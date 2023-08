Rescatan a un hombre tras caerse al río Pisuerga en Valladolid

La Policía Local ha rescatado este martes a un hombre después de caerse al río Pisuerga en Valladolid. La víctima se encontraba sujeta a unas ramas y no podía salir por sus propios medios, después de haber caído de forma accidental.

A las 7:53 horas, el Centro de Emergencias Castilla y León 112 ha recibido una llamada que informaba de que un hombre había caído al río en la zona del Parque Ribera de Castilla, detrás del Seminario Diocesano, y que se hallaba sujeto a unas ramas, no pudiendo salir por sus propios medios, aunque había personas intentando ayudar.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso de este rescate al centro coordinador de emergencias de la Junta, a los Bomberos de Valladolid, a Policía Nacional, a Policía Municipal y también a Emergencias Sanitarias.

La Policía Local acudió al aviso de inmediato y los agentes realizaron las labores de rescate logrando sacar al hombre del río. También se encontraba en el lugar una ambulancia soporte vital básico que atendió a la víctima in situ, aunque no llegaron a realizar ningún tipo de traslado por no ser necesario.

