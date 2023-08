“Sería absurdo que Valladolid, antitaurina los últimos años, ahora se comporte como una ciudad anticoches"

Alberto Gutiérrez Alberca (59 años, Valladolid) es el nuevo concejal de Tráfico y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, tras las Elecciones Municipales del 28 de mayo y después de ese pacto de Gobierno entre “populares” y Vox, que convirtió a Jesús Julio Carnero en alcalde. De hecho, nuestro entrevistado es uno de los hombres fuertes y de confianza del primer edil.

Amante de las series, ahora está viendo ‘Los Soprano’, Alberca abre las puertas de su despacho ubicado en San Benito a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Hablamos con él de todos los proyectos que ya están en marcha, apenas un mes y medio después de tomar posesión.

Zona de Bajas Emisiones, Ordenanza de carriles bici y bus taxi… incluso, o la situación política del país tiene cabida en esta entrevista. El concejal ironiza con el comportamiento antitaurino de la ciudad de los últimos años con las dos legislaturas del Gobierno de izquierdas, y considera “absurdo” que Valladolid sea “una ciudad anticoches”.

P.- Para que el lector sepa un poco más del nuevo concejal de Tráfico y Movilidad. ¿Quién es Alberto Gutiérrez Alberca? ¿Cómo se define?

R.- Como cualquier persona. Mi amigo Vidal Arranz me definió como “el oso tranquilo”. Intento que no se note lo que pueda perturbarme.

P.- Acumula una amplia trayectoria política y dentro de la administración. Incluso, como senador.

R.- La verdad es que estoy muy satisfecho. Pienso que he sido un privilegiado, en cierta manera. He tenido puestos de responsabilidad que han servido para hacer cosas. Siempre pongo un ejemplo de la época que estuve en Urbanismo. Nos encontrábamos peatonalizando la calle Alcalleres y Menéndez Pelayo. Vino un señor que tenía un problema porque su hijo estaba en silla de ruedas. Se valía para asearse, afeitarse y demás. A la hora de transitar con la silla por el Callejón de la Alegría, no podía hacerlo para llegar a su casa. Los coches se subían a la acera. En ese mismo momento se decidió peatonalizar. Tras la obra, el padre vino a darme las gracias y eso es gratificante. He podido participar en proyectos muy importantes para la ciudad como fue dotar a la Plaza Mayor de la fisionomía que tiene ahora. La rehabilitación integrada de Platerías y Catedral o en Rondilla. Además del Plan Parcial Ribera de Castilla o el Plan Parcial Alameda. He participado en proyectos que son ciudad.

P.- También en proyectos culturales en nuestra Comunidad y ha formado parte de momentos históricos de nuestro país.

P.- En la Junta de Castilla y León he participado en proyectos importantes como la puesta en funcionamiento del MUSAC, del Patio Herreriano, del Teatro Calderón. También del Museo de la Evolución Humana en Burgos. Siendo senador también he estado presente en acontecimientos muy relevantes de la historia de España. Dos, los más importantes: la sucesión en la corona del título de rey por Felipe VI y la aplicación del Artículo 155 a la Generalidad de Cataluña. Como senador, voté y participé en esa decisión que va a ser parte de la historia de España para siempre.

P.- Echando la vista atrás, ¿Cómo recuerda la anterior legislatura en la oposición y con inestabilidad dentro del Grupo Municipal Popular?

R.- Han sido años muy complicados, lo primero por la pandemia. Hemos estado dos años en los que había otras prioridades. Creo que, desde el Grupo Popular, así se entendió. De toda mi trayectoria política, los peores momentos que he vivido son aquellos en los que se producen enfrentamientos entre personas del mismo grupo. Lo viví hace muchos años cuando hubo cambios en la portavocía partido, cuando teníamos un presidente de grupo que se llamaba Juan José Uceta y se nombró a Paco Aguilar como nuevo portavoz. En esta etapa y en los últimos cuatro años, aunque ha sido convulsa, tengo que decir que he aprendido mucho de dos personas que son muy solventes intelectualmente como Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago Juárez. Dos personas de un altísimo nivel intelectual y gran trato personal.

P.- Solo aguantan usted, Rodrigo Nieto y Francisco Blanco en el grupo.

R.- Con Rodrigo y con Pacote me llevo muy bien y me parece muy bien y está bien, en cualquier equipo, aunar juventud, que estas personas lo tienen, pero también experiencia contrastada. Pacote fue un pilar fundamental del equipo de la oposición. Fue el que llevó los recursos de movilidad. Rodrigo también al ser presidente de las Juventudes y jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valladolid. Tiene mucha experiencia. Nos garantizan el futuro del PP y del grupo municipal.

P.- ¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza cuando Jesús Julio Carnero le ofreció la posibilidad de ser concejal de Tráfico y Movilidad?

R.- Pensaba que me daba una de las responsabilidades con mayor visibilidad y más importantes del actual Equipo de Gobierno.

P.- ¿Sabía la que se le venía encima? Más en la apuesta que hacía el Partido Popular por revertir la movilidad de los últimos tiempos.

R.- Por un lado, pensaba que era un área de alta conflictividad. Por otro lado, que era una satisfacción porque sabemos muy bien lo que queremos hacer. Como lo sabemos muy bien, no tenemos mucho que pensar.

P.- Sin paños calientes. ¿Por qué movilidad apuesta el PP? ¿Es cierto que se prioriza el vehículo privado por delante de ciclistas o peatones?

R.- No es cierto. Todo el mundo sabe que más del 50% de los trayectos se realizan a pie. En este nuevo sistema de movilidad, aunque no se ha hablado mucho de ellos, a los que más se perjudicaba era a los peatones. Para dar mayor prioridad semafórica a los vehículos privados y al autobús, en los puntos negros, se estaba restando de las intersecciones semafóricas a los peatones. Queremos un modelo de convivencia y estoy convencido de que muchas de las medidas que se tomaron se hicieron por unas cuestiones, apriorísticamente, ideologizadas y que no estaban contrastadas con datos reales. Estoy convencido de que nuestras medidas van a funcionar.

P.- La verdad es que, desde la campaña electoral, se aseguró que el Ayuntamiento modificaría la Ordenanza de carriles bici y bus taxi para mejorar la convivencia entre los diferentes modos de tráfico y, desde el minuto uno, lo hicieron.

R.- Estamos tramitando la nueva ordenanza y espero, aunque hay que ver todo el proceso de alegaciones, que a finales del mes de septiembre podamos llevarla a aprobación de manera definitiva.

Alberto Gutiérrez Alberca en su despacho

P.- ¿Cuál es el fin último de esta modificación? ¿Qué se persigue?

R.- Deshacer entuertos e ir contra las sinrazones. El carril bici de la Avenida de Gijón es un despropósito. Todo el mundo lo valora así y tiene una problemática desde el punto de vista de acceso de Emergencias Sanitarias y Protección Civil y también los Bomberos. No cuenta con ningún sentido. En el de Isabel La Católica sucede lo mismo y, además, siempre fue reconocido por el anterior Equipo de Gobierno. Parece que hay una cerrazón y se pretende hacer un debate ideologizado. Nosotros no tenemos unos comportamientos exclusivistas o agresivos hacia un tipo de desplazamientos u otros. Queremos hacer un debate de datos, de realidades, de cuáles son los porcentajes de desplazamiento y cómo afecta eso en el día a día de nuestra ciudad. Por otro lado, nos parece algo muy importante que Valladolid sea una ciudad viva, dinámica y atractiva, desde el punto de vista de los ciudadanos que viven en ella y de los que lo hacen en el entorno de la ciudad. De eso depende que tengamos menos locales vacíos o que el caso histórico sea habitable, porque si lo restringimos tanto nadie querrá vivir allí y tendremos un casco muerto y deshabitado.

P.- Evitar más problemas a fin y al cabo.

R.- Eso es, vamos a intentar no tener problemas más graves. No podemos olvidar que somos una ciudad que depende, económicamente y mucho, del automóvil. Tirar piedras contra nuestro propio tejado no parece que sea lo más adecuado. Tenemos que estar del lado, por ejemplo, del CEO de Renault que dijo que la transición tiene que ser ordenada y pacífica. “Sería absurdo que Valladolid, antitaurina los últimos años, ahora se comporte como una ciudad anticoches". Es ridículo. Es como ir en contra de nuestro beneficio económico. No somos, para nada, una ciudad con altos índices de contaminación. Tenemos una ciudad con uno de los índices de mayor calidad del aire.

P.- A finales del mes de septiembre se aprobará, por tanto.

R.- A finales del mes de septiembre queremos abordar la aprobación definitiva de la Ordenanza respecto a los carriles bici y bus taxi.

P.- Carmen Duce, de Ecologistas en Acción, hablaba en el último pleno de esas 200-300 muertes por contaminación en Valladolid al año. ¿Eso se tiene en cuenta desde el Equipo de Gobierno?

R.- Claro. Desde el Equipo de Gobierno y desde las normativas que obligan a contar con todos los aspectos que tengan que ver con la contaminación y calidad del aire.

P.- Se presentaron más de 1.600 alegaciones a esa modificación y desde Ecologistas en Acción se asegura que no se ha contestado ninguna.

R.- Se presentaron sugerencias a la consulta pública previa. De esas sugerencias, que la mayoría planteaban que íbamos a eliminar los carriles bici en la ciudad, cosa que no estaba planteada, tenía la contestación de que eso no iba así. Había otras, favorables en el sentido de hacer una modificación en este sentido. Ahora, cuando se presente la ordenanza, se tendrá más cuidado en las contestaciones en el proceso de aprobación. Esto es lo que exige la norma.

P.- En cuanto a la recuperación del segundo carril en Isabel La Católica. ¿Será una realidad el año que viene?

R.- Está iniciada la contratación de las obras. Buscamos liberar dos viales allí para el coche. Esperamos poder licitar, sobre el mes de septiembre, la obra. Después, empezar la ejecución a finales de año.

P.- ¿Se podrá hacer sin talar árboles?

R.- Sí. Esto no entra en el proyecto. Árboles que tengan un porte determinado. Arbustos, a lo mejor alguno, sí que tiene en el proyecto. Nuestra intención es que no haya tala de ningún árbol en la ejecución del proyecto. Si para eso tenemos que tomar otras soluciones técnicas, lo haremos.

P.- También han comenzado con el proceso para la modificación de la Ordenanza de Bajas Emisiones. ¿Qué pretenden?

R.- En campaña electoral planteamos dos cosas en cuanto a la Zona de Bajas Emisiones. Entendíamos que no se habían utilizado ni criterios del Plan de Movilidad Urbana Sostenible ni criterios científico-técnicos para la delimitación. La Zona de Bajas Emisiones que pretendía el anterior Equipo de Gobierno es fruto del Plan de Calidad del Aire que se expuso al público. Se decidió duplicar el área sin razón más que atender las alegaciones que habían planteado varias asociaciones de la órbita del Gobierno de izquierdas que en ese momento estaba en la ciudad.No había justificación en esto dos ámbitos. Nosotros iniciamos una tramitación desde cero de la Ordenanza para incorporar estos criterios y otros que nos obliga el Reglamento del Desarrollo de la Ley del Cambio Climático. Este criterio que marca el reglamento dice que debe haber un estudio económico de los perjuicios o externalidades que esta Ordenanza puede crear, especialmente al comercio, hostelería, u hotelería. Si generas una zona en la que no se puede acceder en vehículo, puedes provocar unos problemas económicos. Todas estas cosas las vamos a tener en cuenta para hacer una nueva zona que va a ser más reducida que la que se planteaba en la Ordenanza. Se habla de pérdidas económicas en comercios que pueden llegar al 70% cuando se cierre la almendra central.

P.- El alcalde, Jesús Julio Carnero, apostaba por reducirla a la máxima expresión.

R.- Correcto. En esa línea va nuestra propuesta en el momento de establecer la nueva Ordenanza.

P.- ¿Cuándo podría ser una realidad?

R.- Hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo para la presentación de sugerencias. A partir de ahí iniciaremos la tramitación de la Ordenanza. Calculo que la nueva estará aprobada definitivamente en el entorno del segundo semestre del 2024.

P.- Y el tercer carril para el Puente de Poniente, ¿Qué aporta a Valladolid?

R.- Va a aportar que uno de los puntos negros de la movilidad en la ciudad tenga más capacidad para los desplazamientos que se producen.

P.- Ecologistas en Acción apunta que generará más atascos y un cuello de botella de entrada al centro de la ciudad. ¿Qué tiene que decir?

R.- Eso es lo que está generando ahora. Es evidente que haber limitado a un único carril la circulación del vehículo privado genera retenciones, como manifiestan los informes del centro de control de tráfico, en el Puente de Poniente. Nosotros entendemos que en una ciudad que no tiene tantos problemas de circulación no puede haber puntos negros por capricho de los gobernantes. Nos vamos a dotar de una infraestructura como es la mejora de dicho puente que eliminará cualquier problema. En la movilidad no hay que apostar exclusivamente por prohibiciones o sanciones, también hay que hacer otras nuevas infraestructuras. Hay otra, necesaria, que el Equipo de Gobierno anterior prometió y no hizo, como es el paso inferior en la N-601 a su paso por el Colegio de San Agustín. Habrá que realizarlo porque esos puntos mejorarán la circulación. No podemos castigar a los ciudadanos dejándoles parados, contaminando y gastando con costes energéticos y cabreos varios.

P.- ¿Ha hecho algo bien el anterior Equipo de Gobierno? Porque parece que van a deshacer todo lo que ellos han hecho.

R.- Hay cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, la captación de Fondos Europeos, que hay que reconocer que ha sido un esfuerzo con cifras interesantes. También, aunque creo que no lo han hecho de forma acertada por la diversificación energética, la renovación de la flota de autobuses.

P.- ¿Y Biki?

R.- También pero no se puede hacer un debate ideológico. Hay que recordar que el primer sistema público de bicicletas en la ciudad fue con un Gobierno del PP. Es un sistema que, evidentemente, se dejó hundir de forma voluntaria, para transformarlo en un sistema de gestión pública que, en principio, es mejor que el anterior al tener más puntos y bicicletas. Creo que es un modelo que está muy bien. Ahora hay que conseguir que tenga un uso progresivo cada vez mayor y que llegue a más gente.

Alberto Gutiérrez Alberca atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Va a llegar a otros municipios como La Cistérniga o Arroyo?

R.- Tengo pendiente una reunión con el alcalde de La Cistérniga a finales de agosto. Más relacionado con autobuses que con bicicletas, pero vamos a tratarlo. En la reunión que mantuvo Jesús Julio Carnero en Arroyo se planteó la posibilidad de extensión del sistema público de bicicletas. Esto lo dijimos nosotros antes de que se pusiera en marcha. En el consejo de administración de la sociedad, se nos hizo caso en dos casos que planteamos. Una, que hubiera una oferta de lanzamiento para el sistema. La otra era que se pusiera en marcha de forma simultánea como un proyecto del alfoz. Pero el Equipo de Gobierno anterior no ha hecho nada para fomentar la relación con los municipios del entorno. Hay una mancomunidad de interés general, que ni se ha reunido. Y a la de Tierras de Valladolid, el alcalde anterior nunca iba a las reuniones. Hay que impulsar el desarrollo en movilidad de una nueva área metropolitana. Nuestra idea es hacer un nuevo plan integral de movilidad urbana en el que se incorporen todos los municipios del entorno. Valladolid no deja de ser un receptor de un montón de desplazamientos que se producen desde Arroyo, Simancas, La Cistérniga, o Laguna, por poner ejemplos. Debemos potenciar este aspecto.

P.- ¿Qué otras actuaciones tienen en mente?

R.- Una de ellas es esa actuación cerca del Colegio San Agustín, de la que he hablado antes. Hay muchas cosas. Con la Zona de Bajas Emisiones y la nueva Ordenanza de Movilidad tengo para estar entretenido un tiempo. Lo que me gustaría a mí es que el transporte público de Valladolid recuperara las cotas de excelencia que tuvo cuando estaba en 31 millones de usuarios al año. Las cosas han cambiado porque ahora tenemos menos población. A ver si en el mes de septiembre podemos disponer del nuevo gerente de Auvasa e ir evolucionando. Tenemos otro reto importante en la concejalía como es la Ordenanza de terrazas. Me gustaría que pensáramos en algunas peatonalizaciones no solo en la almendra central sino en barrios que merecen una recuperación de espacios públicos para el uso de la ciudadanía.

P.- ¿En cuánto al nombre del gerente hay alguno encima de la mesa?

R.- Aún no.

P.- ¿Y peatonalizaciones piensan en alguna zona concreta?

R.- No. Creo que hay barrios muy poblados de Valladolid que necesitan tener su espacio de disfrute. Rondilla y Delicias son los lugares más emblemáticos para acometer estas actuaciones.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro

R.- Que gobierne Feijóo porque sería muy importante para Valladolid. El soterramiento es fundamental. Necesitamos todos los apoyos y el del Gobierno Central más.

P.- ¿Lo ve posible?

R.- Desgraciadamente soy pesimista. No por el partido sino porque la situación política en España se va a encanallar más.

