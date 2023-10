Valladolid se tiñe de solidaridad: más de 46.500 personas marchan contra el cáncer

Iberdrola y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han unido sus fuerzas un año más, este domingo, en la marcha más numerosa de toda España.

La XII Marcha Valladolid Contra el Cáncer, que ha contado con el apoyo especial de Iberdrola como patrocinador principal por octavo año consecutivo, ha teñido de verde las calles más céntricas de la ciudad al superar los 46.500 dorsales.

Lo recaudado por esta colaboración, que se enmarca en el acuerdo que mantienen ambas entidades para trabajar, tanto en la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, como por la sensibilización social orientada a la lucha contra la enfermedad, se destina a continuar financiando las ayudas de investigación promovidas desde la sede de Valladolid, que este año alcanzan una cuantía de 600.000 euros.

Además, aprovechando este evento deportivo solidario, Iberdrola ha querido recordar una de las iniciativas más innovadoras desarrolladas en el marco de este acuerdo, la campaña Juntos contra el cáncer, a través de la cual la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de colaborar con la asociación, comprometiéndose a duplicar la cantidad que donan mensualmente a través de su factura de luz o gas.

Iberdrola y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sustentan una relación histórica que se consolidó en 2015 con la firma de un acuerdo de colaboración orientado a la investigación contra el cáncer. El compromiso continuado de la compañía y de sus clientes ha hecho que Iberdrola se convierta en el principal colaborador privado de la AECC.

Marea rosa en León

La novena edición de la Carrera de la Mujer contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (Almom), para ayudar a quienes se ven afectadas por esta dolencia y colaborar en la investigación recorrió hoy las calles de la ciudad con miles de dorsales de color rosa que dieron un año más visibilidad a esta causa.

La Carrera de la Mujer contra el Cáncer de Mama Almon-Drasanvi, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de diversas entidades, recorrió un circuito urbano de 5,2 kilómetros con salida del Paseo del Parque, que por primera vez incluyó la inscripción de hombres.

El 70 de los ingresos obtenidos se entregará al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, mientras que el 30 por ciento restante será destinado a la sede de Almom, para poder seguir brindando los servicios de fisioterapia y atención psicológica a las mujeres afectadas.

Marcha solidaria en Soria

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha participado en el ‘XI Camino por Soria contra el Cáncer’, una marcha solidaria de cuatro kilómetros que discurre por la capital organizada por la Junta Provincial de Soria de la Asociación Española contra el Cáncer. Allí ha subrayado la importancia de la prevención y la investigación como mejor herramienta en la lucha contra esta enfermedad.

Durante la marcha la representante gubernativa ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre Zubiri; el presidente de la Junta Provincial de Soria de la AECC, Jesús Manuel Aguarón, entre otras autoridades.

Virginia Barcones ha destacado que unas 6.000 personas que colaboran con esta marcha al retirar su camiseta, y un número mayor los que han participado, y ha recordado que todo lo recaudado va destinado a tres causas fundamentales para la Asociación Española Contra el Cáncer: “La asistencia a pacientes y familiares, la divulgación de lo que es el cáncer, u, sobre todo, investigación”, ha expresado.

La delegada ha agradecido el papel de la Junta Provincial de Soria de la Asociación Española Contra el Cáncer con su presidente, Jesús Manuel Aguarón al frente. “Ustedes, con su trabajo, con su apoyo, con su saber hacer, luchan por reconducir la situación por insuflar valentía a los enfermos y a sus familias. En 2022 se diagnosticaron 674 nuevos casos el año pasado en Soria según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer.

“Hay vida mientras se combate el cáncer y hay vida después del cáncer. La ciencia y la medicina han avanzado mucho, quizá más que la educación y la prevención”, ha añadido Barcones quien ha explicado que las tasas de supervivencia de la enfermedad son cada vez mayores gracias a tratamientos más personalizados y eficaces.

Virginia Barcones ha señalado la educación en salud es esencial. Decenas de miles de cánceres pueden evitarse cada año gracias a gestos simples de prevención como no fumar, no abusar del alcohol, no exponer a los niños al sol sin protección, mantener una alimentación equilibrada.

Cuando se detecta, cuando una persona debe hacer frente a la enfermedad necesita de todo el apoyo que pueda brindársele, no sólo médico, también social. “De ahí la importancia de los equipos de psicólogos con los que cuenta la AECC de Soria, en especial para atender es golpe emocional que supone recibir por primera vez el diagnóstico de la enfermedad”, ha expresado la delegada.

También es clave la investigación científica y la detección precoz de la enfermedad; los diferentes niveles de asistencia sanitaria y social; y la vivencia de los pacientes y el papel de la familia. “En este sentido, debemos agradecer el esfuerzo, el empeño y el servicio que la Junta Provincial de Soria de la Asociación Española contra el Cáncer ofrece a sus 2.200 socios”, ha aseverado la delegada del Gobierno. La atención social que presta en forma de ayuda a los familiares que llegan de fuera y buscan un piso en el que quedarse un tiempo, el préstamo de material o los talleres ocupacionales.

La lucha contra el cáncer es una prioridad para el Gobierno y el compromiso en esa lucha es total, sin fisuras. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha destinado más de 480 millones de euros a proyectos de investigación contra esta enfermedad entre 2018 y 2022. La mayor cantidad del dinero que se invierte en investigación sanitaria va dirigida a la lucha contra el cáncer.

El Ministerio de Sanidad, gracias al Plan de Inversiones en Alta Tecnología (INVEAT), ha aportado a la Junta de Castilla y León 38 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que han facilitado la adquisición de hasta 40 equipos, muchos de ellos imprescindibles para el diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos. Por ejemplo, los aceleradores lineales de Ávila, León, Valladolid o los dos de Salamanca.

Igualmente, el Ministerio de Sanidad, tal y como se pondrá de manifiesto en este foro durante los próximos dos días, es consciente de la importancia de abordar la enfermedad desde una perspectiva amplia que combine la prevención, el diagnóstico, las terapias, la investigación y la respuesta asistencial.

Un enfoque que permita alcanzar en 2030 una tasa de supervivencia del 70%, como plantea la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En este sentido, y en materia de prevención ahí están los programas de cribado de cáncer de colon o mama ya instaurados en todas las comunidades autónomas o el impulso al programa de cribado de cáncer de cérvix en todo el territorio nacional.

Para finalizar, la delegada del Gobierno ha expresado que “Soria en una ciudad solidaria” como lo demuestran los voluntarios que colabora con la marcha así como el número de personas que participan en ella. “La AECC de Soria y sus voluntarios ofrecen esperanza y ánimo. Con vuestro trabajo os convertís en un pilar fundamental en estos momentos de desazón para enfermos y familiares porque el camino hacia la curación está plagado, bien lo sabéis, de momentos difíciles pero superables”, ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan