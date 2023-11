El cumpleaños que cambió su mundo: “La vida es un conjunto de casualidades”

El pasado viernes, 10 de noviembre, hace justo una semana, la vida cambiaba para un total de 31 jóvenes. El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) celebraba en su sede la jura o promesa de un total de 31 nuevos abogados que pasaban a formar parte de la institución colegial como abogados ejercientes.

Un acto que contaba con un padrino muy especial como es el letrado Tomás Husillos Vinegra, que fue designado por la junta de gobierno del colegio para apadrinar las juras de estos, ya, nuevos compañeros. Acudían los jóvenes nuevos letrados con caras de ilusión, pero también de satisfacción tras muchas horas de esfuerzo, trabajo y estudio.

Al acto asistían importantes personalidades dentro del mundo judicial vallisoletano como Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid, o el decano del Colegio de Abogados, Javier Martín, que hablaba también con este periódico sobre la importancia del acto.

Allí, EL ESPAÑOL de Castilla y León se encontraba con Alberto Cañas González. Vallisoletano de nacimiento y de 28 años, que juraba como nuevo abogado también el viernes. Después de los cinco años de carrera y otros dos de máster, ha cumplido un sueño que apareció, realmente, por casualidad.

Un día que recordará toda la vida

“La jura fue bien. Como esperaba. Tranquila y divertida. La intervención de Tomás Husillos puso la guinda al pastel. La recuerdo con mucho cariño y fue un momento que nunca olvidaré”, asegura Alberto, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, hablando de la jura como nuevo abogado en el Colegio de Abogados.

Nuestro entrevistado nos confiesa que, a pesar de tomar posesión como abogado el pasado viernes, 10 de noviembre, lleva ejerciendo, dentro de la profesión “unos meses”. Sin embargo, su familia presumió en el acto de la semana pasada. Y eso que ninguno de ellos ha sido letrado. Es decir, que lo de Alberto no le viene de familia, ni de otras generaciones, ciertamente.

Alberto, en el centro de la imagen, con su familia durante la jura

“Estudié la carrera durante cinco años e hice un máster en Valladolid. Acabé las prácticas y, después, comencé a trabajar en un despacho de abogados. Concretamente en Servicio Legal Abogados. Me gustaría dar las gracias a Alfredo Higelmo por darme la oportunidad y confiar en mí. Me colegié en marzo y he estado más de medio año a tomar posesión con este acto”, añade el joven.

Un cumpleaños y el arte de la abogacía

A Alberto, como a cualquier persona de 28 años, le gusta el deporte, cuidarse, entrenar. Ahora disfruta también, desde hace unas semanas, con el pádel. Todo ellos, en sus horas de ocio después de trabajar. Asegura que es lo más importante en la vida, el hecho de “ir contento y feliz a trabajar cada día”.

“El hecho de que haya acabado ejerciendo de abogado no me viene de lejos, como podrían decir otros compañeros. Yo acabé la carrera. En el mes de agosto, coincidiendo con mi cumpleaños, un buen amigo mío, al que conozco desde que éramos pequeños, dijo que se había apuntado al máster de abogacía. Yo hice lo propio y ahora ejerzo de abogado”, nos explica el vallisoletano.

No duda en afirmar, tras su explicación, que “la vida es un conjunto de casualidades” y que ejerce dentro de una profesión sacrificada “gracias al consejo de su amigo”. De ahí, a la jura del pasado viernes en el Colegio de Abogados de Valladolid.

Con el objetivo de seguir yendo “contento” a trabajar

“A día de hoy puedo decir que soy feliz y que me gusta en lo que trabajo. Me gustaría, en el futuro, ayudar a la gente joven igual que me han ayudado y acogido a mí desde que entré en mi lugar de trabajo. En el futuro sueño con tener mi propio despacho de abogados, pero toca esforzarse mucho para que eso llegue”, confiesa nuestro entrevistado.

Alberto trabajando

En cuanto a la profesión, Alberto no duda en calificarla de “divertida” ya que, como pasa por ejemplo en el mundo periodístico, “cada día es diferente”. Destaca que llega a la oficina, que le toca salir, y que se entretiene con todos los trabajos que le encomiendan dentro de su despacho, ubicado en Valladolid.

“Los inicios son duros, pero yo veo que la gente que trabaja duro y se esfuerza está acomodada, gracias a se trabajo bien hecho. Quiero desarrollarme dentro del mundo de la abogacía y, sobre todo, continuar yendo contento a trabajar”, afirma el pucelano.

Seguro que los logros, dentro de una carrera que se antoja prometedora, llegan. Él quiere compartirlos con los que más le quieren.

