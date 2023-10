Pollán exige a Sánchez escuchar a la calle y a su partido para frenar la amnistía: “Pone en peligro las bases de la Transición”

Con el lema '¡Contra la amnistía y el golpe de Sánchez!', la Fundación Denaes, vinculada a Vox, sacó hoy a cientos de personas a la calle en Madrid para clamar en defensa de la unidad de España y contra la amnistía a los encausados por el procés que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendió ayer por primera vez de manera pública en el Comité Federal del PSOE. Uno de los asistentes fuer el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, quien subrayó, en declaraciones a Ical, que “Sánchez no solo debería escuchar a la calle, sino a mucha gente de su propio partido” para frenar esa “maniobra” política y judicial. Sin embargo, no se mostró confiado en que el socialista lo vaya a hacer: “Todos sabemos que prácticamente se escucha solo a sí mismo”.

En este sentido, Pollán señaló que, en su opinión, las protestas “van a seguir” como indican la asistencia de cientos de ciudadanos a las movilizaciones convocadas en Madrid y en Barcelona en las últimas semanas. “Todo el mundo que considere que la unidad nacional, la igualdad, los principios constitucionales y el Estado de Derecho están en peligro, como creo que están, debe estar aquí”. “Y más todavía cuando ayer mismo escuchábamos al presidente del Gobierno reconocer que la amnistía va a ser un hecho. Creo, sinceramente, que esa amnistía pone en peligro muchas de las bases constitucionales y de nuestra Transición”, remarcó el presidente del parlamento castellano y leonesas.

Cuestionado sobre las desigualdades entre comunidades que pueden crear los acuerdos de Sánchez con nacionalistas e independentistas para garantizar su investidura, el dirigente de Vox apuntó que esas posibles desigualdades “no solo afectan a las comunidades, sino a todos los ciudadanos”. “Creo que el no tratar a todas las comunidades por igual, el poner en duda las resoluciones judiciales y hacer creer que en 2017 en Cataluña no pasó nada con tal de mantenerse en el Gobierno nos influye de una manera u otra. Por ejemplo, también la deuda que van a hacer desaparecer en Cataluña…”, enfatizó Pollán que, insistió, en esta idea al asegurar que la posible aprobación de la ley de amnistía por parte del Gobierno “nos afecta a todos, quizá no directamente o no lo sentimos así, pero se están poniendo unas bases que no llevan a mantener en pie los principios constitucionales del 78”.

En la movilización convocada por la Fundación Denaes, a la que se sumaron unas 60 entidades vinculadas a la defensa de la unidad nacional como la Fundación Disenso, Pie en Pared, NEOS, S'ha Acabat, Tabarnia, el sindicato Solidaridad, Policía para el siglo XXI, o la Fundación Villacisneros, también asistió, entre otros, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo.