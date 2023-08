Estos son todos los cortes de tráfico en Valladolid para la contrarreloj de La Vuelta a España: horarios, calles y soluciones

Ya huele a Vuelta a España en Valladolid. Sin embargo, son muchos los que están temerosos por los cortes de tráfico que se puedan producir en la ciudad debido a esta cita, una de las etapas más importantes de la cita ciclista más importante en nuestro país.

En la mañana de hoy, y tras una reunión, se han detallado cuáles son las alteraciones al tráfico que se van a producir este martes, 5 de septiembre, y también horas antes, con motivo del paso de los ciclistas por las carreteras de la ciudad del Pisuerga.

Una etapa que va a tener el siguiente recorrido: Salida Pº Isabel la Católica, a la altura del puente del Poniente – Pº Isabel la Católica –Pte. Isabel la Católica – Avda. Miguel Ángel Blanco – Joaquín Velasco Martín – Sánchez Arjona– Padre José Acosta – Mieses – hasta Av. de los Cerros donde darán la vuelta, volviendo por Mieses – Padre José Acosta (carriles sentido contrario) – Avda. Mundial 82 – Avda. Real Valladolid (carriles sentido contrario) – Profesor Adolfo Miaja – Padre Llanos – Hernando de Acuña (carriles sentido contario) – Profesor Adolfo Miaja – Monasterio San Lorenzo del Escorial – Padre José Acosta – Sánchez Arjona – Pte. Adolfo Suarez – Avda. Hospital Militar – Pº Zorrilla – Ctra. Rueda – Miguel Delibes – Cañada Real – Cmno Talleres del Pinar – Ctra. Rueda(dirección centro ciudad) – Pº Zorrilla hasta meta sita a la altura de San Ildefonso.

Cortes previos al 5 de septiembre

Día 4 de septiembre (día anterior de la carrera):

10:00 h.: Corte del Paseo Isabel la Católica entre Plaza del Poniente y C/ Encarnación. Se mantendrá cortado hasta las 19:30 aprox. del día 5.

14:00 h.: Corte de la Plaza de Zorrilla y Paseo Zorrilla desde Paseo Filipinos y Acera de Recoletos.

14:00 h.: Corte de San Ildefonso, entre Plaza Tenerías y Paseo de Zorrilla.

Cortes el 5 de septiembre

11:00 h.: Corte total del circuito. También se cortarán las calles adyacentes

13:55 h.: aproximadamente, salida del primer corredor

17:30 h.: Finalización de la contrarreloj

17:45 h. Comienzo del desmontaje del vallado desde 1 km antes de meta, desmontaje de la salida y elementos del circuito, llegada de los camiones (tráileres) para la recogida.

18:00 h. Final de la ceremonia de Pódium.

19:30 h. Final de desmontaje Salida

20:30 h. Final de actividad en Parque Vuelta e inicio de su desmontaje

21:30 h.: Final del desmontaje y hora aproximada de apertura al tráfico en la

zona de meta y parkings utilizados por la organización, excepto los de los hoteles.

23:30 h. aprox. Finalización del desmontaje del Parque Vuelta y acompañamiento de los camiones en salida de la ciudad.

Retirada de vehículos de las calles del recorrido

Todas las zonas del recorrido, para el día 5, deben quedar libres de vehículos, exceptuando: José Cantalapiedra tramo del 1 al 5, Francesco Scrimieri tramo del 4 al 10, Adolfo Miaja de la Muela entre Padre Llanos y Hernando de Acuña, Pº Zorrilla desde el nº 163 a C/ Vega Sicilia, Cañada Real (los estacionados en los carriles de servicio) y Hospital Militar (lateral del 112), que se acotarán para evitar la salida de los vehículos al circuito, se les facilitará la salida sin interferir ni acceder al mismo. Para ello se señalizará con la antelación suficiente con carteles con el siguiente texto: VUELTA CICLISTA ESPAÑA.

Prohibido estacionar desde las 00:00 hasta las 22:00 h. del martes 5 de septiembre.

Transporte público

Auvasa: Como norma general se darán todas las facilidades posibles a los conductores para que puedan acceder a las calles que se han cortado previamente para despejarlas de vehículos, siempre y cuando no afecte directamente al normal desarrollo del servicio especial.

Taxis: Se les permitirá el acceso únicamente si tienen la parada cercana al lugar desde donde pretenden entrar, siempre que el desarrollo de la actividad, lo permita.

Ambulancias de transporte: Se les permitirá el acceso y la parada lo más cercana posibles al lugar donde tengan que recoger o dejar a los enfermos, siempre que el desarrollo de la actividad, lo permita.

Alternativas para las zonas de acceso y salida de las zonas que se indican

Zona Claudio Moyano



La salida la realizarán por María de Molina en sentido Pza. Poniente, para lo que se ha invertido el sentido del tráfico de María de Molina, en el tramo desde Pza. Santa Ana a Doctrinos, una vez llegados a Pza. Poniente seguirán, en sentido contrario, en dirección a Pza. Rinconada por la que continuarán para incorporarse a la circulación normal.

María de Molina



La salida la realizarán por María de Molina en sentido Pza. Poniente, para lo que se ha invertido el sentido del tráfico de María de Molina, en el tramo de Doctrinos a Pza. Santa Ana, continuando por San Lorenzo, una vez llegados a Pza. Poniente seguirán, en sentido contrario, en dirección a Pza. Rinconada por la que continuarán para incorporarse a la circulación normal.

Doctrinos



La salida del tramo comprendido entre Pº Isabel la Católica y María de Molina, se realizará en sentido contrario al establecido hasta María de Molina, tomando por esta en dirección Pza. Poniente la cual, también, se ha invertido su sentido desde Doctrinos hacia Pza. Poniente por San Lorenzo.

El acceso lo realizarán desde Av. Salamanca, Puente Colgante, Av. Reyes Católicos, Dr. Camilo Calleja, Padre Fco. Suarez, paso trasversal habilitado en Pº Hospital Militar, Paulina Harriet, Juan de Juni, Pza. Tenerías, San Ildefonso a Doctrinos.

Zona Ribera de Curtidores, entre Paseo Hospital Militar y San Ildefonso

Salida por Pza. Tenerías, San Ildefonso a tomar Doctrinos, por esta, y en sentido contrario, a María de Molina, por María de Molina en sentido Pza. Poniente, para lo que también se ha invertido su sentido del tráfico, pasando por San Lorenzo hasta la Pza. Poniente, circulando en sentido contrario al establecido, en dirección a Pza. Rinconada por la que continuarán incorporándose a la circulación normal.

El acceso, al igual que el tamo de Doctrinos, por Puente Colgante, Av. Reyes Católicos, Dr. Camilo Calleja, Padre Fco Suarez, paso trasversal habilitado de Pº Hospital Militar.

Barrio de La Farola



Salida por Toreros, Puente Colgante hacia Arco de Ladrillo o Recondo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino La Esperanza.

Parque Arturo León



Salida por Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro.

Parque Alameda - Paula López, zonas comprendidas entre Pº Zorrilla y vía Ferrocarril

Salida por Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda.

Covaresa, zonas comprendidas entre Pº Zorrilla y vía Ferrocarril

Salida por Santiago Alba, Pº Lorenzo Arrazola, Anselmo Miguel Nieto, Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda, Campo de Gómara, Treviño, Pº Lorenzo Arrazola, Santiago Alba.

Covaresa Sur, zona de Rododendro – Hotel Lasa Sport.

Salida del Hotel Lasa Sport por la puerta lateral siguiendo por el camino hasta C/ Mirto, donde se han retirado los bolardos y por esta a Rododendro siguiendo hacia Ctra. Rueda, antes de esta se toma camino de la derecha que discurre paralelo a la VA-30 y pasa por encima de esta a tomar el Pº Lorenzo Arrazola, continuando por Anselmo Miguel Nieto, Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

También pueden tomar desde la parte posterior del Hotel Lasa Sport por el camino vía del pinar ramal 1 siguiendo por el camino vía del pinar ramal 2 a tomar el camino. de servicio Monte- ADIF- para salir a la carretera de las Arcas Reales (VA-VP-9101) (salida del antiguo Círculo Campestre).

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino. la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda, Campo de Gómara, Treviño, Pº Lorenzo Arrazola al final de la misma pasar por encima de la VA-30 a tomar el camino de tierra que conduce hasta Rododendro siguiendo por esta hasta Mirto para tomar camino que conduce hasta la entrada lateral del Hotel Lasa Sport. También pueden acceder desde Ctra. Arcas Reales (VA-VP-9101) a tomar el acceso por el Camino del servicio de Monte-ADIF hasta el camino vía del Pinar ramal 2 a tomar el camino vía del Pinar Ramal 1 siguiendo hacia la parte posterior del Hotel Lasa Sport y tomar el camino o bien a la entrada lateral del hotel Lasa Sport o los vecinos pueden seguir hacia Mirto y Rododendro.

Cruces transversales del circuito

Para dar salida a los vecinos de que se quedan embolsados en diferentes partes de la ciudad se han determinado los siguientes cruces trasversales del circuito en:

Padre Llanos, de Julio Senador Gómez a Miriam Blasco, para dar salida a los vecinos de Julio Senador Gómez

Hernando de Acuña, cruce con Ciudad de la Habana, para dar salida a los vecinos de Juan de Valladolid.

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de San Esteban de Gormaz a Monasterio de Yuste, para dar salida a los vecinos de San Esteban de Gormaz

Hospital Militar, cruce con Padre Fco. Suarez, para dar acceso a los vecinos de Ribera de Curtidores.

Ctra. Rueda, de Felipe Sánchez Román a Antonio Machado, para dar salida a los vecinos de Felipe Sánchez Román

Miguel Delibes, cruce con Pio Baroja, para dar acceso y salida a los vecinos de Valle Inclán, Ignacio Serrano, etc.

Accesos y salidas del Hospital Campo Grande, Párking de la Plaza Colón, Párking de Paseo Isabel La Católica, Párking de la Cúpula del Milenio, Parking de la Plaza Zorrilla, Párking de la Plaza España y Estación de autobuses

Desde Relaciones Externas se comunicará a los responsables de estos centros la celebración de la Etapa Contrarreloj de la Vuelta que dificultará el acceso o la salida de los mismos, desde las 11:00 a las 18:00 horas aproximadamente.

HOSPITAL CAMPO GRANDE Y AL PARKING DE PLAZA DE COLÓN se podrá acceder desde la C/ Estación del Norte realizando la salida por la misma en dirección a Recondo.

PARKING DEL Pº ISABEL LA CATÓLICA, el día 4, el acceso y salida, al citado parking no sufrirá restricciones. El día 5 NO se podrá ni acceder ni salir desde el momento que se cierre la circulación por el Pº Isabel La Católica.

PARKING CÚPULA DEL MILENIO, el acceso al parking no se podrá realizar desde las 7:00 horas hasta el fin de la prueba cuando lo indiquen los agentes. La salida la deberán realizar por Arzobispo José Delicado, Joaquín Velasco Martín, Francisco Mendizábal a la Av. Salamanca.

PARKING DE PZA. ZORRILLA, el acceso al citado solo se podrá realizar el día 4 desde las 14:00 horas por C/ Miguel Íscar y la salida la deberán realizar girando 180 grados en dirección a la Acera Recoletos, para lo que desde la organización acotarán con vallas dicho giro. El día 5 NO se podrá ni acceder ni salir desde las 7:00 hasta que no finalice el desmontaje de la zona de meta.

PARKING DE PZA. ESPAÑA, el acceso al mismo no sufrirá restricciones, la salida solo la podrán realizar en dirección a C/ Panaderos, cerrando la salida hacia Duque de la Victoria.

LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, al no poder cruzar el Pº de Zorrilla y estar también cortado el paso por la Av. Zamora, se les ha informado de que deben acceder desde la VA-30 por la Av. Madrid y Arco de Ladrillo hasta Hospital Militar, donde tomarán dirección hacia Puente Colgante y entrar en la estación. La salida por el mismo recorrido a la inversa que el acceso, ósea Puente Colgante, Recondo, Arco de Ladrillo, Av. Madrid a VA-30 para tomar cualquier dirección.

