"Intentamos bajar y al final nos sacaron los bomberos por la terraza": los vecinos explican cómo ha sido la explosión de Parquesol

El susto ha sido tremendo. Hasta 37 viviendas se han visto afectadas por la explosión de Juan de Valladolid, 23, en el barrio vallisoletano de Parquesol. Una posible fuga de gas en el 3ºI ha provocado la deflagración que ha hecho saltar por los aires la vivienda. Han sido muchos los vecinos afectados que han tenido que abandonar, por el momento, sus domicilios. "Intentamos bajar y al final nos sacaron los bomberos por la terraza", explica Jorge Merino a este periódico, que vive en el sexto piso del edificio con su madre.

El joven señala que él estaba durmiendo en el sofá, cuando de repente su madre le ha despertado diciéndole que "hubo un ruido" y se preguntaba si estaban "tirando o rompiendo cristales". "Ya ha sido cuando nos hemos asomado por la puerta del salón y la digo 'mamá, mamá, que es un incendio'", recuerda el afectado en primera persona.

Fue en ese momento cuando cogieron los móviles e intentaron bajar desde su casa. "Es lo que hemos hecho mal. Hemos intentado bajar y había mucho humo, hemos bajado medio piso y ya hemos dicho vámonos otra vez a casa porque no te dejaba ver y nos hemos metido en la terraza hasta que nos han sacado los bomberos con la grúa", afirma.

En total, ha sido una espera de unos "10 o 15 minutos", cuando los bomberos han aparecido en el lugar y ya han evacuado desde la terraza primero a la madre de Jorge, luego un vecino del séptimo que también había intentado bajar y se había metido en su casa y ya por último a él.

Otra de las afectadas, Alejandra, vecina del cuarto, se encontraba durmiendo con su pareja y sus padres en casa, cuando han escuchado un "estruendo fortísimo". "Mi padre se levantó, vimos que se había caído la puerta de casa y la cristalera. La gente estaba gritando. Comenzamos a bajar por las escaleras y empezamos a ver mucho humo y la casa en llamas", relata la joven.

Alejandra espera ahora a que les digan si podrán entrar a sus casas a coger las cosas más indispensables, algo que desde el Ayuntamiento se ha informado espera que suceda hoy, mientras la joven se mostraba "un poco asustada", aunque ya con el paso de las horas "mejor".

Otro de los vecinos del sexto ha señalado que lo primero que han intentado ha sido "salir de casa", pero al abrir la puerta y salir al pasillo y ver que estaba "lleno de humo", han tenido que refugiarse nuevamente en la terraza. "No se podía ni respirar. La Policía nos ha dicho que no saliéramos. Que si nos molestaba el humo lo que teníamos que hacer es tirarnos al suelo, lo más bajo posible", afirma este hombre.

Finalmente, tras ser evacuado, el vecino bromeaba con buen humor con que al menos les han invitado a un café y ha aseverado que la puerta de su casa presentaba una "rotura desde la cerradura, como si hubiera estallado". Además, el afectado ha puntualizado que en el portal había una "especie de letreros" en los que se avisaba de que esta semana se pasaría la inspección de gas a dos de los pisos, pero reconoce no saber cuáles era. Esto es algo que ha sido confirmado por otra de las vecinas. "Yo no he visto que se haya pasado ninguna inspección", ha matizado el hombre posteriormente.

Una de las afectadas, residente en el segundo piso del portal siniestrado, ha relatado que la explosión ha sido "como que hubiera caído una bomba", aunque ella en un primer instante se pensaba que era un "trueno". "Ha destrozado la puerta de la calle y cristales de la ventana. Nos hemos despertado, nos hemos vestido como hemos podido y hemos bajado", recalca todavía con la voz afectada por lo sucedido.

Alberto, vecino de la misma comunidad de vecinos pero no del portal donde ha ocurrido todo, ha señalado que se ha despertado al instante y al asomarse a la ventana ha escuchado "voces de los vecinos pidiendo ayuda, que no podían salir". "Ya he bajado a la calle y he visto que han llegado los bomberos y estaban sofocando el incendio. Me pensaba que había explotado un coche", sentencia.

