De Barcelona a Valladolid: Aina, la joven a la que Lola Índigo salvó la vida

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid afrontan, este jueves 7 de septiembre, su séptimo día con decenas de actividades para que tanto los más pequeños como los más mayores se lo pasen en grande en otro día que se antoja histórico en la ciudad del Pisuerga.

El plato fuerte del día será, sin lugar a dudas, el concierto que Lola Índigo va a ofrecer a partir de las 23.00 horas en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga. Eran decenas ya de jóvenes los que se agolpaban a primera hora de este jueves en el centro neurálgico de Valladolid para poder disfrutar, en primera línea de su artista favorita.

Entre ellas se encontraba Aina, de 22 años, que llegó a Valladolid en la tarde de este miércoles, 6 de septiembre, procedente de un pueblo de Barcelona llamado Pineda de Mar. A las 19.30 estaba por tierras pucelanas y ya, a las 20.00, cogió el mejor sitio para disfrutar de su artista favorita.

“Estuve presenciando también el espectáculo de los djs de Tomorrowland. No estoy cansada porque duermo mucho. Me encuentro esperando al comienzo del concierto junto a una amiga de una amiga que viene también desde Madrid”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Aina.

Miriam Doblas Muñoz, más conocida popularmente como Lola Índigo, nació el 1 de abril del año 1992 en Madrid. Es una cantante y bailarina que saltó a la fama en Operación Triunfo. Fue la primera expulsada, pero, en cambio, está contando con una carrera musical llena de éxitos.

Con su primer sencillo, el ya famoso ‘Ya no quiero ná’, lo petó, literalmente, y llegó a alcanzar la certificación de doble disco de platino en diciembre del año 2018. Después vendrían otros éxitos como ‘La Niña de la Escuela’ y ahora está pegando fuerte también ‘El Tonto’, una canción que canta con Quevedo, otro artista que estará en Valladolid el próximo 22 de septiembre.

“Lola Índigo me ha salvado la vida. Tuve anorexia nerviosa y subí un vídeo. Ella me comentó en el mismo y gracias a eso estoy viva. Me dio mucha fuerza para seguir adelante”, asegura nuestra entrevistada que apunta que está nerviosa de cara al concierto de esta noche por saber “qué sorpresas traerá” su cantante favorita.

Personas esperando al concierto de Lola Índigo en Valladolid

Una sorpresa

Este miércoles ha corrido como la pólvora la noticia de que Lola Índigo pudiera estar acompañada en el concierto por la artista argentina Tini Stoessel, otra de las cantantes del momento en el panorama internacional.

“Tenemos una sorpresita, veremos que pasa”, aseguraba la argentina en declaraciones a Tony Aguilar y en una entrevista con Los 40 Principales. Se refería al concierto de Lola Índigo en Valladolid.

Una “sorpresita” de la que no ha trascendido nada más, pero los fans vallisoletanos sueñan con ver, esta noche, a ambas subidas en el escenario de la Plaza Mayor.

KEEE COMO QUE SE VIENE ALGO ENTRE TINI Y LOLA INDIGO CUENTEN YAAA @TiniStoessel @lolaindigomusic pic.twitter.com/R77nxvfkcP — tini.laqueen (@tinilaqueen_) September 6, 2023

