y proyectos pertinentes.

“Hasta el inicio de este mandato, el compromiso de nuestra ciudad con las personas refugiadas no se ha ceñido solo a los ámbitos legal y humanitario, sino que ha trascendido al posicionamiento político, sin que, en esta materia, se hayan manifestado discrepancias ideológicas entre Grupos. Esta unidad política resulta determinante para evitar cualquier tipo de utilización del sufrimiento de estas personas para la propagación de discursos insolidarios y discriminatorios, cuando no xenófobos, que no tienen cabida en nuestra sociedad”, apunta la moción presentada por PSOE y VTLP.

Nuevo Gobierno de PP y Vox

Ambos partidos aseguran que la construcción de este Centro de Acogida de Protección Internacional para atender a 200 personas supone “una inversión en nuestra ciudad de 17 millones de euros, incluyendo varias dotaciones de uso público y la creación de 40 puestos de trabajo”. Apuntan que la función es la del “alojamiento y la manutención temporal, entre 18 y 24 meses, a personas solicitantes de protección internacional”, personas que son declaradas refugiadas y con protección temporal”.

VTLP y PSOE afirman que, tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo y con la entrada en el Gobierno de PP y Vox, la Secretaría de Estado de Migraciones solicitó al Ayuntamiento de Valladolid que “confirmara su intención de seguir adelante con el proyecto comprometido”. Una confirmación que “no se ha producido”. Añaden que las manifestaciones, por parte del alcalde, Jesús Julio Carnero, han sido asegurar que el centro “no es una prioridad”.

El Grupo Municipal Socialista ha considerado que la construcción y puesta en funcionamiento del centro “sí es una prioridad para nuestra ciudad y las personas que lo necesitan” y añade que el Ayuntamiento “lleva años trabajando en materia de cooperación internacional lejos de nuestras fronteras”.

Petición en la moción conjunta

Por ello llevarán al pleno del próximo lunes, 27 de noviembre una moción con dos puntos. El primero para reafirmar el compromiso con las personas refugiadas con el derecho internacional y con las responsabilidades derivadas de su pertenencia a la Red Española de Municipios de Acogida.

Y el segundo para que el Ayuntamiento de Valladolid se sume a los colectivos que reivindican la construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional en los términos comprometidos con el Gobierno de España, a través de la aprobación definitiva de la cesión de la parcela de la Calle Dulzaina que “cumple con los requisitos para la construcción de dicho centro según el proyecto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, finaliza una moción firmada por ambos portavoces.

Sigue los temas que te interesan