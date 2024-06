Los 145 anómalos votos a Puigdemont en un municipio vallisoletano: un 800% más en cinco años

Las elecciones europeas siempre son una especie de caja de Pandora donde puede salir cualquier cosa. En este 2024 se ha vivido con el emerger del partido de Alvise (Se Acabó la Fiesta) o en 1989 de Ruiz Mateos. Ambos consiguieron 40.000 votos en Castilla y León. Ahora bien, lo que pocas veces se ve es que un partido independentista como Junts logre tener una representación tan curiosa como la que ha logrado en Laguna de Duero.

Al ser unas elecciones con circunscripción única, los electores pueden optar por todas las candidaturas, ahora bien, sorprende y mucho, este resultado. El municipio vallisoletano de 22.00 habitantes, todavía no da crédito a que en los comicios del pasado domingo 9 de junio 145 personas votaran a la formación del prófugo Carles Puigdemont. Es decir, un sorprendente 1,39% de los que votaron. Más aún si se tiene en cuenta que, como era previsible, que en los comicios de hace cinco años solo fueron 15 votos los que obtuvo. Esto supone que en un lustro se ha incrementado sus seguidores en más de un 800%. Algo que rompe la lógica y más en unas elecciones europeas donde la abstención ha sido alta.

Por poner en contexto, en Medina del Campo, otro municipio que se puede comparar al de Laguna de Duero, al tener 20.000 habitantes, los votantes de Junts, o mejor dicho el votante de Junts, ha sido uno. Lo mismo ha ocurrido en Tordesillas o en Arroyo de la Encomienda. Un solo apoyo. Incluso en la propia ciudad, en Valladolid con 300.000 censados, han sido 20 los sufragios recibidos. De ahí que esos 145 votos que la página web del Ministerio de Interior reflejan sea toda una anomalía.

El PP ha sido el partido más votado en Laguna con 9.931 votos, el PSOE ha sido la segunda fuerza con 3.365, Vox la tercera con 1.145. Y en el cuarto puesto ya entra Alvise con 526 votos, Sumar con 461 y Podemos con 309. Y como séptimo partido más votado llega el partido de ideología liberal-conservadora e independentista catalana con esos 145 seguidores. Superando incluso a Ciudadanos que ha tenido 116.

También en Castilla y León y en España

Ahora bien, un repaso a otras urnas de Castilla y León también dejan muchas dudas. En Salamanca capital se han contabilizado 193 votos, un 0,31% de los sufragios del domingo. Y en Ponferrada, se contabilizaron 89, 0,39%.

Lo de Castilla y León llama la atención, pero aún es más escandaloso en otros puntos de España. Por ejemplo en el barrio de Embajadores en Madrid, se ha logrado el 35 % de los votos emitidos por los vecinos; en la calle Juslibol, Zaragoza, el 41 %; y en la urbanización Frentesol, Marbella, con el 29,3. La gran pregunta es ¿hay tantos votantes del partido separatista en España?

Errores humanos

Pues no. Como han aclarado varios medios que han publicado los mapas con los resultados de las europeas por zonas, estos gráficos han sido elaborados con datos provisionales que se han comunicado durante el recuento. Los definitivos no se han conocido hasta este viernes 14 de junio, cinco días después de la celebración de las últimas votaciones. Ahora bien, las quejas son conocidas y no se entienden estos “errores humanos”, porque es así como lo reconocen la Junta Electoral y el Ministerio del Interior “producidos en el proceso de transmisión de datos”. De ser así, afirman, estos errores son subsanados durante el escrutinio general, aunque advierten de que los cambios “serían irrelevantes en el reparto de escaños”.

Sin embargo, en las redes sociales se mantienen las dudas y más con él apagon informativo que hubo entre el cierre de las mesas y las 23.00 horas cuando se conocieron los resultados: "¿Todos a favor de Junts, socios del Gobierno de Pedro Sánchez?” es la gran incógnita.