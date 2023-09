El precioso color verde del cometa Nishimura recorrerá el cielo de Castilla y León: estos son los mejores días y lugares para verlo

El cielo no deja de sorprendernos y regalarnos momentos mágicos. Agosto nos despedía con la Luna Azul, un fenómeno que no suele ser habitual. Pero en recibimiento de septiembre no se queda atrás.

El cometa Nishimura podría ser visible durante estos primeros días del mes. El nombre proviene de su descubridor: Hideo Nishimura, un aficionado japonés, que dio con él hace muy poco tiempo, el 12 de agosto.

Dejará una luz verde especial y todo el mundo disfrutará de esta maravilla visual. Según los datos que se han ido recopilando, se acercará a nuestro planeta desde este jueves, 7 de septiembre. Según han apuntado los expertos, tendrá su punto más cercano al Sol el día 17. Esto provocará que se vea más brillante aunque será el peor momento para disfrutar de él.

Debido a esta cercanía con el Sol, sólo será posible verlo en el atardecer o en el amanecer. Según las predicciones que se han realizado, uno de los mejores días para verlo será el próximo viernes, 8 de septiembre. El cometa alcanzará una magnitud de 4,9 y será lo suficientemente brillante como para observarlo a simple vista. Cabe tener en cuenta que será visible unas horas antes del amanecer en la constelación de León e irá siendo mucho más brillante durante los próximos días por su cercanía al Sol.

No será solo este día, sino también el 17 como anticipábamos anteriormente. Ese domingo estará muy cerca de nuestra estrella y podrá tener un brillo de magnitud 2,9, lo que lo hará visible a simple vista.

Aunque, sin ninguna duda, el momento de máximo esplendor será el 13 de septiembre. El cometa se encontrará a unos 43 millones de kilómetros de la Tierra. Esto ofrecerá un espectáculo visual inigualable.

Para quienes no puedan disfrutar de C/2023 P1 (Nishimura) durante estos días, tendrán un nuevo intento a mediados de octubre. Si coges un telescopio lo podrás ver a medida que se va alejando del Sol.

Como ocurre casi siempre, observar este tipo de fenómenos astrológicos depende de muchos factores que se deben tener en cuenta. El primero de ellos es la climatología. Debe ser un día donde el cielo esté despejado y te permita ver con claridad. Y, sin duda, una de las claves es observarlo en zonas donde no haya contaminación lumínica. O, al menos, muy poca.

Para ello, lo mejor es huir de las ciudades a zonas rurales donde sepas que no hay un gran exceso de luz. Aunque lo perfecto sería poder acudir a puntos que están habilitados para este tipo de espectáculos visuales.

Uno de ellos es el Centro Astronómico de Tiedra (Valladolid) o el Castillo de Borobia (Soria). En ambos te podrás deleitar con las maravillas que el cielo tiene para ofrecernos. En el caso de Palencia, uno de los lugares favoritos para los amantes de la astronomía es Becerril de Campos donde hay una antigua iglesia que se dedica a ello.

Y, por supuesto, los parajes naturales son el mejor de los sitios para verlo. Por encima del resto destaca la Sierra de Gredos que, además, tiene el certificado StarLight. En Soria, destaca el hotel rural 'El Cielo de Muriel', un establecimiento de la provincia que cuenta con el certificado de Alojamiento Starlight. En el caso de Valladolid para aquellos que no puedan moverse demasiado, una de las mejores zonas para observarlo es el Cerro de San Cristóbal, donde no hay tanta contaminación lumínica.

Estos son solo algunos de los puntos más recomendables para verlo. Pero, si no puedes moverte de la ciudad, es recomendable que cojas una manta -porque ya empieza a refrescar- y te alejes de la ciudad todo lo posible o subas a aquellos puntos más altos que tenga. Desde ahí podrás observar plenamente este nuevo -y curioso- cometa que viene a saludar a los habitantes durante unos días dejando el rastro de su precioso color verde.

