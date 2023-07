La vallisoletana que ha conquistado el mundo del golf haciendo historia en Finlandia: "Nos queda mucho camino por recorrer"

Carmen Alonso es una golfista vallisoletana que en los últimos días ha acaparado la atención de la prensa deportiva internacional al ganar el Ladies European Tour, un torneo en el que, tras varios intentos y muchos esfuerzos, ha conseguido escribir su nombre en el palmarés.

Según ha confesado la deportista en conversaciones con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, esto es algo que le hace sentirse feliz, contenta, aliviada, con una sensación de trabajo bien hecho y también orgullosa de cada uno de los pasos que ha dado a lo largo de su trayectoria, cuyo punto de partida se remonta a cuando ella tenía nada más y nada menos que ocho años.

Empezó en este deporte gracias a que uno de sus hermanos "era muy malo jugando al fútbol y llegaba todos los domingos llorando a casa" y no tardó mucho en inaugurar una lista de éxitos y reconocimientos que ya ocupa varias páginas y que le ha permitido llegar a la cima del golf internacional.

Se define a sí misma una persona implicada, comprometida, apasionada de su trabajo y muy disciplinaria que ama lo que hace, pero se indigna al pensar en la brecha salarial que vive su profesión, así como en la escasa visibilidad que se les da a las mujeres golfistas.

Carmen Alonso recuerda sus inicios, confiesa cómo ha sido el camino hasta llegar hasta donde está y desvela qué ha supuesto su última victoria en su carrera profesional. Esta es su historia:

Carmen Alonso durante un torneo de golf Carmen Alonso

Pregunta: Carmen, acabas de ganar el Ladies European Tour, ¿qué significa esto para ti?

Respuesta: Así es. Yo ya había ganado en categorías inferiores, pero nunca había ganado el Ladies Open. He quedado segunda un par de veces y he hecho unos 18 top 10, pero no había conseguido ganar el tour, entonces ha sido muy bien bienvenido porque esto te abre puertas para ganar los dos Grand Slam que vienen ahora. También es como quitarte un peso de encima, estar calmada y seguir trabajando.

P: ¿Qué fue lo primero que pensaste o sentiste al conocer tu victoria?

R: Es como una sensación de trabajo bien hecho. Hemos hecho las cosas bien y eso nos ha permitido ganar. Y sobre todo felicidad por los míos, por mi equipo de trabajo, mi familia y mis amigos, que verlos como estaban después de que consiguiera la victoria, eso no tiene precio.

Ellos lloraban y yo lloré cuando los vi llorando. Estoy feliz, evidentemente, y calmada, pero no como se pusieron ellos, con lo cual eso me hace mucho más feliz, la verdad. La victoria no la asumo como un logro personal, sino como un trabajo en equipo que ha dado sus frutos. Tú no puedes ir solo a ningún sitio, no llegas a ningún lado, tienes que tener a un equipo detrás que trabaja, que da ese mismo 100% que das tu y sin ellos no sería posible.

P: ¿Cómo crees que puede influir este triunfo en tu carrera profesional?

R: Si es verdad te abre puertas para torneos un poquito más grandes, pero en líneas generales no es que me cambie mucho porque seguiré con la misma dinámica, de trabajo y de dar el 100% desde el hoyo 1 hasta el hoyo 18.

P: ¿Este título cambia tus planes?

R: Para nada, llevo ya tantos años en el tour que intento no subirme mucho en los buenos momentos y no bajarme en los malos. Disfrutar de lo conseguido porque no es fácil, pero mañana te vuelves a poner la ropa y los zapatos y a trabajar.

P: ¿Cuándo y cómo empezaste en el mundo del golf?

R: Empecé con ocho años en el Club de Golf Entrepinos de Valladolid y empecé gracias a que mi hermano era muy malo jugando al fútbol y llegaba todos los domingos llorando a casa, entonces mi madre decidió cambiarnos de deporte y en ese momento habían abierto el campo de golf en Valladolid. Nos apuntaron y bueno, debería darle las gracias a mi hermano por lo malo que era en el fútbol.

Es un deporte que siempre me atrajo y me gustó, se me daba bien desde muy pequeña, a los ocho años ya era campeona de España en la categoría benjamín y eso quieras que no siempre te ayuda. Durante mi carrera amateur llegué a ser número uno y a ganar campeonatos de Europa y un montón de cosas, entonces eso siempre te va animando. Y luego la pasión que siempre he tenido por el deporte me hace llegar hasta donde he llegado a día de hoy.

P: Entiendo que al principio empezó siendo un hobbie, pero después decidiste convertir esta afición en profesión, ¿cómo recuerdas ese momento?

R: Si que es cierto que cuando tenía 14 años me dieron una beca del equipo nacional para ir al centro de alto rendimiento en Barcelona y yo ahí ya había ganado muchas cosas, entonces tenía muy claro que quería dedicarme a esto. Luego te puede salir o no, pero la verdad es que siempre lo he tenido bastante claro.

P: ¿En ningún momento se te pasó alguna otra profesión por la cabeza?

R: No, nunca.

P: ¿Cuáles son tus expectativas en el mundo del golf?

R: Cuando me pasé a profesional, siendo número uno del mundo amateur, si te diría que tenía la expectativa de ser número uno del mundo, pero claro, esto es muy difícil. A día de hoy intento trabajar y que ese trabajo me lleve hasta donde me tenga que llevar. Disfrutar cada día y dar lo mejor de mí, no miro más allá. Si se consiguen cosas importantes fenomenal, pero siempre siendo muy fiel a mi dinámica de trabajo y de compromiso hacia el deporte.

La vallisoletana Carmen Alonso jugando al golf Carmen Alonso

P: ¿Cómo haces para compaginar tu vida personal con la profesional?

R: Me es imposible porque pasamos muchas semanas fuera y la vida personal es un poco complicada y más en el mundo femenino. En el mundo masculino si que ves a las mujeres de los profesionales viajando con ellos porque se lo pueden permitir económicamente, pero nosotras no porque no tenemos los mismos sueldos. Que un hombre te siga a ti, o tiene mucho dinero o es muy complicado, pero bueno, de momento es lo que hay.

Cuando yo vengo a Madrid, intento pasar tiempo con mis amigos, mis sobrinos y mi familia, que en realidad es lo verdaderamente importante, porque al final hago lo que me gusta, pero sin ellos no merecería la pena.

P: ¿No crees que el deporte ha reducido su brecha salarial?

R: Se ha avanzado bastante, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Creo que lo principal sería que nosotras empezáramos a tener una mayor difusión, que ya vamos teniéndola, pero muchísimo menos que los hombres.

P: ¿Consideras que el golf está lo suficientemente reconocido en España?

R: Ha mejorado, pero España es un país de fútbol y el masculino. Tenemos grandes campeonas de las que no se habla tanto.

Dentro de cuatro meses se va a celebrar uno de los torneos más importantes de golf en Málaga. Juega Europa contra EE. UU. Es un torneo que genera muchos millones de euros y la gente no lo sabe.

P: En tu caso, ¿siempre te has sentido apoyada por tu entorno?

R: Muchísimo. La verdad es que tengo una gran suerte con mi familia y amigos y sobre todo con mi equipo de trabajo. Uno de ellos lleva 16 años conmigo y con eso te digo todo.

P: ¿Te has planteado alguna vez tirar la toalla?

R: Momentos malos siempre hay, sobre todo cuando ha habido crisis, entonces sí que te lo planteas, pero en mi caso yo miraba a mi entrenador, el que lleva conmigo 16 años, y me decía: ‘pero dónde vas a ir si esto es lo que más feliz te hace’. Hay que trabajar bien y a por ello.

P: ¿Cómo definirías el deporte al que te dedicas?

R: Para mí es mi pasión y te diría que es lo que hago no lo que me define.

P: ¿Qué pros y contras destacarías?

R: Pros que te acerca a muchas cosas buenas y que la adrenalina que despierta y la competencia es de lo mejor que te puede pasar porque te hace sentir viva. Los contras la cantidad de tiempo que pasas viajando y que no puedes estar con los tuyos o en mi caso formar una familia.

P: ¿Llegar hasta dónde estás ha sido un camino fácil?

R: No y encima el golf es un deporte muy difícil porque el mínimo fallo se convierte en un gran fallo. Pero si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo, evidentemente gana lo bueno, sino no seguiría aquí.

P: ¿Qué cualidades crees que te lo han permitido?

R: Yo creo que la implicación en el trabajo, el compromiso de seguir adelante cuando las cosas no iban bien, el amor por lo que hago y la disciplina.

