VÍDEO | Boecillo, a ritmo de rock, se empapa de un sabroso plato micológico junto a su pueblo "hermano"

El tiempo respetaba y la mañana de este domingo soleado invitaba a ello. Nada más llegar, ya se veía a los primeros curiosos que esperaban ansiosos en el patio del Ayuntamiento de Boecillo. El municipio vallisoletano celebraba hoy la clausura de las XIV Jornadas Micológicas y la VII de la Exaltación del Níscalo por todo lo alto. Y lo hacía, por primera vez, de la mano de su "pueblo hermano", Viana de Cega, tal y como explica el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez, en declaraciones a este periódico.

El balance de esta edición ha sido "muy positivo", según reconoce el alcalde boecillano, que ha destacado el hermanamiento con Viana de Cega y la "innovación" que ha supuesto celebrar las actividades conjuntamente en los dos pueblos. "Compartimos un monte que no nos separa, nos une", ha recalcado.

A la derecha nada más entrar, toda una mesa repleta de manjares micológicos que habían sido recogidos la jornada previa en la salida al campo, donde participaron cerca de 80 boecillanos y 50 vecinos de Viana de Cega.

Salida al campo para recoger setas en las XIV Jornadas Micológicas de Boecillo

Empapados ya de toda la variedad de setas y hongos que hay por los montes de Tierra de Pinares, a eso de las 13:30 horas los altavoces comenzaban a resonar en la II edición del 'Nískalo-Rock' de la mano del grupo nacional 'Stakazo', que hizo mover las caderas a los presentes.

Mayores, pero también pequeños, daban rienda suelta a la diversión. Niños y niñas que empiezan a tener sus primeros contactos con el mundo de la micología, algo muy valorado por Gómez, que explica que "les encanta encontrar una seta, verla y recogerla".

Precisamente, la exposición que hoy era protagonista en el patio del Ayuntamiento recibirá a todos los niños y niñas del CEIP Boecillo y el CEIP San Cristóbal esta misma semana, tal y como confirma el alcalde a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. "Lo que más le gusta es la seta de los siete enanitos, pero esa no la podemos coger", reconoce entre risas.

Cada uno con su bebida favorita y a ritmo de rock nacional, los presentes hacián hueco para lo que se venía al final, que era una degustación de níscalos con patatas. Un delicioso plato micológico que era esperado por muchos. Buena muestra de ello era la larga cola que se formaba al inico del reparto.

También lo esperaba el alcalde, quien admite que su plato favorito es la seta de cardo, pero añade que el níscalo también es un "manjar", más ahora que está "tan asociado a esta época". "Hay alimentos que cuando están asociados a una época aunque no sea de tus favoritos los comes. Los níscalos con patatas me gustan mucho", sentencia.

Una jornada de clausura que se ha vivido por todo lo alto y que ha puesto el broche final a un fin de semana de setas y hongos que ha servido para seguir poniendo el valor uno de los valores gastronómicos más preciados de la Tierra de Pinares.

Precisamente, en ese interés por conocer, una de las actividades estrella fue la que se celebró en este mismo lugar, en el patio del Ayuntamiento de Boecillo, durante la jornada del sábado. No fueron pocos los que acudieron hasta aquí para disfrutar de la demostración culinaria de la cocinera Yolanda Martín, que de forma muy didáctica hizo un cocinado con productos de la marca de garantía 'Setas de Castilla y León'.

Demostración culinaria de Yolanda Martín en las XIV Jornadas Micológicas de Boecillo

