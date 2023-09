El asesor jurídico fiscal leonés que representará a Valladolid en el Míster RNB 2023: “Lo más importante es ser bello por dentro”

José Antonio Prieto Castañeda es un joven de 31 años tranquilo, con la cabeza amueblada y con los pies en el suelo. Lo demuestra desde el primer momento en esta entrevista que ofrece a EL ESPAÑOL de Castilla y León en la que derrocha una sabiduría y un saber estar enorme. Sin nervios aún ante la que se le viene encima.

El leonés, de Alija del Infantado, será este año el Míster Reinado Nacional de Belleza Valladolid. Representará a la provincia vallisoletana en el certamen de Mister Reinado Nacional de Belleza el próximo mes de octubre, en busca de firmar un buen papel durante el certamen.

Los cuatro ganadores que se elijan en el RNB España participarán en los cuatro grandes certámenes a nivel internacional representando a nuestro país. Tanto en el Mister Global, pasando por el Mister International, el Mister Supranational y llegando al Mister Caballero Universal.

Este doble graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas que trabaja en la actualidad como asesor jurídico fiscal nos explica cómo va a afrontar una cita que está marcada ya en rojo en su calendario, como no podía ser de otra forma.

P.- ¿Quién es José Antonio Prieto? ¿Cómo se define?

R.- Soy un chico que tiene 31 años. Nací en un pueblo muy bonito de León llamado Alija del Infantado. Tuve una infancia y adolescencia muy feliz rodeado de mi familia y amigos. He ido formando y construyendo mis valores y personalidad a lo largo del tiempo y, sobre todo, a través de las experiencias de la vida, para convertirme en lo que hoy en día soy. Me definiría como una persona abierta a conocer, siempre dispuesta a cambiar y evolucionar, afrontando riesgos, intentando siempre mantener el entusiasmo y una actitud positiva.

P.- ¿A qué se dedica? ¿Qué ha estudiado?

R.- Estudie un doble grado universitario en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad de Burgos y después me prepare las oposiciones de Inspección de Hacienda en Valladolid. Después de eso comencé a trabajar por la empresa privada y actualmente trabajo en un despacho jurídico y me dedico sobre todo al tema de fiscalidad de empresas.

P.- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

R.- Cuando tenía de eso (risas) me gustaba mucho salir a volar drones, todo el tema de fotografía aérea es un mundo que disfruto mucho. También practicar deporte, individual y colectivo, sobre todo futbol. Aprovecho también, siempre que puedo, para viajar y conocer aspectos de la cultura de otros países y regiones. Es algo que siempre me inculcaron en casa ya que mi padre es profesor de Geografía e Historia y los viajes con él eran culturales a más no poder.

P.- También es un apasionado de la cocina

R.- Sí. Otra de las cosas que he descubierto que me gusta muchísimo es la cocina. Cuando tengo tiempo, los fines de semana, me encanta ponerme a cocinar lentamente y abstraerme de todo. Me hace estar enfocado en el momento y evitar la costumbre que siempre tenemos en la mente de adelantarnos al futuro o darle vueltas a lo que ya ha pasado, es una especie de mindfulness para mí.

José Antonio en la piscina

P.- ¿Cuándo le informan de que va a ser el Míster RNB Valladolid?

R.- Mi incorporación a este certamen es muy reciente. El 25 de agosto he sido anunciado. Por ponerlo todo un poco en contexto, he de decir que soy principiante en este mundo, pero también que sí he tenido una experiencia previa, representando a la provincia de León, a principios de agosto de este mismo año, en otro certamen que se celebró en Tenerife. No obstante, podría decirse que esta, realmente, sí es la primera experiencia en la que sé a lo que voy. Yo no conocía nada de este mundo hasta este mismo año y la primera experiencia fue de casualidad y desde el desconocimiento me pensaba que los días de concentración iban a ser como unas vacaciones. ¡Nada más lejos de la realidad! También descubrí que tenía determinados prejuicios en este tema que nada tienen que ver con lo que realmente, después, se evalúa en un candidato a míster. Y me gustaron tanto algunos aspectos, que cuando RNB me dio la oportunidad de representar a la provincia de Valladolid no lo dudé.

Lo que me motivo a presentarme mi primera vez fue que iba con un amigo de toda la vida que también se presentaba y, desde el total desconocimiento como digo, lo veía una oportunidad para irnos de vacaciones a Canarias y pasar unas semanas de diversión. Cuando ya me fui metiendo en el mundo y conociendo sobre el tema, me di cuenta de que es un mundo que realmente me gusta y que disfrutaba realizando las pruebas. Descubrí que es una experiencia que puede ser muy enriquecedora en muchos aspectos de mi vida.

P.- ¿Ha tenido que pasar alguna fase previa y demás?

R.- En la provincia de Valladolid no existe delegación como tal, por lo que la elección del candidato que representa a la provincia depende a nivel central de los presidentes y cúpula central de RNB. En mi caso el proceso consistió en entrevistas directamente con ellos en las que se interesan mucho por aspectos personales como dónde has vivido, cuál es tu formación, tu personalidad, y muchos aspectos personales más.

P.- ¿Qué es lo primero que piensa cuando le dicen que usted va a ser el Míster RNB de Valladolid?

R.- Cuando RNB me propuso representar a Valladolid, después de la entrevista, me alegré muchísimo y me pareció una oportunidad inmejorable para seguir aprendiendo y para vivir una aventura que promete mucho. El otro motivo fundamental de mi participación era dar visibilidad a una causa social, ya que este certamen supone un altavoz muy importante para reivindicar ciertos temas que necesitan el compromiso de la sociedad. En mi caso, el tema social al que quiero dar visibilidad es el cuidado de las personas que son cuidadoras. El cuidado de una persona dependiente requiere dedicación y supone un gran esfuerzo físico y emocional que pienso no se encuentra tan valorado como debiera en nuestros días. Considero fundamental visibilizar la importancia de cuidar a las personas cuidadoras. Conocer cómo es su día a día y poner en valor su esfuerzo y dedicación.

P.- ¿Qué es el Míster RNB?

R.- Esta es una de las cuestiones en las que yo tenía un juicio preconcebido que para nada se ajustaba a la realidad y que creo que aún hoy en día mucha gente tiene. Un mister o una miss, al fin y al cabo, son unos embajadores o representantes de la localización a la que van. En un certamen como el de RNB se están eligiendo a los representantes que irán a los distintos certámenes internacionales más importantes en representación de España, por lo que como en cualquier otro representante de cualquier otro ámbito, se busca a la persona que consideran mejor pueda proyectarse al mundo y transmitir una imagen adecuada con un mensaje coherente, claro y positivo.

P.- ¿Y qué prejuicios tenía?

R.- Pienso que, en un certamen como RNB, obviamente se valora y es requisito la belleza, el ser alguien aparente, bello o bella por fuera, pero lo más importante es ser bello por dentro, conocer y saber que tiene el candidato en su mente, si es seguro, si tiene confianza, si es amable, noble, solidario, compañero... es decir los valores que nos definen como personas. También son de gran importancia otras cuestiones como la formación académica o profesional que tenga el candidato, su nivel de oratoria e idiomas y tener un cuidado personal tanto físico como mental. La idea que quiero trasmitir es que, actualmente, los requisitos necesarios para ser un buen míster o una buena miss se alejan del concepto de belleza como algo vacío y superficial.

José Antonio con traje

P.- ¿Dónde se va a celebrar?

R.- Aún no conocemos exactamente la localización de la semana de concentración y la gala. Solo os puedo adelantar que todo parece indicar que será por la zona de Levante. Depende de muchas partes, organización, ayuntamientos, patrocinadores, hoteles, jurado… y parece que se están cerrando todos los flecos y será oficial en estas primeras semanas de septiembre.

P.- ¿Cuántos candidatos participan y cómo se desarrolla el certamen?

R.- Somos 52 candidatos representando a las 50 provincias de España junto con las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El certamen, como tal, comienza el día del anuncio oficial del candidato en redes sociales, página web y prensa, que en mi caso fue el viernes 25 de agosto. En ese momento comienza la primera prueba que consiste en el voto del público y se mide por la cantidad de “me gustas” o validación que recibe el candidato en un plazo de 15 días en la red social Instagram. Durante el tiempo posterior tenemos diversas pruebas orientadas a la búsqueda del mejor candidato, como son la prueba de debate, la presentación de nuestra prueba de talento, vídeo de presentación e inclusión social, etc. Posteriormente, previsiblemente a finales de octubre, habrá una concentración en un punto de España previa a la gala final, en la que estaremos todos los candidatos efectuando diferentes pruebas junto con la organización y el jurado. El último día será la gala final en la que se harán también diferentes actividades y desfile de pasarela por parte de los candidatos, con diferentes cortes en los que se irán descartando a aspirantes para finalmente elegir a los 4 ganadores que participarán en los 4 grandes certámenes a nivel internacional representando a España (Mister Global, Mister International, Mister Supranational y Mister Caballero Universal).

P.- ¿Va a ganar?

R.- Sinceramente, es una situación que no me he planteado en ningún momento. Voy con la mentalidad de disfrutar al máximo la experiencia, de hacerlo muy bien para dejar a Valladolid en lo más alto y sobre todo quedarme satisfecho con el trabajo realizado, siendo yo mismo. Creo que es una experiencia, como he dicho antes, muy enriquecedora, que me va a aportar mucho y solo pienso en exprimirla al máximo. También tengo muchas ganas de conocer a todos los compañeros y compartir con ellos estos momentos. Realmente creo que estas son las cosas que después te llevas para el resto de tu vida y de las que más se aprende.

P.- ¿Orgulloso de representar a Valladolid en el evento?

R.- Considero que para representar a una provincia tienes que sentirte orgulloso de ello e identificado con ese lugar. En mi caso, como dije antes, aunque soy de Alija del Infantado, viví varios años en Valladolid y fue una ciudad que siempre me acogió como un vallisoletano más y de la que tengo un gran recuerdo. Ahora, trabajando lejos, disfruto de ella cuando tengo oportunidad y me escapo para visitar a familiares, ver a los amigos y recorrer mis zonas favoritas que son el paseo desde la Plaza Mayor por la Calle De Santiago y Campo Grande. Además de todos estos motivos personales, representar a Valladolid en este certamen RNB es complicado, puesto que el listón está muy alto. En 2021, Juan Pablo Colias llevó a la provincia a lo más alto y representó a España en el Internacional quedando entre los 5 primeros del mundo, por lo que supone también un desafío y una gran responsabilidad.

P.- ¿Ha hecho más pinitos en el mundo de la moda?

R.- Soy bastante principiante, como dije antes, en este mundo y también en el de la moda. No había realizado nada a nivel profesional fuera de alguna pequeña campaña comercial, pero es un mundo que considero cada vez más interesante a medida que voy conociendo sobre el tema.

P.- ¿Le gustaría dedicarse a ello?

R.- Es otra de las cuestiones que no me he planteado seriamente. El mundo del derecho, al que me dedico, me apasiona. Lo disfruto mucho y es como me veo en un futuro, pero ¿Por qué cerrarse puertas? La verdad es que estoy aquí con mucha ilusión y ganas. Todo lo que venga en este ámbito será bienvenido.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.

R.- Objetivo y lo que más orgullo me proporcionaría, sobre todo, es aportar un granito de arena para dar visibilidad a la causa social antes mencionada. Además de eso, que Valladolid haga un buen papel en el certamen y que al acabar podamos estar orgullosos de que lo hemos dado todo de la mejor forma posible.

