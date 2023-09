Dos juezas afganas viven en Valladolid huyendo de los talibanes: "Son poco más que objetos de los hombres"

El conflicto de Afganistán y el regreso de los talibanes al poder, en agosto de 2020, supuso un duro retroceso en los derechos de la población de aquel país y especialmente de las mujeres. Los infaustos burkas volvieron a ser el pan de cada día y la privación de toda libertad y los castigos físicos comenzaron a recordar al anterior régimen talibán, que gobernó el país entre 1996 y 2001. El Comité Internacional de Mujeres Juezas ha llevado a cabo una ingente tarea para tratar de liberar a las magistradas afganas que se han visto desprovistas de sus derechos, al igual que el resto de mujeres, y especialmente perseguidas por su labor en la sociedad.

Este Comité ha logrado sacar del país a 204 de las 254 mujeres que componían la carrera judicial afgana antes del regreso al poder de los talibanes, y de ellas dos residen en la ciudad de Valladolid. La magistada Gloria Poyatos, que pertenece al Comité, ha alertado este jueves en la ciudad del Pisuerga de que las mujeres ahora mismo "son poco más que objetos y bienes muebles pertenecientes a los hombres" en aquel país.

"No pueden salir sin estar vestidas con un burka a través del que solo se les ven los ojos, no pueden trabajar ni tener cuentas bancarias y no pueden desplazarse más allá de unos límites estrictos, y si lo hacen son castigadas con castigos como la latigación pública", ha afirmado, antes de su participación en el Congreso Anual de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), celebrado en Valladolid. Además, ha alertado de que recientemente se ha dictado un decreto por el que han decidido que las mujeres que se divorciaron en los últimos años y que se volvieron a casar están en concubinato "y esto es castigado con torturas y tremendos castigos".

Un proyecto que se inició en 2020

Gloria Poyatos, que es cofundadora de la AMJE y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha recordado que el proyecto de liberación de estas mujeres se inició en agosto de 2020, cuando los talibanes entraron en Kabul. "Conformamos un grupo de ocho juezas desde Nueva Zelanda hasta Washington y, telemáticamente, trazamos un plan estratégico para sacar a las juezas legalmente", ha señalando, comentando que se movían para obtener visados y llevarlas a países democráticos. Las 50 juezas afganas que aún no han logrado sacar del país viven, según ha dicho, en pisos francos.

El Comité gestiona la llegada de las juezas afganas y una vez llegan al país la asociación nacional se ocupa de ayudarlas y asesorarlas "y de darles ayuda moral y espiritual". Un rescate más que necesario vista la reacción de los talibanes cuando se produce. "Tenemos vídeos de los talibanes entrando en sus casas cuando ya las hemos rescatado con saña disparando con metralletas, en el caso de una compañera dispararon en la cabeza al perro", ha afirmado.

Un Congreso para compartir las "dificultades" de las mujeres

El Congreso Anual de la Asociación de Mujeres Juezas de España se celebra en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Valladolid estos 21 y 22 de septiembre y en su primera jornada se ha dedicado a profundizar en temas como la violencia sexual en conflictos armados. Un Congreso que sirve para "compartir los retos" a los que se enfrentan las mujeres juezas y las dificultades que encuentran las mujeres "en el día a día de este país en todos los órdenes". El objetivo: volver a los juzgados y tribunales "cargadas de energía y de ese calor que es tan propio del feminismo y de las mujeres", según comenta una interviniente.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha agradecido a la AMJE que haya elegido Valladolid para la celebración de su Congreso Anual y las ha felicitado por el trabajo que hacen "día a día" por la igualdad. Además, ha recordado que este 21 de septiembre es el Día Internacional por la Paz y que, según las normas internacionales, debería haber un alto al fuego de 24 horas en los conflictos internacionales, en los que las mujeres y los niños "sufren de forma especial". Barcones ha finalizado ensalzando la labor de la AMJE en el rescate de estas mujeres juezas y de sus familias. "Hoy pueden tener una vida lejos de un régimen que priva de los derechos más básicos a las mujeres", ha zanjado.

El homicida de Sotillo declarará cuando terminen las actuaciones judiciales

No hay novedades sobre el presunto homicida del anciano de 89 años este miércoles en el municipio burgalés Sotillo de la Adrada. La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, se ha remitido al "secreto de las actuaciones" declarado por el juez y ha recalcado que "lo importante" es que el presunto autor del homicidio ha sido detenido. "La autoridad judicial ha determinado el secreto de las actuaciones y no corresponde dar ninguna información más", ha señalado.

Barcones ha concretado que existe un plazo estipulado para poner al detenido, que ejercía como cuidador del anciano fallecido, a disposición judicial y que "en el momento en que la autoridad judicial y la Guardia Civil acaben con las actuaciones necesarias se le tomará declaración".

Barcones lamenta que "una actitud vergonzosamente machista" empañase el Mundial

Barcones destacó hoy el papel de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que celebra en Valladolid su IV Congreso, en favor de la igualdad así como la defensa de los más vulnerables de la sociedad, en especial de mujeres y niñas, donde “aún queda camino por recorrer”, fuera y en España que, pese a ser una de las “democracias más avanzadas del mundo”, aún tiene que avanzar para alcanzar la igualdad entre hombre y mujeres, porque “es algo que afecta a más de la mitad de la población” del país.

En este sentido, puso como ejemplo lo ocurrido durante el último mes con la Selección Femenina de Fútbol, donde “una actitud vergonzosamente machista” ha empañado y dejado en segundo plano el éxito más importante de la historia del fútbol femenino español. “Una acción que generó la reacción de una parte importante de la sociedad a raíz de la valentía de una futbolista que se convirtió en víctima, ante los ojos de todo el mundo, de un presunto delito de agresión sexual y de otro de coacciones, muchas otras mujeres han revelado que ellas también han sufrido acoso sexual laboral”.

