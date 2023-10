El secreto del éxito del lotero que más premios del Millón de Euromillones ha dado en España

Noticias relacionadas El Millón de Euromillones deja un gran premio en este municipio de Valladolid

“Los premios grandes nos los comunica rápidamente la delegada de Loterías en Valladolid que se llama Pilar. Anoche, a eso de las 9.30 horas, me mandó un mensaje diciendo que había tocado aquí otra vez. No me lo creía. Pensé que era de cachondeo. Me mandó una publicación desde Madrid que lo corroboraba, y ahí, empecé a pensar que era cierto”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Luis Vázquez de Prada.

Él, a sus 47 años, es el dueño de la administración de Loterías número 2 de Arroyo de la Encomienda, ‘La Rana de Oro’. Sí, esa que se ubica en el conocido centro comercial Río Shopping. Lleva abierta un total de ocho años, desde el 2015, y no se cansa de repartir premios, de los grandes encima, tanto en los sorteos diarios como en la Lotería de Navidad.

La pasada semana, concretamente el martes 26 de septiembre, Luis daba el premio del Millón del Euromillones. También, a lo largo de la semana, repartía otro gran premio gracias a la Lotería Nacional. Sin embargo, lo que más llama la atención es que el conocido lotero ha repartido, este martes 3 de octubre, de nuevo, El Millón del Euromillones. Dos veces en apenas siete días, ni más ni menos.

“Yo estoy flipando. En esta ocasión ha sido igual que la semana pasada. Una apuesta de 2,50 euros y, otra vez, sellada el lunes por la tarde. No conocemos a los agraciados, pero seguro que ya han ido al banco a reclamar un gran premio que es suyo, por supuesto, y que, seguro que les sirve para tapar agujeros”, asegura nuestro entrevistado.

Luis suma cinco grandes premios de El Millón del Euromillones. En noviembre del año 2018, en el mismo mes, pero del año 2019, en abril de 2023, en septiembre de este año, y el último de todos ellos ayer, 3 de octubre también dentro de este 2023 que ya es para enmarcar para él.

“El secreto del éxito pasa por tener suerte. También hay que decir que contamos con que en Río Shopping siempre hay mucho movimiento y la gente se anima a sellar aquí su boleto. Eso ayuda. Somos la administración de loterías que más premios del Millón ha dado en España. Un total de cinco”, nos explica.

Como no podía ser de otra manera, tanto el dueño de la administración como todos sus trabajadores están “muy contentos” por el hecho de repartir tanto dinero. Miles y miles de euros. “Estamos alucinados”, añade nuestro protagonista.

Ahora se centran también en la Lotería de Navidad, esa con la que, también, tantos premios han repartido, sin ir más lejos, el año pasado. “A ver si la liamos otra vez”, finaliza Luis, con optimismo, a este periódico.

