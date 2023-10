Una famosa vallisoletana, protagonista de un "terrible" altercado con un taxista: se baja de un coche en marcha y para a la Policía

Ania Iglesias vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La vallisoletana ha sido protagonista de un desagradable suceso que vivió hace unos días cuando se dirigía a coger un AVE en la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.

La exconcursante de Gran Hermano decidió coger un taxi para que la llevase a la estación sin llegar a imaginar lo que le iba a suceder durante el trayecto. Una fatídica experiencia que ella misma ha definido como "terrible" y que ha querido compartir con sus más de 10.000 seguidores de Instagram.

Tal y como ha relatado la propia Ania, se vio en la obligación de bajarse del coche en marcha en las proximidades de Plaza Castilla en busca de ayuda, según han explicado en el programa Fiesta de Telecinco, porque el conductor se desvió de la ruta sin darle ninguna explicación, sin responder a sus preguntas y pese a que Ania, supuestamente, le dijo en varias ocasiones que no iba por el camino correcto. Ella sintió miedo y decidió bajarse del coche, pues se encontraba sola y encima era de noche.

Fue entonces cuando la vallisoletana le pidió al conductor, que también ha asegurado que le agredió, que le diese sus pertenencias, a lo que este se negó. Al parecer, le dijo que hasta que no le pagase no le daría su maleta.

"Pedí ayuda en la calle y no paró nadie, hasta que pasó un coche de Policía y lo paré", ha revelado.

Entonces, a Ania no le quedó más remedio que pagar al taxista para que le diese sus cosas, ya que, de lo contrario, iba a perder el AVE. "A pesar de agredirme, tuve que pagar porque no me daba mis cosas. Fue terrible. No pude ir a denunciar, pero obviamente ahora sí lo voy a hacer", ha apostillado. "Nos estamos deshumanizando", ha denunciado en el post.

