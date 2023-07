PP y Vox rechazan una moción del PSOE sobre libertad cultural: “No hay censura en Valladolid”

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado, en la mañana de este miércoles, 26 de julio, la sesión plenaria correspondiente al mes de julio de este 2023 después de las elecciones municipales del 28 de mayo. Todo ya normalizado en una sesión que ha arrancado, con puntualidad británica, a eso de las 9.00 horas.

Un pleno que ha comenzado con las felicitaciones, las condolencias y las daciones a cuenta antes de las tres mociones, de plena actualidad. Valladolid Toma La Palabra ha llevado a la sesión una moción para avanzar en la descarbonización de la ciudad y el impulso de la movilidad sostenible en Valladolid.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista se ha centrado en la defensa de la libertad de creación y exhibición artística. Y una última para instar a la Junta de Castilla y León a la reforma urgente de la estación de autobuses.

La modificación de la ordenanza de Tráfico

“¿Queremos vivir en un lugar en el que moverse en bicicleta sea una aventura peligrosa? Las últimas actuaciones de incluir un carril en Isabel La Católica o incluir un carril en el Puente de Poniente o la derogación de la Ordenanza de Tráfico nos lleva a que el Equipo de Gobierno vuelve a pensar en hace 50 años, en el coche privado”, ha asegurado la portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita.

Ha recordado que en la ciudad pucelana se producen “200 muertes prematuras” al año debido al calentamiento global y a la contaminación”. Ha querido acabar haciendo un llamamiento a “la cordura” para conseguir “un cambio de sistema” y “una ciudadanía más feliz”.

“Su moción no va a avanzar en nada. Están pegando perdigonazos a un dinosaurio”, ha asegurado Alberto Cuadrado, de Vox y concejal de Seguridad en el Ayuntamiento, mientras que Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad del PP, ha añadido que es “una moción con exactitudes”.

Luis Vélez, por el PSOE, ha asegurado que “los datos son contundentes” y la “mejora es notable” en lo que se refiere a la “bonificación del transporte público” o a la “pacificación del tráfico.

Sin embargo, la propuesta de Valladolid Toma La Palabra, no ha salido adelante tras los votos en contra del PP y Vox.

Polémica con la censura cultural

Ha sido la moción más polémica de las tres que se han presentado en la mañana de este miércoles, 26 de julio. El Grupo Socialista se ha centrado en la defensa de la libertad de creación y exhibición artística que ha encontrado la oposición, una vez más del PP y Vox.

Una moción que ha contado con la participación de la vocal de la Asociación Antonio Machado. Su vocal, Mar Espinilla, ha pedido que, con esta moción, “la cultura en Valladolid sea un grito y garantice la libertad de expresión porque la Marca Valladolid es el mejor escaparate”.

Óscar Puente, el presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha citado varias obras a lo largo del territorio español que han sido censuradas en las últimas fechas en territorios gobernados por PP y Vox y ha afirmado que “nuestra preocupación no es infundada”.

“Necesitamos de esta moción como compromiso de ciudad para que tan lamentables políticas no entren aquí”, ha afirmado Puente ante lo que Rocío Anguita, de Valladolid Toma la Palabra ha añadido que “la cultura es una de las principales herramientas para la ciudadanía”, posicionándose ambas formaciones con la misma teoría.

“¿Cuántas obras ha censurado Vox en Valladolid? No pueden dar cifras porque no ha sido ninguna. Me han imputado un delito que no he cometido. Muy a su estilo buscan la crispación en Valladolid donde no existe una problemática”, ha afirmado la concejala de Educación y Cultura en el Ayuntamiento vallisoletano, Irene Carvajal.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez ha señalado que “no hay censura en Valladolid” y ha pedido a los socialistas “no monopolizar la cultura y el arte” porque “es un bien de todos”.

La moción del PSOE ha decaído con los votos en contra de PP y Vox, tras un debate bronco.

