La caravana más apetitosa de Segovia cierra la temporada en una importante feria ganadera

Han pasado ya más de cinco décadas desde que la localidad segoviana de Navafría acogiese, por primera vez, su ya reconocida y famosa Feria del Ganado. No ha sido menos este 2023, cuando se ha celebrado la ya 52 edición de este evento que apuesta por las costumbres del sector ganadero y que cada año atrae a numerosos visitantes.

Y es que en esta ocasión ha sido más especial, dado que tras cuatro meses y seis ferias de por medio, la Caravana de Alimentos de Segovia ha puesto fin con esta última parada.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado la relevancia que tiene para los productores de Segovia "la celebración de estas ferias" en las que no solo se acerca el producto a sitios a los que antes no llegaban, sino que "también favorece la comunicación y la creación de vínculos entre los participantes".

La Caravana de Alimentos de Segovia, presente en la Feria del Ganado de Navafría

Rodríguez, que ha acudido al Feria del Canado junto a otros miembros de la Corporación provincial, ha agradecido a los productos que les han acompañado en estas paradas y que les han "ayudado" a mostrar a los visitantes la "variedad de productos que se producen en nuestra provincia".

Los vecinos de Navafría han podido disfrutar durante todo el fin de semana de un programa de actividades que arrancó el viernes con una cata de pan y cerveza de la mano de la Panadería Juan Sanz y Vamos a Beer. Numerosos panes maridados con las cervezas artesanas segovianas han encandilado los paladares de los asistentes.

El sábado, se realizaron visitas dirigidas a diferentes edades organizadas desde el Ayuntamiento al museo etnográfico 'El Martinete'. Tras ellas, para recuperar fuerzas, los vecinos pudieron degustar el cuarto cocido popular en el que el ritmo lo puso Rondalla Con-Trastes y lo cerró DJ Pakito.

Como día grande, este domingo desde por la mañana, los visitantes han paseado por la quincena de expositores que, en la Plaza de Mayo, han congregado a los productores de Alimentos de Segovia, donde los más queseros pudieron han degustado las propuestas de La Cueva de la Quesera y La Dula de las Mesetas, los amantes del vino han disfrutado con los caldos de Las Dos Antiguas, Valmenia, Navaltallar y Agejas y los más cerveceros han elegido las artesanas de Vamos a Beer. Para los más golosos no han faltado los dulces de Merche’s Galletas, los más innovadores no han dudado en acercarse a conocer la espirulina de Valsaín o los productos de Canniebas e incluso los que no iban buscando nada concreto, han acabado con una bolsa llena de los productos de Ahumados Perser, La Gloria Alimentación, Charcutería Henar y los tomates de Martín Muñoz de las Posadas.

La Feria del Ganado en el Paraje de las Eras ha tenido este año una ligera ampliación con diferentes cabezas de vacuno, pero el protagonista fue el sector equino siendo premiado mediante sorteo, gracias a la Junta Agropecuaria Local. Para concluir con el fin de semana festivo, el evento ha estado amenizado por la música de la charanga Las Tres JJJ.

