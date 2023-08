“Está siendo un verano taurino tranquilo”: Raquel Alonso, delegada de la Junta en Valladolid

No es el “Verano sangriento” que titulara el escritor norteamericano Ernest Hemingway en sus años de visita a España, ni el sufrido el pasado año en nuestra provincia, en el capítulo de festejos populares.

Este verano taurino, toquemos madera, está siendo normal, con un número de festejos similar al del año pasado, pero sin ningún incidente de gravedad. Charlamos con la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, sobre este verano taurino de 2023.

P.- ¿Cuántos festejos se llevan celebrados a fecha de hoy, en relación con el pasado año?

R.- Hasta esta misma semana de agosto se han autorizado, incluyendo los previstos para el próximo fin de semana, un total de 402 festejos, mientras que el pasado año en las mismas fechas se autorizaron 415. Como se puede ver, nos movemos en cifras muy similares a las del pasado año. Nuestra previsión es que se repitan las cifras de 2022 con escasa variación. Hay que recordar que la mayor parte de los festejos taurinos de la provincia de Valladolid se concentran en los meses de agosto y septiembre, con casi el 70% de los mismos.

Víctor Cerrato saliendo a hombros en la última novillada de Pedrajas Natalia Calvo

P.- ¿Al parecer se están desarrollando sin ningún incidente grave?

R.- Por suerte este año está siendo más tranquilo que el 2022 y esperamos que se mantenga con esta dinámica. De este modo, aunque ha habido algún incidente en espectáculos de vaquillas y capeas, es cierto que son menos numerosos y revisten menor gravedad que los del verano pasado. No obstante, no debemos bajar la guardia y siempre hay que recordar que un espectáculo con animales vivos no está exento de riesgo y es importante adoptar las medidas de precaución oportunas que nos permitan disfrutar de estos festejos.

P.- ¿Hay estadísticas de por qué surgen los incidentes graves como los del pasado año?

R.- En este aspecto solo podemos hacer conjeturas, pero es cierto que, debido a la pandemia de COVID que asoló nuestro país, venimos de dos años, 2020 y 2021, sin festejos taurinos. En 2022, todos teníamos muchas ganas de salir, festejar y reencontrarnos, y así pudimos observar una gran afluencia de participantes y público en los festejos taurinos del año pasado.

Por desgracia, en un buen número de incidentes graves la fatalidad siempre está presente, pero también desde la Delegación Territorial siempre hemos apelado a la responsabilidad individual y prudencia recordando, además, que quien participa en un festejo taurino debe ser consciente de los riesgos que asume al colocarse frente a una res de comportamiento impredecible.

P.- ¿Qué exigencias tiene el Reglamento Taurino de Festejos Populares de CyL para la seguridad en los encierros, capeas, etc.?

R.- El actual Reglamento prevé dos tipos de medidas para garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad de los participantes: unas de carácter preventivo, referidas a las condiciones de forma, resistencia, seguridad, aforo, y características técnicas de las instalaciones utilizadas en la celebración de los festejos. Es decir, nos referimos a talanqueras, plazas portátiles, plazas fijas, barreras, recintos cerrados, etc. Para ello se exige, en todo caso, un informe técnico que acredite que tales instalaciones cumplen, en cada caso, dichas condiciones.

'Use' en un concurso de cortes Natalia Calvo

Dicho Reglamento también prevé la intervención de profesionales y otro personal que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, garantizan que el festejo se celebre con todas las garantías: arquitectos y técnicos, veterinarios, colaboradores, director de lidia, director de campo, caballistas, o presidente de los festejos, entre otros. Asimismo, existe una figura esencial en todos los festejos como es el Delegado de la Autoridad, que, además de asistir al Presidente o levantar las actas, es competente para impedir la intervención o expulsar el festejo a cualquier participante o espectador que incumpla las condiciones del Reglamento.

El segundo tipo de medidas que establece el Reglamento persigue minimizar las consecuencias de los incidentes que puedan producirse durante la celebración del festejo. De este modo, la más relevante es la presencia de personal sanitario: médicos, traumatólogos, cirujanos, anestesistas, personal de enfermería, ambulancias asistenciales, quirófanos y UVI móviles, enfermerías debidamente dotadas, etc.

La especialización que debe tener el personal presente en cada festejo está determinada por el tipo de ganado que se utilice, en cuanto a edad y despunte de forma que, con reses de más de cuatro años o de tres sin despuntar, las exigencias son las máximas contempladas en el Reglamento, en lo relativo al número de personas y cualificación.

Imagen de archivo de un encierro en Villafranca de Duero Ayuntamiento de Villafranca de Duero

Finalmente se exige que el organizador del festejo contrate pólizas de seguro de responsabilidad civil, así como de accidentes y asistencia sanitaria.

No obstante, quiero señalar que desde la Agencia de Protección Civil se está trabajando en la elaboración de un nuevo Reglamento que supondrá una actualización de la normativa taurina de esta Comunidad Autónoma.

P.- ¿Qué localidades son las que celebran más festejos populares?

R.- Muchos son los municipios que cuentan con una gran costumbre taurina en nuestra provincia. Esta provincia es tradición, arte y cultura y el mundo taurino es una gran muestra de ello. Así, Olmedo fue la localidad que más espectáculos celebró el año pasado con un total de 28. Muy cerca se quedaron Tordesillas, con 25, y Nava del Rey, con 24. Por otro lado, Mayorga, Medina, Mojados, Pedrajas y Simancas rondan también la veintena.

P.- ¿Cuál es la solicitud mayoritaria para festejos populares dentro del amplio abanico: capeas, encierros campo y calle, concursos de cortes, becerradas, etc?

R.- Los festejos taurinos más solicitados son los encierros urbanos, con un total de 338 el año pasado de los 752 espectáculos taurinos de la pasada temporada. Por su parte, los encierros por el campo y mixtos quedaron en segundo lugar, pero muy alejados con una suma de 74 en 2022. Además, se celebraron 73 vaquillas, capeas o probadillas. Es curioso destacar que se aprecia un notable auge, desde el pasado año, en la celebración de concursos de cortes; así, en 2022 se celebraron 42 y la tendencia de este año es similar.

P.- En referencia al toreo de montera. ¿Han aumentado en nuestra provincia el número de corridas de toros, rejones y novilladas con y sin picadores?

R.- Hasta el presente momento nos movemos en cifras similares a las del año pasado. De este modo, en 2022 se celebraron 35 festejos formales: seis corridas de toros, cuatro festivales mixtos, cuatro festivales sin picadores, trece novilladas con o sin picadores, y ocho corridas de rejones de toros y novillos. En lo que llevamos de año se han celebrado 17 festejos formales, pero teniendo en cuenta el elevado número de festejos taurinos que se celebran en septiembre, es previsible alcanzar cifras parecidas a las de 2022.

P.- Delegada, ¿hay muchas denuncias por no respetar el Reglamento?

R.- El Reglamento tipifica una serie de conductas como infracciones de carácter muy grave, grave y leve y, en este asunto, la Delegación Territorial es la competente para instruir los expedientes sancionadores por la comisión de infracciones graves.

El año pasado recibimos un total de 100 denuncias en materia taurina, procedentes de Guardia Civil, Policía Local y delegados de la Autoridad. En la Delegación se tramitaron 94 expedientes sancionadores, siendo la mayor parte de ellos debidos a la presencia de vehículos de motor en encierros de campo y mixtos.

En lo que respecta al ciclo actual, todavía es pronto para conocer datos de este tipo de infracciones.

P.- Finalmente, ¿qué recomendaciones le haría a los participantes y espectadores de estos espectáculos para esta temporada?

R.- Que disfruten de estos espectáculos que son seña de identidad de nuestra provincia, pero con prudencia y cautela. Las fiestas populares son momentos de alegría y diversión, y un suceso trágico en estos festejos pueden ensombrecer cualquier tipo de celebración. Todos los pasamos mejor cuando se actúa con sentido común y siguiendo las instrucciones de las autoridades.

