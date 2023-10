Nuevos problemas con el transporte escolar de Valladolid: el IES Ferrari suspende las clases del British Council

Noticias relacionadas Un autobús escolar deja tirados a cinco alumnos de Zaratán por falta de plazas

El Instituto de Educación Secundaria IES Emilio Ferrari de Valladolid ha vuelto a verse afectado por los servicios de transporte escolar.

En esta ocasión, los damnificados han sido los alumnos que cursan el programa Bilingüe British Council, unas clases extra que comenzaron en el día de ayer y que se imparten tras el periodo lectivo, es decir, de 14:00 a 15:00 horas.

Tanto es así, que, según han confirmado desde la Consejería de Educación a este periódico, ayer estos alumnos no pudieron hacer uso del transporte escolar porque en el colegio no se presentó ningún autobús por motivos que, hasta el momento, se desconocen.

A consecuencia del incidente, el instituto decidió suspender estas clases para el día de hoy, pero, al parecer, la Dirección Provincial de Educación sí que le aseguró que hoy dichos alumnos tendrían disponible un autobús.

Así ha sido. Poco antes de las 15:00 horas un autobús de transporte escolar se ha presentado en el centro, pero este finalmente no ha recogido a ningún alumno. ¿El motivo? Que no había. Las clases extra no se habían reanudado por razones que la Consejería tampoco sabe y, por tanto, todos ellos han abandonado el instituto al finalizar el periodo lectivo.

Desde la institución regional, entienden que mañana dichos estudiantes ya podrán retomar sus clases extra de 14:00 a 15:00 horas, pero es algo que no conocen con exactitud, pues quizá el centro prefiera esperar hasta cerciorarse de que no se volverán a producir más situaciones de este tipo.

Los problemas en el transporte escolar del IES Ferrari empezaron hace una semana, cuando un autobús que presta servicio a este instituto dejó tirados a cinco alumnos de Zaratán por falta de plazas.

En su momento, la consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró que se trataba de "un problema puntual de la empresa". Pero a la vista está que no.

