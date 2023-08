Mojados sigue apostando por la buena música para amenizar las noches de verano. Y así lo ha demostrado este domingo con la celebración de su III Festival Folk de Mojados gracias a la actuación de la banda Lévid Folk.

Con una Plaza de San Juan abarrotada, el grupo musical comenzaba a tocar canciones muy representativas de esta tierra para que todo el público los acompañara en cada melodía. El alcalde de la localidad vallisoletana, Adolfo López, ya auguraba que se trataría de un evento muy concurrido puesto que cada vez son más los que se animan a disfrutar de la velada.

Ángel Lévid es un músico vallisoletano, titulado en el Conservatorio Profesional de Valladolid en la especialidad de Guitarra. Cuenta en la actualidad con cinco discos autofinanciados. Estos son: 'Tradición Contemporánea' (2013), 'Echando Canciones' (2015) y 'Las manos se me escapan' (2017), 'A la Vera de La Esgueva' (2018), 'A Caramelo' (2020) y que con su grupo musical llamado 'Lévid Cuarteto Folk' lleva a los directos.

La presentación ya era especial. El Ayuntamiento ha realizado un "esfuerzo" para que pudieran tocar este domingo en la localidad vallisoletana dado que el grupo musical cuenta con largas listas de espera para poder actuar en todos los sitios donde les solicitan. "Folk de autor, es un sonido diferente", así es como los definían minutos antes de que subieran a darlo todo.

Una vez estaban en el escenario, ante la atenta mirada de los allí presentes, han ofrecido un espectáculo repleto de buena música. Y es que no es para menos porque la banda Lévid Folk está de celebración. Han cumplido 10 años y, tal y como han dicho ellos mismos, esperan "que sean otros 10 más". En esta actuación no ha faltado ni un detalle. Han realizado un repaso por la música más tradicional, por canciones conocidas y por lugares curiosos de Valladolid como la conocida calle Santiago o Plaza España. Melodías que contaban historias y traían recuerdos a la mente de las decenas de personas que no han querido faltar a esta cita.

Con esta ya van tres ediciones desde que comenzaron con un festival que todos los ciudadanos y turistas aman y que pone a cantar y bailar al público. Una noche perfecta la de este domingo, con un clima inmejorable y una plaza abarrotada. Todo ello provocaba que esta fuera una cita perfecta para vivir en Mojados.

